AUS vs IND: रोहित शर्मा, विराट कोहली कर्णधार शुभमन गिलसह ऑस्ट्रेलियाला जाणार की नाही? प्रवासाच्या तारखा आल्या समोर

Indian ODI Squad Departure to Australia Updates: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा झाली आहे. शुभमन गिल वनडे कर्णधार असून सूर्यकुमार यादव टी२० संघाचे नेतृत्व करणार आहे. भारताचा संघ ऑस्ट्रेलियाला कधी रवाना होणार जाणून घ्या.
Virat Kohli, Rohit Sharma, Shubman Gill

Pranali Kodre
  • भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलियात वनडे आणि टी२० मालिका खेळणार आहे.

  • शुभमन गिल वनडे कर्णधार म्हणून नियुक्त झाला आहे, तर सूर्यकुमार यादव टी२० संघाचे नेतृत्व करणार आहे.

  • भारताचा संघ दोन बॅचमध्ये ऑस्ट्रेलियाला रवाना होणार आहे.

