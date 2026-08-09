IND vs SLC XI Warm up: टीम इंडियाने सहज जिंकला सराव सामना! आता सुरू होणार खरी परीक्षा, पाहा कसोटी मालिकेचे वेळापत्रक

IND vs SLC XI Warm up: भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी (९ ऑगस्ट) श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनविरुद्ध झालेला तीन दिवसीय सराव सामना ६ विकेट्सने जिंकला आहे. भारताचा श्रीलंकेविरुद्ध दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचाही भाग असल्याने महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या मालिकेसाठी सराव म्हणून भारताने कोलंबोमध्ये श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनविरुद्ध तीन दिवसांचा सराव सामना खेळला. .IND vs SLC XI: जडेजाने केली कुलदीपच्या गोलंदाजीची नक्कल; गंभीरलाही आवरता आलं नाही हसू, VIDEO व्हायरल.या सामन्यात तिसऱ्या दिवशी (रविवार, ९ ऑगस्ट) श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हन संघाने भारतासमोर २०७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून कर्णधार शुभमन गिल आणि यशस्वी जैस्वाल उतरले होते. गिल बोटाच्या दुखापतीनंतर पहिल्यांदाच मैदानात उतरला होता. पण त्याला खेळताना कोणताही फार त्रास होत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्याने आणि जैस्वालने दमदार सुरुवात करून दिली. दोघांनीही आक्रमक खेळ केला होता. जैस्वालने अर्धशतकही केले. पण अर्धशतकानंतर ४६ चेंडूत ६१ धावांवर असताना रिटायर्ड हर्ट होत माघारी परतला. शुभमन गिल ५४ चेंडूत ४४ धावा करून बाद झाला. त्याला २१ व्या षटकात केशरा नुवंथाने पवन रथनायकेच्या हातून झेलबाद केले..नंतर रिषभ पंत आणि ध्रुव जुरेल यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, पण ते फार मोठी खेळी करू शकले नाहीत. जुरेल १७ धावांवर बाद झाला, तर रिषभ पंत २८ धावांवर माघारी परतला. पण रवींद्र जडेजाही चांगला खेळत होता. पण तोही २२ धावांवर रिटायर्ड हर्ट झाला. गुरनूर ब्रार या डावात मात्र २ धावांवर बाद झाला. तर मानव सुथार २४ चेंडूत ४ धावा करून रिटायर्ड हर्ट झाला. अखेरीस मोहम्मद सिराजने आक्रमक खेळत भारताला २०७ धावांवर पोहचवले आणि सामना जिंकून दिला.श्रीलंकेकडून केशरा नुवंथाने २ विकेट्स घेतल्या, तर विश्वा फर्नांडो आणि रमेश मेंडिस यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, या सामन्यात श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करताना पहिला डाव ८ बाद ३६३ धावांवर घोषित केला होता. श्रीलंकेकडून रविंदू रसंथाने ७१ धावांची खेळी केली, तर निशान मदुशकाने ६६ धावांची खेळी केली. कर्णधार सोनल दिनुशाने ५२ धावांची खेळी केली. भारताकडून रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव आणि मानव सुथार यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर भारताने पहिला डाव ६ बाद ३५७ धावांवर घोषित केला होता. भारताकडून देवदत्त पडिक्कलने १६४ चेंडूत १४२ धावांची नाबाद खेळी केली, तसेच रवींद्र जडेजा ६३ धावांवर रिटायर्ड हर्ट झाला. केएल राहुलने ४० धावांचे आणि मानव सुथारने ४१ धावांचे योगदान दिले. गुरनूर ब्रारने ३६ धावा केल्या. श्रीलंकेकडून रमेश मेंडिस आणि असंका मनोज यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..IND vs SLC XI Warm up: बोटाला दुखापत झालेल्या शुभमन गिलचं मैदानात कमबॅक, आता पहिल्या कसोटीत खेळणार?.श्रीलंकेने दुसरा डाव ६ बाद २०० धावांवरच घोषित केला. त्यांच्याकडून निशान मनुशकाने ६३ धावांची खेळी केली आणि तो रिटायर्ड हर्ट झाला. याशिवा. निपून धनंजयाने ४६ धावांची खेळी केली, तर अंजला बंडाराने ३५ धावांची खेळी केली. श्रीलंकेने पहिल्या डावातील ६ धावांच्या आघाडीमुळे २०७ धावांचे आव्हान भारतासमोर ठेवले होते.कसोटी मालिकेचे वेळापत्रकभारत आणि श्रीलंका यांच्यात कसोटी मालिका १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. पहिला सामना गॉलला १५ ते १९ ऑगस्ट दरम्यान खेळवला गेला, तर दुसरा सामना कोलंबोमध्ये २३ ते २७ ऑगस्ट दरम्यान खेळवला जाणार आहे. या सामन्यांमधील प्रत्येक दिवसाचा खेळ सकाळी १० वाजता सुरू होईल. तसेच सामन्याच्या पहिल्या दिवशी सकाळी ९.३० वाजता नाणेफेक होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.