IND vs WI : 'करो वा मरो' सामन्यासाठी टीम इंडियाची Playing XI ठरली! वेस्ट इंडिजविरुद्ध कोणत्या ११ खेळाडूंसह उतरणार?

IND vs WI: Here's India's Probable XI for Super 8 Showdown : भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यात कोलकाताच्या ऐतिहासिक इडन गार्डनवर होणारा सामना हा करो वा मरो असा असणार आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील उपांत्य फेरीसाठी दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, इंग्लंड या संघांनी आपली जागा पक्की केली आहे. चौथ्या स्थानासाठी भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यात थेट लढत आहे. वेस्ट इंडिजने आतापर्यंत ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ४ सामन्यात भारतावर ३ वेळा विजय मिळवला आहे. त्यामुळे भारतासाठी हा सामना सोपा नक्कीच नसेल. त्यामुळे भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये सर्वोत्तम ११ खेळाडू उतरवण्याच्या तयारीत आहे..भारतीय संघाने मागील सामन्यात झिम्बाब्वेविरुद्ध प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले होते. संजू सॅमसन व अक्षर पटेल यांना संधी देताना संघाने वॉशिंग्टन सुंदर व रिंकू सिंग यांना बाहेर बसवले होते. संजूने अभिषेक शर्मासह संघाला आक्रमक सुरुवात करून दिली. त्याचा फायदा अभिषेकला त्याचा फॉर्म मिळवण्यासाठी झाला आणि संघाने अडीचशेपार धावसंख्या उभी केली. त्यानंतर गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली. पण, आजच्या सामन्यात टीम इंडिया कोणत्या रणनीतीने उतरेल?.IND vs WI: टर्निंग पॉईंट! द. आफ्रिकेला दुसऱ्या स्थानावर ढकलण्याची भारताला संधी; इंग्लंडला टाळायचे असेल तर समजून घ्या गणित .भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याची शक्यता कमी आहे. संजू सॅमसन व अभिषेक ही जोडी आजही सलामीला आलेली दिसेल. इशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येईल. रिंकू सिंग संघात परतला असला तरी त्याला आज प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता नाही. तिलक वर्माने मागील सामन्यात फिनिशरची भूमिका चोख बजावताना फॉर्म मिळवला..भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोइशेट यांनी शनिवारी स्पष्ट केले होते की, भारताच्या फलंदाजी क्रमवारीत काहीही निश्चित नाही. "उद्या तिलक ५ किंवा ६ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल असा निष्कर्ष आधीच काढता येणार नाही. आमच्याकडे खेळाडूंसाठी वेगवेगळी भूमिका आहे. पण, झिम्बाब्वेविरुद्ध तिलक ६व्या क्रमांकावर त्याचा नैसर्गिक खेळ करताना दिसला," असे डोइशेट यांनी सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले..How Much Prize Money Will Pakistan Get? पाकिस्तानी २७-२८ कोटी जिंकण्याच्या इराद्याने आले होते, बघा किती बक्षीस रक्कमेवर समाधान मानावे लागले... .भारतीय संघ - संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी.