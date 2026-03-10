भारताला जेतेपदाच्या हॅट् ट्रिकची संधी! T20 World Cup 2028 साठी १२ संघ पात्र, कसा असेल उर्वरित ८ जागांसाठीचा मार्ग?

Which teams have qualified for T20 World Cup 2028: भारतीय संघाने ८ मार्च २०२६ रोजी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला आणि त्याच दिवसापासून २०२८ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीची शर्यतही सुरू झाली. दोन वर्षानंतर ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड येथे होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या १२ संघांची नावे समोर आली आहेत. ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड हे यजमान म्हणून आधीच पात्र ठरले आहेत. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा २०२६ मधील अव्वल सात संघही पुढील वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरले आहेत. यातून यजमान न्यूझीलंडला वगळल्याने पुढील संघाला संधी मिळाली आहे. उर्वरीत तीन संघ हे आयसीसी क्रमवारीच्या जोरावर पात्र ठरले आहेत..बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि आयर्लंड हे संघ हे स्थान निश्चित करण्यासाठी सज्ज आहेत. उर्वरित आठ स्थाने अमेरिका, युरोप, आफ्रिका आणि आशिया-ईएपी या चार वेगवेगळ्या पात्रता स्पर्धांद्वारे निश्चित केली जातील .AFRICA QUALIFIERक्वालिफायर अ - ( २२ मे, २०२६) : बोत्सावाना, कॅमेरून, आयव्हरी कोस्ट, केनिया, माली, रवांडा, सिएरा लिओने ( यातील अव्वल दोन विभागीय पात्रता फेरीत जाणार)क्वालिफायर ब - ( २४ मार्च २०२६) : इस्वातिनी, घाना, मलावी, सैन हेलेना, सेयचेलेस, तंझानिया ( यातील अव्वल दोन विभागीय पात्रता फेरीत जाणार)क्वालिफायर क - ( अजून तारीख ठरलेली नाही) : गांबिया, लेसोथो, मोझाबिक्यू, नायजेरीया, यूगांडा, झाम्बिया ( यातील अव्वल दोन विभागीय पात्रता फेरीत जाणार)Regional Africa Qualifier - ( अजून तारीख ठरलेली नाही) : नाम्बिया, अ, ब आणि क गटातील पात्र ठरणारे संघ.BCCI Rewards T20 WC Champions: वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचणाऱ्या भारतीय संघाला १३१ कोटींचं बक्षीस; सूर्याची टीम झाली मालामाल.AMERICAS QUALIFIERक्वालिफायर अ ( १९ जून २०२६) : बहामास, बेलिझे, बर्म्युडा, ब्राझिल, पनामा ( अव्वल संघ विभागीय पात्रता फेरीत जाणार)क्वालिफायर ब ( सुरू आहे) : केयमन आयलंड, मेक्सिको, सुरीनेम, अर्जेंटिया ( अव्वल संघ विभागीय पात्रता फेरीत जाणार)Regional Americas Qualifier: ( तारीख ठरलेली नाही) - कॅनडा, अमेरिका, पात्रता फेरी अ आणि ब मधील अव्वल संघ.ASIA QUALIFIERक्वालिफायर अ ( तारीख ठरलेली नाही )क्वालिफायर ब ( तारीख ठरलेली नाही )क्वालिफायर क ( तारीख ठरलेली नाही )Regional Asia Qualifier: ( तारीख ठरलेली नाही ) - नेपाळ, ओमान, यूएई, अ, ब व क मधून पात्र ठरलेले संघ.भारतीय संघाने वर्ल्ड कप जिंकला, शाहिद आफ्रिदीचा सूर बदलला; आता म्हणतो, भारतच दावेदार होता, संजू सॅमसन.... .EAST ASIA-PACIFIC QUALIFIERSub-Regional Qualifier ( ८ मे २०२६) - कूक आयलंड, फिजी, इंडोनेशिया, जपान, पापुआ न्यू गिनी, फिलिपाईन्स, सामोआ, दक्षिण कोरिया, व्हॅनूआतू.EUROPE QUALIFIERक्वालिफायर अ ( १६ मे २०२६) - क्रोएशिया, सायप्रस, फ्रान्स, जर्सी, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रीया, गर्नसी, माल्ता, स्लोव्हेनिया, स्वीडन ( अव्वल संघ विभागीय पात्रता स्पर्धेत खेळणार )क्वालिफायर ब ( ८ जुलै २०२६) - बेल्जियम, जिब्राल्टर, रोमानिया, सर्बिया, डेन्मार्क, इस्तोनिया, हंगरी, नॉर्वे, टर्की ( अव्वल संघ विभागीय पात्रता स्पर्धेत खेळणार )क्वालिफायर क ( १४ ऑगस्ट २०२६) - बल्गेरिया, फिनलँड, इस्ले ऑफ मॅन, लक्झम्बर्ग, स्पेन, झेक प्रजासत्ताक, जर्मनी, ग्रीस, इस्राईल, पोर्तुगाल ( अव्वल संघ विभागीय पात्रता स्पर्धेत खेळणार )Regional Europe Qualifier: इटली, नेदरलँड्स, स्कॉटलंड आणि पात्रता स्पर्धा अ, ब व क मधून आलेले संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.