IND vs AUS : रोहित शर्मा संघात असेपर्यंत Yashasvi Jaiswal ला संधी मिळणे अवघड! ऑसींविरुद्ध कशी असेल भारताची Playing XI?

Predicted India playing XI for IND vs AUS ODI series : वन डे मालिकेसाठी रोहित शर्माची संघात पुनरागमन झाले असून त्यामुळे यशस्वी जैयस्वालची जागा धोक्यात आली आहे. रोहित आणि विराट कोहली दोघेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतणार असल्याने ओपनिंग स्लॉटवर स्पर्धा तीव्र झाली आहे.
Swadesh Ghanekar
Team India’s Predicted XI vs Australia: भारतीय संघ पुढच्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी जाणार आहे. १९ ऑक्टोबरपासून ही मालिका सुरू होत आहे आणि रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्यामुळे या मालिकेला खूप मागणी आली आहे. पण, या मालिकेसाठी वन डे संघाचे कर्णधारपद शुभमन गिलकडे सोपवण्यात आले आहे. अशात रोहित व विराटची ही शेवटची वन डे मालिका असू शकते असा अंदाज लावला जात आहे.

