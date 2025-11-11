IND vs SA: टीम इंडियाला धक्का! दक्षिण आफ्रिकाविरुद्धच्या वनडे मालिकेत स्टार फलंदाज खेळणार नाही, कारण...

भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३० नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिका खेळायची आहे.मात्र या मालिकेपूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे.स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी आहे. .दक्षिण आफ्रिकेचा संघ सध्या भारत दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात दक्षिण आफ्रिका कसोटी, वनडे आणि टी२० मालिका खेळणार आहे. येत्या १४ नोव्हेंबरपासून भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जाणार आहे. त्यानंतर ३० नोव्हेंबरपासून तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला सुरुवात होईल, तर ९ डिसेंबरपासून पाच सामन्यांची टी२० मालिका सुरू होईल. दरम्यान, या मालिका सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय संघाला एक मोठा धक्का बसला आहे. .IND vs SA, 1st Test: कोलकाताची खेळपट्टी कोणाला मदत करणार? सौरव गांगुलीसह क्युरेटरने दिला महत्त्वाचा इशारा.भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात होणाऱ्या वनडे सामन्यात स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यर खेळण्याची शक्यता कमी आहे. श्रेयसने कसोटी क्रिकेटमधून यापूर्वीच ब्रेक घेतलेला आहे. तसेच तो टी२० संघाचा भाग नाही, पण श्रेयस भारताच्या वनडे संघाचा उपकर्णधार असून महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र त्याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ऑक्टोबरमध्ये वनडे मालिकेतील सिडनीत झालेल्या तिसऱ्या सामन्यादरम्यान दुखापत झाली होती. झेल घेण्याच्या प्रयत्नात श्रेयस बरगड्यांवर पडला होता, त्यामुळे त्याची प्लीहा फुटली होती आणि अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता. त्याला काही काळ अतिदक्षता विभागात (ICU) ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर जवळपास आठवडाभराने त्याला हॉस्पिटलमधून सोडण्यात आले होते. .पण उपचारासाठी त्याला सिडनीतच थांबण्यास सांगण्यात आले आहे. अद्याप तो भारतात परतलेला नाही. दरम्यान, श्रेयसने तो आता बरा असून तंदुरुस्ती मिळवत असल्याचे अपडेट सोमवारी (१० नोव्हेंबर) इंस्टाग्राम स्टोरीवर फोटो टाकून दिले होते. त्यामुळे तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळणार का, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता..मात्र, इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार सुत्रांनी माहिती दिली आहे की श्रेयस अय्यरची त्या दुखापतीनंतर ऑक्सिजन लेव्हल ५० पर्यंत खाली आली होती. तो १० मिनिट देखील नीट उभा राहू शकत नव्हता. आजूबाजूला काळोख जाणवत होता, त्याला यातून सावरायला थोडा वेळ लागला आहे. तसेच सुत्राने सांगितले की तो पूर्ण फिट होण्यासाठी काही वेळ लागेल आणि बीसीसीआय व निवड समिती त्याला त्याच्या या दुखापतीनंतर घाईने खेळवू इच्छित नाही.त्यामुळे तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे..IND A vs SA A: रिषभ पंतच्या टीम इंडियाविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचा दणदणीत विजय, तब्बल ४१७ धावांचं लक्ष्य गाठून मालिकेत बरोबरी.श्रेयस अद्याप सिडनीमध्येच आहे. बीसीसीआयच्या माहितीनुसार डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतरच तो जेव्हा प्रवासासाठी फिट होईल, तेव्हाच तो भारतात येईल. दरम्यान, भारतात आल्यानंतरही त्याला त्याचा फिटनेस सिद्ध करावा लागेल, त्यानंतरच तो खेळण्यासाठी उपलब्ध राहू शकतो. त्यामुळे तो ३० नोव्हेंबरला सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. तो जानेवारीमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळताना दिसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.