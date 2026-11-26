India vs New Zealand 2nd Test Marathi Cricket News: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरी कसोटी शुक्रवारपासून क्राइस्टचर्च येथे खेळवली जाणार आहे. वेलिंग्टन कसोटीत भारताने विजयाची संधी गमावली... न्यूझीलंडविरुद्ध ३५२ धावांची आघाडी घेऊनही भारतीय संघाला अनिर्णित निकालावर समाधान मानावे लागले आणि त्याचा फटका त्यांना जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलसाठीच्या शर्यतीत बसला. आता दुसरी कसोटी जिंकून WTC Final च्या आशा जीवंत ठेवण्याचे लक्ष्य कर्णधार शुभमन गिल व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासमोर आहे. त्यामुळेच ते दुसऱ्या कसोटीत प्लेइंग इलेव्हनसाठी काही कठोर निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत..ही कसोटी जिंकावीच लागेल...वेलिंग्टन कसोटीच्या पहिल्या डावात ७२० धावा करूनही भारताला सामना जिंकता आला नाही. अंतिम दिवशी विजयासाठी आठ गडी आवश्यक असताना, भारताला डॅरिल मिचेल आणि ग्लेन फिलिप्स यांची भागीदारी तोडता आली नाही, परिणामी सामना अनिर्णित राहिला. १७ वर्षांनंतर न्यूझीलंडमध्ये कसोटी मालिका जिंकण्याच्या उद्देशाने, संघ व्यवस्थापन दुसऱ्या कसोटीच्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये दोन मॅच विनर खेळाडूंचा समावेश करण्याचा विचार करू शकते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND A vs SL A Live: वैभव सूर्यवंशीचं वादळ आज पुन्हा घोंगावणार; जाणून घ्या सामना कधी, कुठे Live पाहता येणार.प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंग्टन सुंदर OUT?वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा आणि फिरकी गोलंदाज वॉशिंग्टन सुंदर हे क्राइस्टचर्च येथे होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर राहण्याची शक्यता आहे. पहिल्या कसोटीत प्रसिद्ध खूप महागडा ठरला, ज्यामुळे भारताला एका टोकाकडून किवी फलंदाजांवर दबाव टाकता आला नाही. पहिल्या डावात प्रसिद्धने एक बळी घेतला आणि २६ षटकांत १०० धावा दिल्या. दरम्यान, वॉशिंग्टन सुंदर फलंदाजी किंवा गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरला. त्यामुळे या दोघांना बाकावर बसवले जाऊ शकते....WTC 2025-27: दक्षिण आफ्रिकेचं फायनलचं तिकीट जवळपास पक्कं! दुसऱ्या स्थानासाठी भारतासह ३ बलाढ्य संघांमध्ये चुरस.मॅच विनर खेळाडूंचे पुनरागमन?क्राइस्टचर्च कसोटीत मोहम्मद सिराज आणि रवींद्र जडेजा या अनुभवी व मॅच विनर खेळाडूंचे पुनरागमन होऊ शकते. मोहम्मद सिराजला त्याच्या फॉर्ममुळे संधी दिली गेली नव्हती, तो वन डे मालिकेतही बाकावर बसला होता. पण, यापूर्वी जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत, त्याने भारतीय वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळली होती. तो WTC २०२५-२७ मध्ये भारताचा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज आहे. दुसरीकडे, रवींद्र जडेजाने आपल्या अष्टपैलू कामगिरीने प्रभावित केले आहे. तो सध्याच्या WTC चक्रात भारतीयांसाठी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या पहिल्या ५ फलंदाजांमध्ये आणि सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या पहिल्या ३ गोलंदाजांमध्ये आहे..India Probable playing XI vs NZ 2nd Test: यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल , देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कर्णधार), रिषभ पंत , ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.