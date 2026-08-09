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IND vs SLC XI Warm up: टीम इंडियाने सहज जिंकला सराव सामना! आता सुरू होणार खरी परीक्षा, पाहा कसोटी मालिकेचे वेळापत्रक

Team India Complete Warm-Up Fixture: भारतीय संघाने श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनविरुद्ध सराव सामना सहज जिंकला आहे. आता श्रीलंकेविरुद्ध दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली जाणार आहे. ही मालिका कधी सुरू होणार जाणून घ्या.
India vs Sri Lanka Cricket XI

India vs Sri Lanka Cricket XI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs SLC XI Warm up: भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी (९ ऑगस्ट) श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनविरुद्ध झालेला तीन दिवसीय सराव सामना ६ विकेट्सने जिंकला आहे. भारताचा श्रीलंकेविरुद्ध दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे.

ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचाही भाग असल्याने महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या मालिकेसाठी सराव म्हणून भारताने कोलंबोमध्ये श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनविरुद्ध तीन दिवसांचा सराव सामना खेळला.

India vs Sri Lanka Cricket XI
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