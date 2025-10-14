Cricket

Team India Full Schedule : भारत आता पुढच्या कसोटी मालिकेत तगड्या स्पर्धकाला भिडणार, जाणून घ्या २०२६ पर्यंतचं वेळापत्रक

India’s next Test series after West Indies win : वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिका २-० ने जिंकून भारतीय संघ आता व्यग्र हंगामात प्रवेश करत आहे. पुढील काही महिन्यांत टीम इंडियाचे वेळापत्रक अतिशय व्यस्त असणार आहे.
Swadesh Ghanekar
Updated on

Team India Next Test Match Series : भारतीय संघ घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिका २-० अशी जिंकून आता ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर भारत ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. त्यानंतर भारताला पुन्हा घरच्या मैदानावर तगड्या प्रतिस्पर्धीविरुद्ध कसोटी मालिका खेळायची आहे. भारतीय संघाच्या पुढील मालिकांचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे...

