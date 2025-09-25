World Cup 2025 तोंडावर असताना टीम इंडियाला धक्का! प्रमुख गोलंदाजाला व्हिलचेअरवर बसून जावं लागलं मैदानाबाहेर, VIDEO

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या तोंडावर भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. मुख्य वेगवान गोलंदाज अरुंधती रेड्डीला सराव सामन्यात गंभीर दुखापत झाली आहे. व्हिलचेअरवर बसून तिला मैदानाबाहेर जावे लागले. .येत्या ३० सप्टेंबरपासून भारत आणि श्रीलंका येथे महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. या दोन देशांच्या महिला संघातच पहिला सामना गुवाहाटीला खेळला जाणार आहे. मात्र या स्पर्धेसाठी पाच दिवसांचाच कालावधी राहिलेला असतानाच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारताची मुख्य वेगवान गोलंदाज अरुंधती रेड्डीला गंभीर दुखापत झाली आहे..१,२२,५६,७३,४००! वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेची prize money जाहीर, मागील स्पर्धेच्या तुलनेत २९७ % ने वाढ, विजेत्या संघाला मिळणार... .गुरुवारी (२५ सप्टेंबर) बंगळुरूमध्ये भारत आणि इंग्लंड यांच्यात सराव सामना खेळवला जात आहे. या सराव सामन्यात अरुंधतीसोबत एक अपघात घडला, ज्यामुळे तिला अक्षरश: व्हिलचेअरवर बसून मैदानातून बाहेर जावे लागले आहे. त्यामुळे भारतच्या चिंता वाढल्या आहेत.अद्याप तिची दुखापत कितपत गंभीर आहे आणि ती वर्ल्ड कप खेळणार की नाही, हे बीसीसीआयने स्पष्ट केलेलं नाही, पण लवकरच तिच्या दुखापतीचे रिपोर्ट्स येण्याची शक्यता आहे. परंतु तिची दुखापत पाहाता आता तिच्या वर्ल्ड कप खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे..कशी झाली दुखापत?सराव सामन्यात इंग्लंड संघाने प्रथम फलंदाजी केली. यावेळी अरुंधती रेड्डीने एमी जोन्सला ३९ धावांवरच बाद केलं होतं, तर टॅमी ब्युमाँटला शून्यावर रेणुका सिंग ठाकूरने माघारी पाठवलं होतं. त्यामुळे हिदर नाईट आणि कर्णधार नतालिया सायव्हर - ब्रंट फलंदाजी करत होते. यावेळी १३ व्या षटकात अरुंधती गोलंदाजी करत असताना तिसरा चेंडू तिने हिदर नाईटला टाकला. यावर नाईटने मारलेल्या शॉटवर ती झेल घेण्यासाठी गेली, मात्र तो चेंडू तिच्या डाव्या पायावर येऊन विचित्रपद्धतीने आदळला. चेंडू इतका जोरात आदळला की अरुंधती थेट मैदानावर झोपली. काही क्षण ती तशीच मैदानावर पडलेली होती, यावेळी संघातील इतर खेळाडूंनी येऊन तिची चौकशी केली. त्यानंतर लगेचच फिजिओ मैदानात आले, त्यांनी तिची दुखापत पाहिली. त्यानंतर तिला घेऊन ते मैदानातून बाहेर जात होते. पण अरुंधतीला चालताही येत नव्हतं. त्यामुळे तिला व्हिलचेअरवरून मैदानातून बाहेर न्यावे लागले आहे..दरम्यान, जर अरुंधतीची दुखापत फार गंभीर असेल, तर भारतीय संघाला लवकरच तिच्या बदली खेळाडूची घोषणा करावी लागणार आहे. अरुंधती भारतीय संघातील महत्त्वाचा भाग असल्याने तिच्या दुखापतीने चिंता वाढवली आहे. अरुंधतीने ११ वनडे सामन्यांमध्ये १५ विकेट्स घेतल्या आहेत.भारतीय संघाला यापूर्वीही यष्टीरक्षक फलंदाज यास्तिका भाटिया दुखापतीमुळे वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडल्याने धक्का बसला आहे. तिला सराव शिबिरादरम्यान दुखापत झाली होती. तिच्याऐवजी २३ वर्षीय उमा छेत्रीला भारतीय संघात संधी देण्यात आली होती..ODI World Cup सुरू होण्याआधीच टीम इंडियाला मोठा धक्का! स्टार क्रिकेटर झाली संघाबाहेर; बदली खेळाडूचीही घोषणा.वनडे वर्ल्ड कप २०२५ साठी भारतीय महिला संघहरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, रेणुका सिंग ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), क्रांती गौड, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, उमा छेत्री (यष्टीरक्षक) आणि स्नेह राणा.राखीव खेळाडू - तेजस हसबनीस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, मन्नू मणी, सायली सातघरे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.