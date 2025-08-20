Asia Cup 2025: भारतीय संघाची यूएईत जाण्याची तारीख ठरली, पण ट्रेनिंग कॅम्प नाही; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक, IND vs PAK...

आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघ ४ किंवा ५ सप्टेंबर रोजी मुंबईहून दुबईला रवाना होणार आहे.यंदाच्या स्पर्धेसाठी खेळाडूंसाठी स्वतंत्र ट्रेनिंग कॅम्प आयोजित केलेला नाही.सूर्यकुमार यादव कर्णधार तर शुभमन गिल उपकर्णधार म्हणून भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहेत..Asia Cup 2025 India departure date from Mumbai to Dubai : आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाच्या प्रवासाचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया ४ किंवा ५ सप्टेंबर रोजी दुबईला रवाना होणार आहे. ९ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेपूर्वी भारतीय संघासाठी स्वतंत्र ट्रेनिंग कॅम्प ठेवण्यात आलेला नाही. यामुळे थेट दुबईत पोहोचून खेळाडू स्पर्धेची तयारी करणार आहेत. .आशिया कप २०२५ ही क्रिकेट स्पर्धा युएईमधील दुबई आणि अबू धाबी येथे ९ सप्टेंबरपासून सुरू होईल. बीसीसीआयने स्पर्धेसाठी १५ सदस्यीय भारतीय संघाची घोषणा केली असून, सूर्यकुमार यादव कर्णधार तर शुभमन गिल उपकर्णधार असणार आहे. भारतीय संघ ४ किंवा ५ सप्टेंबर रोजी दुबईसाठी रवाना होईल. या स्पर्धेआधी खेळाडूंसाठी कोणताही सराव शिबिर आयोजित केला जाणार नाही. .Shocking : रोहित शर्मा, विराट कोहली यांची ODI मधून निवृत्ती? ICC ने चाहत्यांना दिला धक्का; नेमकं काय घडलं ते वाचा .आशिया कपसाठी भारतीय संघ - सूर्यकुमार यादव ( कर्णधार), शुभमन गिल ( उप कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा, रिंकू सिंग; राखीव खेळाडू: यशस्वी जयस्वाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंग्टन सुंदर, रियान पराग आणि ध्रुव जुरेल .आशिया कपमधील भारताचे सामने१० सप्टेंबर, बुधवार: भारत विरुद्ध युएई ( सायं. ७.३० वा.पासून)१४ सप्टेंबर, रविवार: भारत विरुद्ध पाकिस्तान ( सायं. ७.३० वा.पासून)१९ सप्टेंबर, शुक्रवार: भारत विरुद्ध ओमान ( सायं. ७.३० वा.पासून)भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात असल्याने, दोन्ही संघ लीग स्टेजमध्ये, सुपर-४ मध्ये आणि अंतिम सामन्यात पोहोचल्यास एकमेकांविरुद्ध खेळू शकतात. .Asia Cup 2025: संजू सॅमसन संघात असेल, पण सलामीवीर म्हणून नाही! सुनील गावस्करांनी निवडली टीम इंडियाची Playing XI.भारतीय संघाची Asia Cup मधील कामगिरीभारतीय संघाने सर्वाधिक ८ वेळा ( १९८४, १९८८, १९९०-९१, १९९५, २०१०, २०१६, २०१८, २०२३) जिंकली आहे, तर त्यानंतर श्रीलंकेने ६ वेळा आणि पाकिस्तानने दोन वेळा बाजी मारली आहे. यंदाची आशिया चषक स्पर्धा ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये होत आहे आणि भारताने २०१६ मध्ये जेतेपद पटकावले होते, तर श्रीलंका २०२२ चा विजेता संघ आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.