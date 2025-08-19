India Squad For Asia Cup 2025: आशिया चषकासाठी भारतीय संघ जाहीर; सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील १५ शिलेदार, पूर्ण लिस्ट

India's Asia Cup 2025 Squad Announcement Live Updates : आशिया चषक स्पर्धेसाठी टीम इंडियाची घोषणा अखेर झाली. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया ९ ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत होणाऱ्या स्पर्धेसाठी मैदानावर उतरणावर आहेत. भारताला अ गटात यजमान युएई, पाकिस्तान आणि ओमान यांचा सामना करावा लागणार आहे. १४ सप्टेंबरला India vs Pakistan यांच्यातल्या सामन्याची सर्वांना उत्सुकता आहे..शूभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, मोहम्मद सिराज व जसप्रीत बुमराह या कसोटी क्रिकेट खेळणाऱ्या प्रमुख खेळाडूंच्या समावेशावरून बरीच चर्चा रंगली. त्यावरन निवड समितीचे प्रमुख अजित आगरकर यांनी बाजू मांडली. सूर्यकुमार दुखापतीतून सावरून पुन्हा मैदानावर परतणार आहे आणि पुढच्या वर्षीच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने ही स्पर्धा महत्त्वाची आहे..भारतीय संघ दुपारी १.३० वाजता जाहीर होणार होता, परंतु मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे त्याला विलंब झाला आहे. बीसीसीआयचे सचिव आणि अन्य पदाधिकारी दुपारी २.३० वाजता मुंबईत पोहोचले आणि त्यानंतर बैठकीला सुरुवात झाली. .कसं आहे सामन्याचं वेळापत्रक?9 सप्टेंबर: अफगाणिस्तान वि. हाँगकाँग, अबू धाबी10 सप्टेंबर: भारत वि. यूएई, दुबई11 सप्टेंबर: बांगलादेश वि. हाँगकाँग, अबू धाबी12 सप्टेंबर: पाकिस्तान वि. ओमान, दुबई13 सप्टेंबर: बांगलादेश वि. श्रीलंका, अबू धाबी14 सप्टेंबर: भारत वि. पाकिस्तान, दुबई15 सप्टेंबर: यूएई वि. ओमान, अबू धाबी15 सप्टेंबर: श्रीलंका वि. हाँगकाँग, दुबई16 सप्टेंबर: बांगलादेश वि. अफगाणिस्तान, अबू धाबी.17 सप्टेंबर: पाकिस्तान वि. यूएई, दुबई18 सप्टेंबर: श्रीलंका वि. अफगाणिस्तान, अबू धाबी19 सप्टेंबर: भारत वि. ओमान, अबू धाबी20 सप्टेंबर: B1 वि. B2, दुबई21 सप्टेंबर: A1 वि. A2, दुबई23 सप्टेंबर: A2 वि. B1, अबू धाबी24 सप्टेंबर: A1 वि. B2, दुबई25 सप्टेंबर: A2 वि. B2, दुबई26 सप्टेंबर: A1 वि. B1, दुबई28 सप्टेंबर: अंतिम सामना, दुबई.भारतीय संघ - सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल ( उप कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी. रिंकू सिंग राखीव खेळाडू - प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग व वॉशिंग्टन सुंदर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.