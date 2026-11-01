TEMBA BAVUMA: टेंबा बावुमाचा मोठा विक्रम! रोहित शर्माचा रेकॉर्ड मोडला; Pat Cummins ला सर्वाधिक टेस्टमध्ये हरवणारा ठरला पहिलाच कर्णधार

TEMBA BAVUMA BREAKS ROHIT SHARMA RECORD: दक्षिण आफ्रिका संघाने क्रिकेटमध्ये एका नव्या विक्रमाची नोंद केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेंबा बावुमाने भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा विक्रम मोडला आहे. बावुमाच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाला तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत २-१ ने पराभूत केलं. विशेष म्हणजे, पहिल्या सामन्यात २१४ धावांनी पराभव झाल्यानंतरही दक्षिण आफ्रिकेने मालिकेत पुनरागमन केलं आणि अखेर मालिका जिंकली..पहिल्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेचा मोठ्या फरकाने पराभव केला होता. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा संघ मालिकेत ०-१ ने मागे होता. मात्र, दुसऱ्या सामन्यात कर्णधार टेंबा बावुमाने १७९ धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीमुळे दक्षिण आफ्रिकेला दुसरी कसोटी एक डाव आणि ३१ धावांनी जिंकता आली. यामुळे मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली..ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप! पण, भारताचे सामने किती वाजता सुरू होणार? कुठे Free पाहता येणार?.त्यानंतर तिसऱ्या कसोटी सामन्यातही दक्षिण आफ्रिकेने चांगली कामगिरी केली. पाचव्या दिवशी गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजांना फार काळ मैदानावर टिकू दिलं नाही. दक्षिण आफ्रिकेने हा सामना १७६ धावांनी जिंकला आणि मालिका २-१ ने आपल्या नावावर केली..या मालिकेतील विजयामुळे टेंबा बावुमा पॅट कमिन्सच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलिया संघाला कसोटीत सर्वाधिक वेळा पराभूत करणारा कर्णधार ठरला आहे. याआधी हा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर होता. रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने कमिन्सच्या ऑस्ट्रेलियाला दोन वेळा पराभूत केलं होतं. मात्र, बावुमाने दक्षिण आफ्रिकेला तीन वेळा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विजय मिळवून दिला आहे. यामध्ये वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्यातील विजयाचाही समावेश आहे..दक्षिण आफ्रिकेने या मालिकेतील विजयानंतर कसोटी क्रमवारीतही ऑस्ट्रेलियाला मागे टाकलं आहे. आयसीसीच्या ताज्या कसोटी क्रमवारीत दक्षिण आफ्रिका १२४ रेटिंग गुणांसह पहिल्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. तर ऑस्ट्रेलिया १२२ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. .IND vs NZ 2nd T20I: भारत-न्यूझीलंड दुसरा सामना किती वाजता सुरू होणार? वैभव सूर्यवंशी Playing XI मध्ये दिसणार... Live कुठे दिसणार?.न्यूझीलंड १०६, भारत १०५ आणि इंग्लंड १०२ गुणांसह पहिल्या पाच संघांमध्ये आहेत. विशेष म्हणजे, दक्षिण आफ्रिकेने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचं विजेतेपद मिळवल्यानंतर आता कसोटी क्रमवारीतही पहिलं स्थान मिळवलं आहे. त्यामुळे टेंबा बावुमाच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मिळवलेला हा मालिका विजय खास ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.