Cricket

World Cup 2025: प्रतिका रावलला नेमकं काय झालं, तिच्या जागेवर कोण खेळणार? BCCI ने अखेर दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

BCCI Updates on Pratika Rawal injury and Replacement: भारतीय महिला संघाच्या उपांत्य सामन्यापूर्वी प्रतिका रावलच्या दुखापतीमुळे संघाला मोठा धक्का बसला आहे. तिच्या दुखापतीबाबत बीसीसीआयने महत्त्वाचे अपडेट्स दिले आहेत.
Pratika Rawal

Pratika Rawal

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय महिला संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध उपांत्य सामन्यापूर्वी मोठा धक्का बसला आहे.

  • फॉर्ममध्ये असलेल्या प्रतिका रावलला दुखापत झाल्याने ती स्पर्धेतून बाहेर झाली आहे.

  • तिच्या जागी शफाली वर्माला संधी देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Shafali Verma
ODI
India Women Cricket Team
cricket news today
Australia Women vs India Women
ICC Women's World Cup
Pratika Rawal selection
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com