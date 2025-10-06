IND vs AUS : रोहित शर्मा संघात असेपर्यंत Yashasvi Jaiswal ला संधी मिळणे अवघड! ऑसींविरुद्ध कशी असेल भारताची Playing XI?

Team India’s Predicted XI vs Australia: भारतीय संघ पुढच्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी जाणार आहे. १९ ऑक्टोबरपासून ही मालिका सुरू होत आहे आणि रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्यामुळे या मालिकेला खूप मागणी आली आहे. पण, या मालिकेसाठी वन डे संघाचे कर्णधारपद शुभमन गिलकडे सोपवण्यात आले आहे. अशात रोहित व विराटची ही शेवटची वन डे मालिका असू शकते असा अंदाज लावला जात आहे. .शुभमन गिलच्या युगाची ही सुरुवात असल्याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काय प्रयोग केले जातात, याचीही उत्सुकता आहेच. मुख्य प्रशिक्षक अजित आगरकरने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी संघ जाहीर करताना सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. रोहितची कर्णधारपदावरून उचलबांगडी करताना शुभमनचे नाव जाहीर केले. असे असले तरी रोहित व विराट हे संघातील प्रमुख खेळाडूच असणार आहे. आठ महिन्यानंतर रोहित व विराट हे निळ्या जर्सीत परतणार आहेत. .ICC Women’s World Cup 2025 Points Table: भारताच्या पोरींनी शेजाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवली, पाकिस्तानची गुणतालिकेत गोची केली.रोहित व विराट हे संघात असल्याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये युवा खेळाडूंना संधी मिळणे अवघड आहे. अशात यशस्वी जैस्वाल याला प्रतीक्षा पाहावी लागेल. यशस्वीने एकच वन डे सामना खेळला आहे आणि त्यात १५ धावा केल्या आहेत. कारण, शुभमन गिल आणि रोहित ही जोडी सलामीला येणार आहे. विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर खेळेल. उप कर्णधार श्रेयस अय्यर व यष्टिरक्षक-फलंदाज लोकेश राहुल हे अनुक्रमे चौथ्या व पाचव्या क्रमांकावर खेळतील. हार्दिक पांड्याच्या अनुपस्थितीत नितीश कुमार रेड्डीवर जबाबदारी असणार आहे. .अक्षर पटेल हा दुसरा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसू शकतो. चॅम्पियन्स ट्रॉफीत त्याने त्याची उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. कुलदीप यादव पहिल्या पसंतीचा फिरकीपटू संघात असल्याने अशा परिस्थितीत वरुण चक्रवर्थीला स्थान मिळणे अवघड आहे. जलदगती गोलंदाजाच्या फळीत हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज व अर्शदीप सिंग यांच्यावर जबाबदारी असेल..मोठी बातमी : भारतीय संघात राहायचा असेल तर... Rohit Sharma, विराट कोहली यांच्यासमोर अजित आगरकरने ठेवली अट.India's Likely XI For Australia ODI Series: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग.भारतीय संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वाल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.