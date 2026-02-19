Cricket

Krishna Satpute Exclusive: आई-वडिलांचे छत्र हरवलं, पण खडतर प्रवास करत तो टेनिस क्रिकेट आयकॉन बनला; धोनीच्या शॉटने दिली नवी ओळख

Krishna Satpute Shares His Journey: भारताच्या टेनिस क्रिकेटमध्ये कृष्णा सातपुते हे नाव चमकत आहे. इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीगपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे नेतृत्व करणारा कृष्णाचा प्रवास कसा राहिला आहे, याबाबत त्याने सकाळला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे.
Krishna Satpute

Krishna Satpute

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारत हा क्रिकेटवेडा देश तर आहेच, पण आता याच देशात टेनिस क्रिकेटही नवी ओळख मिळवत आहे. टेनिस क्रिकेटलाही ग्लॅमर मिळत आहे, यासाठी अनेकांनी योगदान दिलं आहे. यातीलच एक नाव म्हणजे कृष्णा सातपुते (Krishna Satpute).

इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीगपासून (ISPL) ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे नेतृत्व करण्यापर्यंत त्याने प्रवास केला. दुबई ते लंडनपर्यंत त्याच्या नावाची चर्चा असते, तो टेनिस क्रिकेटमधील रनमशीन असून त्याच्या हेलिकॉप्टर शॉट तर अत्यंत प्रसिद्ध आहे.

पण त्याचा हा प्रवास कधीच सोपा नव्हता आई-वडिलांचं छत्र हरवल्यानंतर कुटुंबाला सांभाळत टेनिस क्रिकेटमध्ये त्यानं नाव कमावलं. त्याचा हा गल्लीपासून ग्लोरीपर्यंतचा प्रवास कसा होता, हे त्यानेच सकाळला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितला आहे.

<div class="paragraphs"><p>Krishna Satpute</p></div>
Vishal Tate Exclusive: शाळेतल्या सरांमुळे कबड्डीची सुरुवात करणारा नांदेडचा विशाल PKL चं मैदान गाजवण्यास सज्ज; वाचा त्याचा प्रवास
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
tennis player
Exclusive interview
cricket news today

Related Stories

No stories found.