Cricket

World Cup 2027: वर्ल्ड कप २०२७साठी टीम इंडियाचा खास प्लॅन! स्टार खेळाडूंच्या जागेसाठी ‘या’ युवा फलंदाजावर निवडकर्त्यांचा विश्वास

Team India World Cup 2027: २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. श्रेयस अय्यरसाठी बॅकअप म्हणून तिलक वर्माच्या नावाची चर्चा असून, डावखुरा फलंदाज आणि गोलंदाजीचा पर्याय म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जात आहे.
World Cup 2027

World Cup 2027

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Team India World Cup 2027: वनडे वर्ल्ड कप २०२७ ला पुढील वर्षी ४ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेसाठी सर्वच संघांनी तयारी सुरू केली असून भारतीय संघही आतापासूनच प्लॅनिंग करत आहे. २०११ नंतर भारताला वनडे वर्ल्ड कप जिंकता आलेला नाही. २०२३ मध्ये भारताने अंतिम फेरी गाठली होती, मात्र ऑस्ट्रेलियाने अंतिम सामन्यात विजय मिळवत भारतीय चाहत्यांचं स्वप्न अधुरं ठेवलं.

आता २०२७ च्या वर्ल्ड कपमध्ये भारताला पुन्हा एकदा ट्रॉफी जिंकायची आहे. त्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यासारख्या दिग्गज खेळाडूंच्या कारकिर्दीतील हा अखेरचा मोठा वर्ल्ड कप ठरू शकतो. त्यामुळे टीम इंडियासाठी ही स्पर्धा आणखी खास असणार आहे.

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