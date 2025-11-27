Team India Test Schedule: भारतीय संघाची पुढील कसोटी मालिका कधी व कोणाशी? WTC Final मध्ये कसे पोहोचणार? जाणून घ्या डिटेल्स

How India can still qualify for the WTC Final? भारतीय संघाला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत मोठा धक्का बसला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत यजमान भारताला २-० असा दारूण पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे WTC गुणतालिकेत भारतीय संघाची पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत सलग दोनवेळा अंतिम फेरीत धडक मारणाऱ्या भारतीय संघाला WTC 2025-27 या पर्वात अंतिम फेरी गाठणे अवघड झाले आहे. आता भारताची पुढील कसोटी मालिका कधी आहे आणि WTC Final साठी काय समीकरण असेल हे जाणून घेऊयात....दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या कसोटीत ४०८ धावांनी विजय मिळवला. हा भारताचा कसोटी मालिकेतील सर्वात मोठा पराभव ठरला आहे. आता भारतीय संघाचे पुढील लक्ष्य वन डे मालिका असणार आहे. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात तीन सामन्यांची वन डे मालिका होणार आहे. त्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका आणि फेब्रुवारीत होणारा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताला जेतेपद राखण्याचे आव्हान आहे..India's Test Downfall: तुला हवं ते सर्व दिलं अन् तू टीम इंडियाचं वाटोळं केलंस! गौतम गंभीरच्या हट्टापाई कसोटीत आपली पिछेहाट....भारतीय संघाची पुढील कसोटी मालिका ऑगस्ट २०२६ मध्ये होणार आहे. भारतीय संघ श्रीलंकेविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. त्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्ध ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ मध्ये दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. त्यानंतर WTC 2025-27 मधील शेवटची कसोटी मालिका घरच्या मैदानावर होणार आहे. पाच सामन्यांची ही कसोटी मालिका जानेवारी-फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार आहे..INDIA’S QUALIFICATIONS SCENARIO FOR 2027 WTC FINALभारतीय संघाला आता एकूण ९ कसोटी सामने खेळायचे आहेत आणि त्यापैकी ७ सामने जिंकल्यास भारताची टक्केवारी ६२.९६ इतकी होईल, जर ८ सामने जिंकल्यास ६८.५२ टक्के होतील. भारताला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची फायनल खेळायची असल्यास त्यांना किमान ७ किंवा ८ कसोटी जिंकाव्या लागतील. .Ind Vs SA 2nd Test : भारताच्या पराभवानंतर विराट कोहलीचा भाऊ गौतम गंभीरवर संतापला; म्हणाला, दादागिरी दाखवली की हेच होतं....WTC 2025-27 Finals chances९० टक्के - ऑस्ट्रेलिया७० टक्के - दक्षिण आफ्रिका११ टक्के - श्रीलंका११ टक्के- न्यूझीलंड७ टक्के - इंग्लंड५ टक्के - पाकिस्तान५ टक्के - भारत०.५ टक्के - बांगलादेश०.५ टक्के - वेस्ट इंडिज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.