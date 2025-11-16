Cricket

IND vs SA, 1st Test: द. आफ्रिकेचा मोठा उलटफेर! भारताला कोलकाता कसोटीत केलं पराभूत; फिरकीच अस्त्र आपल्याचविरुद्ध बुमरँग

दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध कोलकात्यातील कसोटीत रोमांचक विजय मिळवला. तेंबा बावुमा कर्णधार म्हणून अपराजित राहिला आहे.
India vs South Africa 1st Test

  • दक्षिण आफ्रिकेने कोलकात्यातील ईडन गार्डन्समध्ये भारताविरुद्ध पहिल्या कसोटीत ३० धावांनी विजय मिळवला.

  • हा विजय दक्षिण आफ्रिकेचा १५ वर्षातील भारतातील पहिला कसोटी विजय ठरला.

  • वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेच्या गुणतालिकेवर या विजयाचा परिणाम होणार आहे.

