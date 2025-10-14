IND vs WI: दिल्ली ठरतोय टीम इंडियाचा बालेकिल्ला! विंडिजविरुद्ध विजय ठरला विक्रमी; नोंदवले ३ मोठे पराक्रम

भारतीय संघाने दिल्लीत वेस्ट इंडिजला ७ विकेट्सने पराभूत करून दोन कसोटी सामन्यांची मालिका २-० ने जिंकली. या विजयासह भारतीय संघ दिल्लीमध्येसलग १४ व्या कसोटी सामन्यात अपराजीत राहिला आहे. या मालिकेदरम्यान अनेक विक्रमही झाले आहेत. .मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर) भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजला दिल्लीत झालेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात ७ विकेट्सने पराभवाचा धक्का दिला. भारताने या विजयासह दोन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशा फरकाने विजय मिळवला आहे. या मालिकेत भारताने सर्वच विभागात चांगली कामगिरी केली. फलंदाजी आणि गोलंदाजीत अनेक खेळाडू चमकले. दरम्यान, हा विजय भारतासाठी विक्रमीही ठरला आहे. या विजयासह भारतीय संघाने अनेक विक्रम नावावर केले आहेत. .IND vs WI 2nd Test Live: कर्णधारपदाची सवय झाली आहे! Shubman Gill चा विंडीजच्या खांद्यावरून ऑस्ट्रेलियावर निशाणा, म्हणाला....मायदेशात १२२ वा विजयभारतीय संघाचा मायदेशातील हा कसोटी क्रिकेटमधील १२२ वा विजय होता. भारताने २९६ कसोटी सामना भारतात खेळताना १२२ विजय मिळवले आहेत. त्यामुळे आता मायदेशात सर्वाधिक कसोटी विजय मिळवणाऱ्या संघांमध्ये भारतीय संघ तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. भारताने दक्षिण आफ्रिकेच्या १२१ विजयांना मागे टाकले आहे. पहिल्या क्रमांकावर २६२ विजयांसह ऑस्ट्रेलिया आहे, तर इंग्लंड २४१ विजयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..वेस्टइंडिजविरुद्ध २१ व्या शतकात भारतीय संघ सरसभारतीय संघ २१ व्या शतकात वेस्ट इंडिजला वरचढ ठरल्याचे दिसत आहे. भारतीय संघाने २००२ पासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध आता सलग १० कसोटी मालिका जिंकल्या आहेत. त्यामुळे आता एकाच संघाविरुद्ध सर्वाधिक सलग कसोटी मालिका जिंकणाऱ्या संघांच्या यादीत भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेशी बरोबरी केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेनेही १९९८ पासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध सलग १० कसोटी मालिका जिंकल्या आहेत.याशिवाय वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारतीय संघ सलग २७ व्या कसोटी सामन्यात अपराजीत राहिला आहे. भारताने २००२ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध शेवटचा कसोटी पराभव पाहिला होता..दिल्ली ठरतेय भारताचा बालेकिल्लाभारतीय संघ दिल्लीमध्ये सलग १४ कसोटी सामन्यात अपराजीत आहे. १९८७ मध्ये भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध दिल्लीत शेवटचा पराभव स्वीकारला होता. त्यानंतर १९९३ पासून भारतीय संघ दिल्लीत १४ कसोटी सामने खेळला असून १२ सामने जिंकले आहेत, तर २ सामने अनिर्णित राहिले आहेत. त्यामुळे भारतीय संघ सर्वाधिक सलग कसोटी सामन्यांमध्ये अपराजीत राहणाऱ्या ठिकाणांमध्ये दिल्लीने मोहाली आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमला मागे टाकले आहे. मोहालीत भारताने १९९७ पासून १३ कसोटी सामन्यात पराभव पाहिलेला नाही, तर ब्रेबॉर्नमध्ये भारतीय संघ १९४८ ते १९६५ दरम्यान सलग १३ सामन्यात अपराजीत होता..ध्रुव जुरेलही कसोटी अपराजीतभारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज ध्रुव जुरेल आत्तापर्यंत ७ कसोटी सामने खेळला असून अद्याप पराभूत झालेला नाही. तयाने २०२४ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध राजकोटला झालेल्या कसोटी सामन्यातून पदार्पण केले होते. तेव्हापासून आत्तापर्यंत तो ७ कसोटी सामने खेळला, ज्यात भारतीय संघ पराभूत झालेला नाही. यापूर्वी भारतासाठी पदार्पणापासून सर्वाधिक कसोटी सामन्यात अपराजीत राहण्याचा विक्रम भूवनेश्वर कुमारच्या नावावर होता. त्याने ६ सामन्यात पराभव पाहिला नव्हता.भारताने गमावल्या १३ विकेट्सवेस्ट इंडिजविरुद्धच्या या कसोटी मालिकेत दोन्ही सामन्यांत मिळून भारताने केवळ १३ विकेट्सच गमावल्या. त्यामुळे भारताने जिंकलेल्या कसोटी मालिकेत सर्वात कमी विकेट्स गमावण्याच्या आपल्याच विक्रमाशी बरोबरी केली आहे. यापूर्वी झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताने २००० साली दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत १३ विकेट्सच गमावल्या होत्या..IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिलने MS Dhoni ची परंपरा राखली... विजयाची ट्रॉफी बघा कोणाच्या हाती सोपवली; Video Viral.जॉन कॅम्पबेल आणि शाय होपचे विक्रमी शतकेदरम्यान, वेस्ट इंडिजने मालिका गमावली असली, तरी दुसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या डावात जॉन कॅम्पबेलने कसोटी कारकिर्दीतील पहिले शतक केले, तर शाय होपने तिसरे शतक केले होते. कॅम्पबेलला कसोटी शतक करण्यासाठी ५० व्या डावाची वाट पाहावी लागली. त्यामुळे सर्वाधिक डाव खेळल्यानंतर शतक करणाऱ्या वेस्ट इंडिजच्या सलामीवीरांमध्ये कॅम्पलेब तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या दोन क्रमांकावर रिडली जेकॉब (५६ डाव) आणि दिनेश रामदिन (५२ डाव) हे आहेत.तसेच शाय होपला दुसऱ्या कसोटी शतकानंतर तिसरे शतक करण्यासाठी तब्बल २९६८ दिवसाची वाट पाहावी लागली. त्याने २०१७ मध्ये लीड्सला दोन शतके केली होती. त्यानंतर त्याला तिसरे शतक करण्यासाठी ८ वर्षांचा कालावधी लागला. त्यामुळे त्याने दोन कसोटी शतकांमध्ये सर्वाधिक प्रतिक्षा करण्याच्या गोर्डन ग्रिनिज यांच्या विक्रमाला मागे टाकले. त्यांनी २२०४ दिवस कसोटी शतकांसाठी प्रतिक्षा केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.