Team India Full Schedule : भारत आता पुढच्या कसोटी मालिकेत तगड्या स्पर्धकाला भिडणार, जाणून घ्या २०२६ पर्यंतचं वेळापत्रक

Team India Next Test Match Series : भारतीय संघ घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिका २-० अशी जिंकून आता ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर भारत ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. त्यानंतर भारताला पुन्हा घरच्या मैदानावर तगड्या प्रतिस्पर्धीविरुद्ध कसोटी मालिका खेळायची आहे. भारतीय संघाच्या पुढील मालिकांचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे... .India vs Australia away seriesपहिला वनडे: 19 ऑक्टोबर 2025, पर्थ स्टेडियम, पर्थदुसरा वनडे: 23 ऑक्टोबर 2025, ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेडतिसरा वनडे: 25 ऑक्टोबर 2025, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनीपहिली T20: 29 ऑक्टोबर 2025, मानुका ओव्हल, कॅनबेरादुसरी T20: 31 ऑक्टोबर 2025, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडतिसरी T20: 2 नोव्हेंबर 2025, बेलेरीव्ह ओव्हल, होबार्टचौथी T20: 6 नोव्हेंबर 2025, गोल्ड कोस्ट स्टेडियम, कॅरारापाचवी T20: 8 नोव्हेंबर 2025, द गब्बा, ब्रिस्बेन.WTC Point Table : भारताची टक्केवारी वाढली! जागतिक कसोटीच्या गुणतालिकेत उलटफेर....India vs South Africa home seriesपहिला कसोटी सामना: 14-18 नोव्हेंबर 2025, ईडन गार्डन्स, कोलकातादुसरा कसोटी सामना: 22-26 नोव्हेंबर 2025, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटीपहिला वनडे: 30 नोव्हेंबर 2025, JSCA आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, रांचीदुसरा वनडे: 3 डिसेंबर 2025, शहीद वीर नारायण सिंग स्टेडियम, रायपूरतिसरा वनडे: 6 डिसेंबर 2025, डॉ. वाय.एस. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम, विशाखापट्टणमपहिली T20: 9 डिसेंबर 2025, बाराबती स्टेडियम, कटकदुसरी T20: 11 डिसेंबर 2025, महाराजा यादवेंद्र सिंग स्टेडियम, नवी चंदीगडतिसरी T20: 14 डिसेंबर 2025, HPCA स्टेडियम, धरमशालाचौथी T20: 17 डिसेंबर 2025, एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊपाचवी T20: 19 डिसेंबर 2025, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.India vs New Zealand home seriesपहिली T20I - 11 जानेवारी 2026, नागपूरदुसरी T20I - 13 जानेवारी 2026, रायपूरतिसरी T20I - 16 जानेवारी 2026, गुवाहाटीचौथी T20I - 19 जानेवारी 2026, विशाखापट्टणमपाचवी T20I - 22 जानेवारी 2026, तिरुवनंतपुरमपहिला वनडे - 25 जानेवारी 2026, बडोदादुसरा वनडे - 28 जानेवारी 2026, राजकोटतिसरा वनडे - 31 जानेवारी, 2026, इंदूर.ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिकेतून ठरणार रोहित-विराटचं भवितव्य? माजी प्रशिक्षकाच्या विधानानं खळबळ.... Inda Tour of Englandपहिली ट्वेंटी-२० - १ जुलै २०२६, चेस्टर ली स्ट्रीटदुसरी ट्वेंटी-२० - ४ जुलै २०२६, मँचेस्टरतिसरी ट्वेंटी-२० - ७ जुलै २०२६, नॉटिंगहॅमचौथी ट्वेंटी-२० - ९ जुलै २०२६, ब्रिस्टॉलपाचवी ट्वेंटी-२० - ११ जुलै २०२६, साऊटहॅम्टनपहिली वन डे - १४ जुलै २०२६, बर्मिंगहॅमदुसरी वन डे - १६ जुलै २०२६, कार्डिफतिसरी वन डे - १९ जुलै २०२६, लॉर्ड्स.