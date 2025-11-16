WTC 2025-27: टीम इंडियाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवचा मोठा फटका; पाँइंट्स टेबलमधील टॉप-३ मधून बाहेर

कोलकातामधील कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ३० धावांनी पराभूत केले. तेंबा बावुमाच्या नेतृत्वाखालील संघाने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या पराभवामुळे भारताची WTC 2025-27 गुणतालिकेत चौथ्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे..कोलकातामधील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर झालेल्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ३० धावांनी पराभूत केले. या विजयासह तेंबा बावुमाच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या दक्षिण आफ्रिका संघाने दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. तसेच ही मालिका आता दक्षिण आफ्रिका पराभूत होणार नाही, हे देखील निश्चित केले आहे. भारताचा मायदेशातील गेल्या ६ कसोटी सामन्यांमधील हा चौथा पराभव होता. याशिवाय ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचाही (WTC 2025-27) भाग असल्याने या स्पर्धेच्या गुणतालिकेवरही या सामन्याचा परिणाम झाला आहे. .IND vs SA, 1st Test: तेंबा बावुमाचं अर्धशतक, कॉर्बिन बॉशचीही झुंज; भारतासमोर दक्षिण आफ्रिकेने ठेवलं 'इतक्या' धावांचं लक्ष्य.दक्षिण आफ्रिका या स्पर्धेचे गतविजेते असून आता त्यांनी भारताला पराभूत करत गुणतालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. दक्षिण आफ्रिकेची WTC 2025-27 मधील ही दुसरीच मालिका असून त्यांनी या दोन मालिकेत मिळून आत्तापर्यंत खेळलेल्या ३ कसोटी सामन्यांपैकी२ सामने जिंकले आहेत आणि १ सामना पराभूत झाला आहे. त्यामुळे त्यांची ६६.६७ अशी विजयाची टक्केवारी आहे..मात्र भारताला या पराभवाचा फटका बसला असून भारतीय संघ चौथ्या क्रमांकावर घसरला आहे. भारताची WTC 2025-27 मधील ही तिसरी मालिका आहे. आत्तापर्यंत भारताने खेळलेल्या ८ सामन्यांपैकी ४ सामने जिंकले आहेत आणि ३ सामने पराभूत झाले आहेत. १ सामना अनिर्णत राहिला आहे. त्यामुळे भारताची विजयी टक्केवारी ५४.१७ अशी आहे..IND vs SA, 1st Test: द. आफ्रिकेचा मोठा उलटफेर! भारताला कोलकाता कसोटीत केलं पराभूत; फिरकीच अस्त्र आपल्याचविरुद्ध बुमरँग.गुणतालिकेत अव्वल क्रमांकावर ऑस्ट्रेलिया आहे. त्यांनी आत्तापर्यंत खेळलेल्या सर्व तीन सामन्यात विजय मिळवले असून त्यांची १०० टक्केवारी आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिका आणि तिसऱ्या क्रमांकावर श्रीलंका आहे. त्यांनी अद्याप २ सामनेच खेळले आहेत, ज्यातील एक सामना जिंकला आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे त्यांचीही टक्केवारी दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणे ६६.६७ आहे.या गुणतालिकेत भारतापाठोपाठ पाचव्या क्रमांकावर ५० टक्केवारीसह पाकिस्तान आहे, तर इंग्लंड ४३.३३ टक्केवारीसह ६ व्या क्रमांकावर आहेत. बांगलादेश १६.६७ टक्केवारीसह सातव्या क्रमांकावर असून वेस्ट इंडिज शून्य टक्केवारीसह ८ व्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंडने अद्याप या स्पर्धेत एकही सामना खेळलेला नाही..दक्षिण आफ्रिकेचा भारतावर विजयकोलकातामध्ये झालेल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयात त्यांची सांघिक कामगिरी महत्त्वाची ठरली. त्यातही सिमॉन हार्मर, तेंबा बावुमा, मार्को यान्सिन, कॉर्बिन बॉश, एडेन मार्करम यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले. हार्मर त्याच्या ८ विकेट्समुळे सामनावीर ठरला. त्याने पहिल्या डावात ४ आणि दुसऱ्या डावात ४ विकेट्स घेतल्या.गोलंदाजांना साथ देणाऱ्या खेळपट्टीवर या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या डावात १५९ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर भारताने १८९ धावा करत ३० धावांची आघाडी घेतली होती. दुसऱ्या डावात दक्षिण आफ्रिकेने १५३ धावांपर्यंत मजल मारली, पण ३० धावांच्या पिछाडीमुळे १२४ धावांचे लक्ष्य ठेवले. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा डाव ९३ धावांवरच संपला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.