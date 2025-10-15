टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाली अन् इथे स्टार ऑल राऊंडरला दुखापत झाली; महत्त्वाच्या सामन्याला मुकणार...

India vs Australia T20 series 2025 squad injury news : भारतीय संघाचे प्रमुख खेळाडू ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. १९ ऑक्टोबरपासून तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेला सुरुवात होणार आहे आणि त्यानंतर २९ ऑक्टोबरपासून पाच सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिका होणार आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया वन डे मालिका खास असणार आहे, कारण रोहित शर्मा व विराट कोहली ७ महिन्यानंतर निळ्या जर्सीत दिसणार आहेत. पण, यावेळी त्यांना शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळावे लागणार आहे. यानंतर होणारी ट्वेंटी-२० मालिका ही २०२६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. पण, या मालिकेला १४ दिवस असताना भारतीय संघाचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबे ( Shivam Dube Injured) याला दुखापत झाल्याचे वृ्त्त आहे. .इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार शिवम दुबेच्या पाठीत उसण भरली आहे आणि तो मुंबईच्या रणजी करंडक स्पर्धेतील जम्मू काश्मीर विरुद्धच्या लढतीत खेळणार नाही. आजपासून सुरू झालेल्या या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये शिवम दुबेचे नाव नाही. दुबे मुंबईच्या संघासोबत श्रीनगरला दाखल झाला, परंतु तेथील थंड वातावरणामुळे त्याच्या पाठीत उसण भरली आणि त्याला पुन्हा मुंबईत परतावे लागले. .IND vs AUS : रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर निवृत्ती घेणार? BCCI ने स्पष्ट केली भूमिका; ही त्यांची शेवटची मालिका....'शिवम दुबे मुंबईच्या संघासोबत आला होता, परंतु येथील थंड वातावरणामुळे त्याला पाठदुखीचा त्रास झाला. वैद्यकीय टीमने त्याला आराम करण्याचा सल्ला दिला आणि तो मुंबईत पुन्हा परतला,'असे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या सूत्रांनी सांगितले. .Will Shivam Dube Be Ready For Australia?शिवम दुबे हा भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा महत्त्वाचा सदस्य आहे आणि ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी निवडलेल्या १६ सदस्यीय ट्वेंटी-२० संघात त्याचा समावेश आहे. पण, ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी दुखापतीमुळे टीम इंडियाची चिंता वाढली आहे. पण इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार घाबरण्याचं कारण नाही. तो ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी पूर्णपणे तंदुरुस्त होईल आणि २३ तारखेला ऑस्ट्रेलियासाठी रवाना होईल. .IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाचं काही खरं नाही...; रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिलसह टीम इंडिया दौऱ्यासाठी रवाना Video Viral .भारताचा ट्वेंटी-२० संघ - सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.