WTC 2025-27: टीम इंडियाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवचा मोठा फटका; पाँइंट्स टेबलमधील टॉप-३ मधून बाहेर

Big Blow to India in WTC 2025-27: दक्षिण आफ्रिकेने कोलकातामध्ये भारताला ३० धावांनी पराभूत केले. या विजयामुळे दक्षिण आफ्रिका WTC 2025-27 गुणतालिकेत फायदा झाला आहे, तर भारताची घसरण झाली आहे.
India vs South Africa 1st Test | WTC 2025-27

  • कोलकातामधील कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ३० धावांनी पराभूत केले.

  • तेंबा बावुमाच्या नेतृत्वाखालील संघाने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

  • या पराभवामुळे भारताची WTC 2025-27 गुणतालिकेत चौथ्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.

