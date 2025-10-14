Cricket

IND vs WI: दिल्ली ठरतोय टीम इंडियाचा बालेकिल्ला! विंडिजविरुद्ध विजय ठरला विक्रमी; नोंदवले ३ मोठे पराक्रम

India Test Records after Series Win against West Indies: भारतीय संघाने दिल्लीत वेस्ट इंडिजला ७ विकेट्सने पराभूत करून दोन कसोटी सामन्यांची मालिका २-० ने जिंकली. या विजयासह भारताने अनेक विक्रम नावावर केले आहेत.
Team India

Team India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय संघाने दिल्लीत वेस्ट इंडिजला ७ विकेट्सने पराभूत करून दोन कसोटी सामन्यांची मालिका २-० ने जिंकली.

  • या विजयासह भारतीय संघ दिल्लीमध्येसलग १४ व्या कसोटी सामन्यात अपराजीत राहिला आहे.

  • या मालिकेदरम्यान अनेक विक्रमही झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Cricket Record
test cricket
West Indies Cricket Team
cricket news today
Test cricket performance
IND vs WI Test Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com