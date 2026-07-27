Cricket

Team India Schedule: झिम्बाब्वे दौरा संपला, आता टीम इंडिया कधी दिसणार अ‍ॅक्शनमध्ये, जाणून घ्या पुढच्या मालिकेचे वेळापत्रक

India’s Next Cricket Schedule 2026 : भारतीय टी२० संघाने नुकताच झिम्बाब्वेला तीन सामन्यांच्या मालिकेत व्हाईटवॉश दिला. या मालिकेनंतर आता पुढच्या मालिका या वर्षातील कधी आणि केव्हा होणार आहेत, जाणून घ्या.
Team India

Team India Schedule

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Team India’s Full Upcoming Fixtures Schedule for 2026: आयपीएलनंतर भारताच्या संघाने आयर्लंड आणि इंग्लंड दौरा केला होता. मात्र या दोन्ही दौऱ्यात भारतीय टी२० संघाला व्हाईटवॉश स्वीकारले, तसेच इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिकेत भारताला २-१ ने पराभव स्वीकारावा लागला होता. पण त्यानंतर झिम्बाब्वे दौऱ्यात भारतीय संघाने दमदार पुनरागमन केले. भारताच्या टी२० संघाने झिम्बाब्वेला ३-० अशा फरकाने व्हाईटवॉश दिला.

खरंतर दोन महिन्यांपूर्वी भारताच्या टी२० संघाचे कर्णधारपदावरून सूर्यकुमार यादवला हटवून श्रेयस अय्यरकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. पण त्याच्या नेतृत्वाची सुरुवात आयर्लंड - इंग्लंड दौऱ्यातून फारशी चांगली झाली नाही. तरी झिम्बाब्वेमधील यशाने त्याला समाधान मिळाले असेल. यानंतर आता भारतीय संघ प्रचंड व्यस्त राहणार आहे.

Team India
IND vs ZIM: "हा पोरगा कोणालाच संघात परत येऊ देणार नाही!", वैभव सूर्यवंशीच्या खेळीनं भारतीय दिग्गजाचा सॅमसनला इशारा?
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
test cricket
india vs new zealand
India vs Afghanistan
T20 Series
India vs Sri Lanka
cricket news today
ODi Match
Asian Games
India vs Bangladesh
Zimbabwean cricketers