टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाली अन् इथे स्टार ऑल राऊंडरला दुखापत झाली; महत्त्वाच्या सामन्याला मुकणार...

Team India all-rounder ruled out of major match: भारतीय संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाला आहे. २९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं असताना मोठी धक्का लागल्याची बातमी समोर आली आहे.
Shivam Dube’s injury has raised concerns ahead of India’s crucial T20I series against Australia

Swadesh Ghanekar
India vs Australia T20 series 2025 squad injury news : भारतीय संघाचे प्रमुख खेळाडू ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. १९ ऑक्टोबरपासून तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेला सुरुवात होणार आहे आणि त्यानंतर २९ ऑक्टोबरपासून पाच सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिका होणार आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया वन डे मालिका खास असणार आहे, कारण रोहित शर्मा व विराट कोहली ७ महिन्यानंतर निळ्या जर्सीत दिसणार आहेत. पण, यावेळी त्यांना शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळावे लागणार आहे. यानंतर होणारी ट्वेंटी-२० मालिका ही २०२६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. पण, या मालिकेला १४ दिवस असताना भारतीय संघाचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबे ( Shivam Dube Injured) याला दुखापत झाल्याचे वृ्त्त आहे.

