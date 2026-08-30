World Cup 2027: वर्ल्ड कप २०२७साठी टीम इंडियाचा खास प्लॅन! स्टार खेळाडूंच्या जागेसाठी ‘या’ युवा फलंदाजावर निवडकर्त्यांचा विश्वास

Team India World Cup 2027: वनडे वर्ल्ड कप २०२७ ला पुढील वर्षी ४ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेसाठी सर्वच संघांनी तयारी सुरू केली असून भारतीय संघही आतापासूनच प्लॅनिंग करत आहे. २०११ नंतर भारताला वनडे वर्ल्ड कप जिंकता आलेला नाही. २०२३ मध्ये भारताने अंतिम फेरी गाठली होती, मात्र ऑस्ट्रेलियाने अंतिम सामन्यात विजय मिळवत भारतीय चाहत्यांचं स्वप्न अधुरं ठेवलं.आता २०२७ च्या वर्ल्ड कपमध्ये भारताला पुन्हा एकदा ट्रॉफी जिंकायची आहे. त्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यासारख्या दिग्गज खेळाडूंच्या कारकिर्दीतील हा अखेरचा मोठा वर्ल्ड कप ठरू शकतो. त्यामुळे टीम इंडियासाठी ही स्पर्धा आणखी खास असणार आहे..सध्या पाहिलं तर वर्ल्ड कपसाठी भारताचा टॉप ऑर्डर बराचसा निश्चित असल्याचं दिसत आहे. रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल डावाची सुरुवात करू शकतात. त्यानंतर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर आणि केएल राहुल यांच्यावर मधल्या फळीची जबाबदारी असेल.हार्दिक पंड्या फिट असेल तर तो सहाव्या क्रमांकावर खेळू शकतो. मात्र, या फलंदाजीच्या क्रमात दोन महत्त्वाच्या अडचणी आहेत.पहिली म्हणजे मधल्या फळीत एखादा खेळाडू दुखापतग्रस्त झाला तर त्याच्यासाठी योग्य पर्याय तयार नाही. दुसरी अडचण म्हणजे भारताच्या टॉप-५ मध्ये सध्या सर्वच उजव्या हाताचे फलंदाज आहेत..IND vs ENG: "रोहित-विराट यांच्याशिवाय 2027 वर्ल्ड कप जिंकणे अवघड!", मेस्सीचं उदाहरण देत दिग्गज क्रिकेटर स्पष्टच बोलला.या दोन्ही समस्या सोडवण्यासाठी भारतीय संघ व्यवस्थापन आणि निवड समिती पर्याय शोधत आहे. यामध्ये तिलक वर्माचं नाव चर्चेत आलं आहे.तिलक वर्मा डावखुरा फलंदाज आहे. त्यामुळे त्याचा संघात समावेश झाल्यास भारताच्या फलंदाजीमध्ये डावखुरा पर्याय मिळेल. त्याचबरोबर गरज पडल्यास तो काही षटकं गोलंदाजीही करू शकतो.'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, श्रेयस अय्यरसाठी बॅकअप म्हणून तिलक वर्माकडे पाहिलं जात आहे. विशेष म्हणजे त्याला ऑफ-स्पिन गोलंदाजीवर अधिक काम करण्यास सांगण्यात आलं आहे..भारतीय संघाच्या टॉप ऑर्डरमध्ये सध्या नियमित गोलंदाजी करणारे फारसे पर्याय नाहीत. त्यामुळे मुख्य गोलंदाज आणि खालच्या फळीतील अष्टपैलू खेळाडूंवर अतिरिक्त दबाव येतो.बीसीसीआयच्या सूत्राने सांगितलं की, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार शुभमन गिल यांना मधल्या फळीसाठी योग्य बॅकअप तयार करायचा आहे. हार्दिक पंड्या किंवा नितीश कुमार रेड्डी यांच्यापैकी कोणी दुखापतग्रस्त झाल्यास, टॉप ऑर्डरमधील एखादा खेळाडू किमान चार षटकं टाकू शकेल, असा पर्याय संघाला हवा आहे.गेल्या काही काळात भारताला संघाचं संतुलन साधण्यासाठी पाचव्या किंवा सहाव्या क्रमांकावर वॉशिंग्टन सुंदर किंवा अक्षर पटेल यांच्यापैकी एकाला खेळवावं लागलं आहे..२०२७ च्या वर्ल्ड कपपर्यंत भारतातील काही प्रमुख खेळाडूंचं वयही वाढलेलं असेल. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघेही अनुभवी खेळाडू आहेत. केएल राहुलदेखील वर्ल्ड कपपर्यंत ३५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा होईल.रवींद्र जडेजाच्या वर्ल्ड कपमधील सहभागाबाबतही सध्या निश्चितता नाही. त्यात खेळाडूंच्या फिटनेसचा आणि दुखापतींचा परिणाम संघाच्या क्षेत्ररक्षणावरही होऊ शकतो. यामुळे भारतीय संघ व्यवस्थापनाला अनुभवी खेळाडूंसोबतच युवा खेळाडूंचा बॅकअप तयार ठेवायचा आहे. तिलक वर्मा याच प्लॅनचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो..Elon Musk : एलॉन मस्कच्या स्पेस-एक्सपासून ‘पुनश्च मिशन मंगल’पर्यंत : स्टारलिंक, स्वस्त प्रक्षेपण आणि भारतीय अंतराळ स्टार्टअप्सना नवी चालना.भारताची २०२७ वनडे वर्ल्ड कपची तयारी ऑक्टोबरमध्ये न्यूझीलंड दौऱ्यापासून वेग घेण्याची शक्यता आहे. त्याआधी २७ सप्टेंबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे मालिका होणार आहे. त्याच काळात आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारताचा टी-२० संघ जपानमध्ये असेल.त्यामुळे वर्ल्ड कपसाठी पहिल्या पसंतीच्या खेळाडूंसोबत पूर्ण ताकदीने तयारी करण्यासाठी भारतीय संघाला न्यूझीलंड दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे.आता तिलक वर्मा या संधीचं सोनं करतो का आणि २०२७ च्या वर्ल्ड कपसाठी स्वतःला बॅकअप पर्याय म्हणून सिद्ध करतो का, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.