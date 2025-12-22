WTC 2027 Final : न्यूझीलंडचा विजय अन् टीम इंडियाच्या फायनलचा मार्ग बंद; ऑस्ट्रेलियासोबत किवींची Point Table मध्ये मजबूत पकड

WTC 2027 points table after New Zealand vs West Indies 3rd Test : भारतीय संघाचे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद २०२५-२७ च्या फायनलमध्ये पोहोचणे आता आणखी अवघड झाले आहे. न्यूझीलंडने तिसऱ्या कसोटीत वेस्ट इंडिजवर ३२३ धावांनी दणदणीत विजय मिळवून मालिका २-० अशी खिशात घातली आहे. न्यूझीलंडचा हा विजय शुभमन गिलच्या ( Shubman Gill) भारतीय संघाला सर्वाधिक धक्का देणारा आहे. घरच्या मैदानावर दोन मालिका गमावल्याने भारतीय संघ आधीच अडचणीत होता आणि त्यात न्यूझीलंडने WTC Standings मधील दुसऱ्या स्थानावरील पकड मजबूत करून भारताला जवळजवळ फायनलच्या शर्यतीतून बाहेर फेकले आहे..न्यूझीलंडने तिसऱ्या कसोटीत विजयासाठी ठेवलेल्या ४६२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजचा संघ १३८ धावांत तंबूत परतला. जेकब डफीने दुसऱ्या डावात ४२ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या, तर अजाझ पटेलने ३ बळी टिपले. दरम्यान,न्यूझीलंडच्या पहिल्या डावातील ८ बाद ५७५ धावांच्या प्रत्युत्तरात विंडीजने ४२० धावांपर्यंत मजर मारली होती. किवींकडून डेव्हॉन कॉनवेने ( २२७) द्विशतक, तर टॉम लॅथमने १३७ धावांची खेळी केली होती. या दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी ३२३ धावा जोडून विक्रम नावावर केला..Rohit Sharma Video : तो पराभव अन् रोहित शर्माला वाटलं, संपलं सर्व; होता निवृत्ती घेण्याच्या मार्गावर! हिटमॅन नेमका कशामुळे खचला....रचीन रवींद्रने ७२ धावांचे योगदान दिले. विंडीजकडून प्रत्युत्तरात काव्हेम हॉजने १२३ धावांची खेळी केली. त्याला जॉन कॅम्बेल ( ४५), ब्रेडन किंग ( ६३), एलिक अथानाझे ( ४५) व जस्टीन ग्रीव्ह्स ( ४३) यांनी साथ दिली. डफीने पहिल्या डावात ४, तर पटेलने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. लॅथम ( १०१) व कॉनवे ( १००) यांनी दुसऱ्या डावातही शतक झळकावले आणि न्यूझीलंडने दुसरा डाव २ बाद ३०६ धावांवर घोषित केला. ४२० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या विंडीजकडून ब्रेडन किंग ( ६७) वगळता इतरांनी शरणागती पत्करली..How India can still qualify for WTC 2027 finalन्यूझीलंडने या विजयानंतर WTC Point Table मधील दुसऱ्या स्थानावरील पकड ७७.७८ टक्क्यांसह मजबूत केली. ऑस्ट्रेलिया १०० टक्क्यांसह अव्वल स्थानावर आहे. दक्षिण आफ्रिका ७५ टक्क्यांसह शर्यतीत आहे, तर श्रीलंका ( ६६.६७%) व पाकिस्तान ( ५० %) यांना अजूनही संधी आहे. भारताच्या मात्र ४८.१५ टक्के असल्याने अंतिम फेरी अशक्य झाली आहे. भारताला आणखी ९ कसोटी सामने खेळायचे आहेत आणि त्यापैकी ८ सामने जिंकल्यास ते फायनलला पोहचू शकतात. यापैकी ५ कसोटी सामने हे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध घरच्या मैदानावर होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.