Team India Cricket Schedule: २० वन डे, २१ ट्वेंटी-२०, १० कसोटी अन् Asian Games; भारताचे पुढील १२ महिन्यांचे क्रिकेट कॅलेंडर

India cricket team upcoming matches and tournaments: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर आता भारतीय खेळाडू इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये व्यग्र असणार आहे. त्यानंतर भारतीय संघाला पुढील १२ महिने सतत क्रिकेट खेळायचे आहे. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने ही १२ महिने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. त्यात आयर्लंड, श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे यांच्यासोबतही संभाव्य मालिकांची शक्यता आहे. भारतीय संघ घरच्या मैदानासह इंग्लंड, यूएई, बांगलादेश, जपान येथेही खेळण्यास जाऊ शकतो. .६ ते २० जून या कालावधीत अफगाणिस्तानचा संघ भारत दौऱ्यावर १ कसोटी व ३ वन डे सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी येत आहे. याशिवाय क्रिक बजने दिलेल्या माहितीनुसार श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने येथील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका आयोजित करण्याची विनंती बीसीसीआयकडे केली आहे. त्यानंतर भारताचा संघ ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. १ जुलै ते १९ जुलै या कालावधीत ही मालिका पार पडणार आहे. याच दौऱ्यादरम्यान भारतीय संघ आयर्लंड दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआयने यापूर्वी (२०१८, २०२२ आणि २०२३ मध्ये) आयर्लंड दौरा केला होता..सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ जुलै-ऑगस्टमध्ये ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी श्रीलंकेत जाणार आहे. त्याच दौऱ्यावर शुभमन गिलचा संघ दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. त्यानंतर अफगाणिस्तानविरुद्ध ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका यूएईत खेळवली जाईल. बांगलादेशविरुद्ध ३ वन डे व ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिकाही प्रस्तावित आहे, परंतु त्याला सरकारच्या परवानगीची प्रतीक्षा आहे. झिम्बाब्वेविरुद्ध ट्वेंटी-२० मालिकेची चर्चा सुरू आहे..भारताचा संघ त्यानंतर वेस्ट इंडिजविरुद्ध ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. २०२६ ची आशियाई स्पर्धा १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत जपान येथे होणार आहे. तिथेही भारतीय संघ ट्वेंटी-२० क्रिकेट खेळायला जाईल. मागच्या वेळेस भारताने ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली सुवर्णपदक जिंकले होते. भारतीय संघ त्यानंतर १८ ऑक्टोबरला न्यूझीलंड येथे दाखल होईल. तेथे ५ वन डे, ५ ट्वेंटी-२० व २ कसोटी सामन्यांची मालिका होणार आहे..न्यूझीलंड दौरा आटपून भारतीय संघ पुन्हा मायदेशात श्रीलंकेविरुद्ध ३ वन डे व ३ ट्वेंटी-२० सामने खेळणार आहे. जानेवारी-फेब्रुवारी २०२७ मध्ये भारतीय संघ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीत ५ कसोटी सामने खेळेल आणि त्यानंतर आयपीएलचे २०वे पर्व मार्च ते मे दरम्यान होईल. .PACKED CRICKET SEASON FOR INDIA३ वन डे व १ कसोटी वि. अफगाणिस्तानआयर्लंडविरुद्धची मालिका चर्चेत३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० वि. इंग्लंड३ ट्वेंटी-२० व २ कसोटी वि. श्रीलंका३ वन डे व ३ ट्वेंटी-२० वि. बांगलादेश ( सरकारच्या परवानगीची प्रतीक्षा)३ ट्वेंटी-२ वि. अफगाणिस्तानझिम्बाब्वेविरुद्ध ट्वेंटी-२० मालिका चर्चेत३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० वि. वेस्ट इंडिजआशियाई स्पर्धा५ वन डे, ५ ट्वेंटी-२० व २ कसोटी वि. न्यूझीलंड३ वन डे व ३ ट्वेंटी-२० वि. श्रीलंका५ कसोटी वि. ऑस्ट्रेलियाआयपीएल २०२७.