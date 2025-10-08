AUS vs IND: रोहित शर्मा, विराट कोहली कर्णधार शुभमन गिलसह ऑस्ट्रेलियाला जाणार की नाही? प्रवासाच्या तारखा आल्या समोर

भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलियात वनडे आणि टी२० मालिका खेळणार आहे. शुभमन गिल वनडे कर्णधार म्हणून नियुक्त झाला आहे, तर सूर्यकुमार यादव टी२० संघाचे नेतृत्व करणार आहे. भारताचा संघ दोन बॅचमध्ये ऑस्ट्रेलियाला रवाना होणार आहे. .भारतीय क्रिकेट संघाला १९ ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियामध्ये वनडे आणि टी२० मालिका खेळायच्या आहेत. या मालिकांसाठी भारताच्या संघांची घोषणाही झाली आहे. विशेष म्हणजे यंदाचा ऑस्ट्रेलिया दौरा काहीसा वेगळा असणार आहे. या दौऱ्यापूर्वी भारताच्या वनडे कर्णधारपदी शुभमन गिल विराजमान झाला आहे. त्यामुळे तो रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या माजी कर्णधारांचेही नेतृत्व करताना दिसणार आहे. भारताला या दौऱ्यात तीन वनडे आणि ५ टी२० सामने खेळायचे आहेत. दरम्यान, टी२० मालिकेत भारताचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादवच करताना दिसणार आहे. आधी वनडे मालिका होईल आणि मग टी२० मालिका खेळली जाईल..IND vs AUS : रोहित शर्मा संघात असेपर्यंत Yashasvi Jaiswal ला संधी मिळणे अवघड! ऑसींविरुद्ध कशी असेल भारताची Playing XI? .या दौऱ्यासाठी भारताचा वनडे संघ दोन बॅचमध्ये ऑस्ट्रेलियाला जाणार आहे. कारण सध्या भारताची वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका सुरू असून ही मालिका १४ ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. सध्या भारताच्या वनडे संघाचा भाग असलेले काही खेळाडू या कसोटी मालिकेत व्यस्त आहेत. यामध्ये कर्णधार शुभमन गिलसह जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव अशा खेळाडूंचा समावेश आहे..पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयच्या सुत्राने सांगितले आहे की १५ ऑक्टोबर रोजी दोन्ही बॅच ऑस्ट्रेलियाला दिल्लीतून रवाना होतील. खेळाडूंची एक बॅच सकाळी रवाना होईल, तर दुसरी बॅचल संध्याकाळी रवाना होईल. मात्र प्रवासाचे वेळापत्रक आणि व्यवस्था तिकीट उपलब्धतेनुसार निश्चित केली जाईल..रोहित आणि विराट कसोटी संघातील इतर खेळाडूंसह ऑस्ट्रेलियाला जाण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यासह वनडेचा नवा उपकर्णधार श्रेयस अय्यरही असू शकतो. म्हणजेच रोहित, विराट, गिल, अय्यर हे एकत्र ऑस्ट्रेलियाला जाण्याची शक्यता आहे. सुत्राने सांगितले की विराट आणि रोहित दिल्लीमध्ये एक दिवस आहे किंवा त्याच दिवशी पोहचतील. भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियातील पर्थमध्ये पोहचणार आहेत. वनडे मालिकेतील पहिला सामना पर्थलाच खेळवला जाणार आहे..U19 IND vs U19 AUS: एकाच दिवसात १७ विकेट्स! गोलंदाजांनी मैदान गाजवलं, पण वैभव सूर्यवंशीसह सारेच फलंदाज फेल; भारताला निसटती आघाडी.भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचे वेळापत्रक१९ ऑक्टोबर - पहिला वनडे सामना (वेळ - स. ९ वाजता)२३ ऑक्टोबर - दुसरा वनडे सामना (वेळ - स. ९ वाजता)२५ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे सामना (वेळ - स. ९ वाजता)२९ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना (वेळ - दु. १.४५ वाजता)३१ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना (वेळ - दु. १.४५ वाजता)२ नोव्हेंबर - तिसरा टी२० सामना (वेळ - दु. १.४५ वाजता)६ नोव्हेंबर- चौथा टी२० सामना (वेळ - दु. १.४५ वाजता)८ नोव्हेंबर - पाचवा टी२० सामना (वेळ - दु. १.४५ वाजता)ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघवनडे संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा , विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, लोकेश राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), यशस्वी जैस्वालटी२० संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.