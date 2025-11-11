Cricket

IND vs SA: टीम इंडियाला धक्का! दक्षिण आफ्रिकाविरुद्धच्या वनडे मालिकेत स्टार फलंदाज खेळणार नाही, कारण...

Big Blow for India agead of South Africa ODI Series: भारताला ३० नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका खेळायची आहे. या मालिकेला भारताचा स्टार फलंदाज मुकण्याची शक्यता आहे.
Shreyas Iyer | Rohit Sharma

Shreyas Iyer | Rohit Sharma

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३० नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिका खेळायची आहे.

  • मात्र या मालिकेपूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

  • स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
shreyas iyer
cricket news today
India vs South Africa
ODI cricket
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com