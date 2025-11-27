Cricket

Team India Test Schedule: भारतीय संघाची पुढील कसोटी मालिका कधी व कोणाशी? WTC Final मध्ये कसे पोहोचणार? जाणून घ्या डिटेल्स

Team India upcoming Test matches schedule : दक्षिण आफ्रिकेकडून २-० ने व्हाइटवॉश झाल्यानंतर भारतीय चाहत्यांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. भारताची पुढील कसोटी मालिका कधी आणि कोणाशी? तसेच WTC Final मध्ये पोहोचण्याचं समीकरण आता किती कठीण झालं आहे?
INDIA’S QUALIFICATIONS SCENARIO FOR 2027 WTC FINAL

How India can still qualify for the WTC Final? भारतीय संघाला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत मोठा धक्का बसला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत यजमान भारताला २-० असा दारूण पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे WTC गुणतालिकेत भारतीय संघाची पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत सलग दोनवेळा अंतिम फेरीत धडक मारणाऱ्या भारतीय संघाला WTC 2025-27 या पर्वात अंतिम फेरी गाठणे अवघड झाले आहे. आता भारताची पुढील कसोटी मालिका कधी आहे आणि WTC Final साठी काय समीकरण असेल हे जाणून घेऊयात...

