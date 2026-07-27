Team India’s Full Upcoming Fixtures Schedule for 2026: आयपीएलनंतर भारताच्या संघाने आयर्लंड आणि इंग्लंड दौरा केला होता. मात्र या दोन्ही दौऱ्यात भारतीय टी२० संघाला व्हाईटवॉश स्वीकारले, तसेच इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिकेत भारताला २-१ ने पराभव स्वीकारावा लागला होता. पण त्यानंतर झिम्बाब्वे दौऱ्यात भारतीय संघाने दमदार पुनरागमन केले. भारताच्या टी२० संघाने झिम्बाब्वेला ३-० अशा फरकाने व्हाईटवॉश दिला. खरंतर दोन महिन्यांपूर्वी भारताच्या टी२० संघाचे कर्णधारपदावरून सूर्यकुमार यादवला हटवून श्रेयस अय्यरकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. पण त्याच्या नेतृत्वाची सुरुवात आयर्लंड - इंग्लंड दौऱ्यातून फारशी चांगली झाली नाही. तरी झिम्बाब्वेमधील यशाने त्याला समाधान मिळाले असेल. यानंतर आता भारतीय संघ प्रचंड व्यस्त राहणार आहे. .IND vs ZIM: "हा पोरगा कोणालाच संघात परत येऊ देणार नाही!", वैभव सूर्यवंशीच्या खेळीनं भारतीय दिग्गजाचा सॅमसनला इशारा?.भारताचा कसोटी संघ ऑगस्टमध्ये श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार असून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपचा भाग असल्याने दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची आहे. ही कसोटी मालिका १५ ऑगस्टला सुरू होणार असून २७ ऑगस्टला संपेल. या मालिकेसाठी मंगळवारपर्यंत संघ जाहीर होण्याची शक्यता आहे..याशिवाय सप्टेंबरमध्ये भारतीय संघ बांगलादेश दौऱ्यावर जाणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. खरंतर हा दौरा गेल्यावर्षी होणार होता, पण काही राजकीय तणावानंतर हा दौरा स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर ऑगस्ट २०२६ मध्ये हा दौरा होण्याची शक्यता होती, पण त्यानंतर तो सप्टेंबर २०२६ असा पुढे ढकलण्यात आला. मात्र अद्यापही या दौऱ्यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. या दौऱ्यात वनडे आणि टी२० मालिका होणार आहे. मात्र या दौऱ्याबाबत स्पष्ट कल्पना येत नाहीत,तोपर्यंत अफगाणिस्तानविरुद्ध सप्टेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या टी२० मालिकेच्या वेळापत्रकाबाबतही स्पष्टता येणार नाही..तसेच २४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरदरम्यान भारतीय टी२० संघाला आशियाई क्रीडा स्पर्धेत खेळायचे आहे. तसेच २७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान भारतीय संघ मायदेशात ३ वनडे आणि ५ टी२० सामन्यांची खेळायची आहे. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार असून या दौऱ्यात कसोटी, टी२० आणि वनडे मालिकाही होणार आहे. त्यानंतर वर्षाच्या अखेरीस श्रीलंका संघ वनडे आणि टी२० मालिका खेळण्यासाठी भारत दौऱ्यावर येईल.भारताचे २०२६ चे वेळापत्रकभारताचा श्रीलंका दौराकसोटी मालिका१५ - १९ ऑगस्ट - पहिला सामना, गॉल२३ - २७ ऑगस्ट - दुसरा सामना, कोलंबोभारताचा बांगलादेश दौरा -३ वनडे आणि ३ टी२० सामने - सप्टेंबर २०२६ (तारीख जाहीर झालेली नाही, तसेच सामने होणार की नाही, हे देखील निश्चित नाही)अफगाणिस्तानचा भारत दौराटी२० मालिका - सप्टेंबर २०२६ (तारीख जाहीर झालेली नाही).Team India : सूर्यकुमार यादवसाठी दरवाजे अजूनही खुले... माजी कर्णधाराचे टीम इंडियात पुनरागमन शक्य... जाणून घ्या, कसं!.आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुष क्रिकेट सामने २४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान होतील.वेस्ट इंडिजचा भारत दौरा २०२६वनडे मालिका२७ सप्टेंबर - पहिला वनडे, तिरुअनंतपुरम३० सप्टेंबर - दुसरा वनडे, गुवाहाटी३ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे, मुल्लनपूरटी२० मालिका६ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, लखनौ९ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, रांची११ ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, इंदोर१४ ऑक्टोबर - चौथा टी२० सामना, हैदराबाद१७ ऑक्टोबर - पाचवा टी२० सामना, बंगळुरूभारताचा न्यूझीलंड दौरा २०२६टी२० मालिका२२ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२४ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२७ ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, वेलिंग्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)३० ऑक्टोबर - चौथा टी२० सामना, ऑकलंड (वेळ - दु. १२.३० वा.)१ नोव्हेंबर - पाचवा टी२० सामना, हॅमिल्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)वनडे मालिका४ नोव्हेंबर - पहिला वनडे सामना, ऑकलंड (वेळ - स. ७.३० वा)७ नोव्हेंबर - दुसरा वनडे सामना, वेलिंग्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१० नोव्हेंबर - तिसरा वनडे सामना, हॅमिल्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१३ नोव्हेंबर - चौथा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)१५ नोव्हेंबर - पाचवा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)कसोटी मालिका१९ ते २३ नोव्हेंबर - पहिला कसोटी सामना, वेलिंग्टन (वेळ - पहाटे ३.३० वा)२७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर - दुसरा कसोटी सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - पहाटे ३.३० वा)श्रीलंकेचा भारत दौरा २०२६वनडे मालिका१३ डिसेंबर - पहिला वनडे सामना, दिल्ली (वेळ - दु. २.०० वा.)१६ डिसेंबर - दुसरा वनडे सामना, बंगळुरू (वेळ - दु. २.०० वा.)१९ डिसेंबर - तिसरा वनडे सामना, अहमदाबाद (वेळ - दु. २.०० वा.)टी२० मालिका२२ डिसेंबर - पहिला टी२० सामना, राजकोट (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)२४ डिसेंबर - दुसरा टी२० सामना, कटक (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)२७ डिसेंबर - तिसरा टी२० सामना, पुणे (वेळ - संध्या. ७.०० वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.