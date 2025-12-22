Cricket

WTC 2027 Final : न्यूझीलंडचा विजय अन् टीम इंडियाच्या फायनलचा मार्ग बंद; ऑस्ट्रेलियासोबत किवींची Point Table मध्ये मजबूत पकड

WTC Points Table Update: जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा (WTC) २०२७ च्या अंतिम सामन्याच्या शर्यतीत न्यूझीलंडने मोठं पाऊल टाकलं आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्ध तिसऱ्या कसोटीत ३२३ धावांनी मिळवलेल्या दणदणीत विजयामुळे किवी संघाने गुणतालिकेत आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. या निकालाचा सर्वात मोठा फटका मात्र टीम इंडियाला बसला आहे.
WTC 2027 points table after New Zealand vs West Indies 3rd Test : भारतीय संघाचे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद २०२५-२७ च्या फायनलमध्ये पोहोचणे आता आणखी अवघड झाले आहे. न्यूझीलंडने तिसऱ्या कसोटीत वेस्ट इंडिजवर ३२३ धावांनी दणदणीत विजय मिळवून मालिका २-० अशी खिशात घातली आहे. न्यूझीलंडचा हा विजय शुभमन गिलच्या ( Shubman Gill) भारतीय संघाला सर्वाधिक धक्का देणारा आहे. घरच्या मैदानावर दोन मालिका गमावल्याने भारतीय संघ आधीच अडचणीत होता आणि त्यात न्यूझीलंडने WTC Standings मधील दुसऱ्या स्थानावरील पकड मजबूत करून भारताला जवळजवळ फायनलच्या शर्यतीतून बाहेर फेकले आहे.

