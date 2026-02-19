Krishna Satpute Exclusive: आई-वडिलांचे छत्र हरवलं, पण खडतर प्रवास करत तो टेनिस क्रिकेट आयकॉन बनला; धोनीच्या शॉटने दिली नवी ओळख

भारत हा क्रिकेटवेडा देश तर आहेच, पण आता याच देशात टेनिस क्रिकेटही नवी ओळख मिळवत आहे. टेनिस क्रिकेटलाही ग्लॅमर मिळत आहे, यासाठी अनेकांनी योगदान दिलं आहे. यातीलच एक नाव म्हणजे कृष्णा सातपुते (Krishna Satpute). इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीगपासून (ISPL) ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे नेतृत्व करण्यापर्यंत त्याने प्रवास केला. दुबई ते लंडनपर्यंत त्याच्या नावाची चर्चा असते, तो टेनिस क्रिकेटमधील रनमशीन असून त्याच्या हेलिकॉप्टर शॉट तर अत्यंत प्रसिद्ध आहे. पण त्याचा हा प्रवास कधीच सोपा नव्हता आई-वडिलांचं छत्र हरवल्यानंतर कुटुंबाला सांभाळत टेनिस क्रिकेटमध्ये त्यानं नाव कमावलं. त्याचा हा गल्लीपासून ग्लोरीपर्यंतचा प्रवास कसा होता, हे त्यानेच सकाळला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितला आहे. .Vishal Tate Exclusive: शाळेतल्या सरांमुळे कबड्डीची सुरुवात करणारा नांदेडचा विशाल PKL चं मैदान गाजवण्यास सज्ज; वाचा त्याचा प्रवास.क्रिकेटची आवड कशी लागली आणि प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट खेळायला सुरुवात कशी केली, याबाबत सांगताना कृष्णा सातपुत म्हणाला, 'मी सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी गावत राहणार आहे. मी पाचवी-सहावीत असताना आमच्या गावात क्रिकेट खेळलं जायचं. मी तिथे मॅच बघण्यासाठी, त्यांची प्रॅक्टिस बघण्यासाठी जायचो. मला ते आवडायला लागलं. मग मी देखील प्रयत्न करू लागलो, लहान मुलं आणि माझ्या वयाच्या मुलांना जमा करून क्रिकेट खेळू लागलो. नंतर ते खेळत असताना मोठ्या मुलांसोबत क्रिकेट खेळायला लागलो. त्यांच्यासोबत खेळताना खूप शिकायला मिळालं.''१९९८ मध्ये मी दहावीची परीक्षा दिल्यानंतर एक मॅच खेळलो होतो, ज्याचं बक्षीस १००० रुपये होतं. तेव्हा आम्ही चॅम्पियन झालो होतो. तिथून पुढे आमच्या गावतील एक मोठी टीम होती जय हिंद. त्या क्लबकडून २ वर्षे खेळून खूप नाव कमावलं. त्यानंतर सोलापूर जिल्ह्याच्या टीममध्ये प्रवेश झाला, तिथेही खूप रेकॉर्ड्स केले, तिथून पुढे प्रोफेशनल क्रिकेटचं दार समोर दिसत होतं. त्या काळात खूप वाईट दिवसंही पाहिले, घरची बेताची परिस्थिती आणि बाकी गोष्टी सांभाळून टेनिस क्रिकेट खेळता येत नव्हतं, तरी मी खेळायला सुरुवात केली.' .२००३ हे वर्ष कृष्णासाठी अत्यंत कठीण होतं. त्या वर्षात एका महिन्याच्या अंतराने त्याने आई आणि वडिलांना गमावलं. आईला कर्करोगाचं निदान झालं होतं. परिस्थिती हलाखीचीच होती. आईच्या दवाखान्याचा खर्च होती. वडिलांनाही अडीच हजारांचीच पेन्शन होती. वडील १९९३ मध्ये रेल्वेतून निवृत्त झाले होते. आई-वडिलांनी त्या दरम्यान लग्न करून दिलं. पत्नीनेही कृष्णाला भक्कम साथ दिली. त्या कठीण काळातही त्यानं जिद्द हरली नव्हती. त्याबद्दल तो सांगतो, 'माझं नशीब चांगलं की पुण्याची डिंग डाँग ही प्रोफेशनल टीम मला मिळाली. त्यांच्याविरुद्ध मी ७५ धावा ठोकल्या होत्या, त्यानंतर त्यांचे प्रशिक्षक विशाल कांबळे यांनी मला बोलावलं. त्यांनी मला त्यांच्या टीममध्ये स्थान दिलं आणि पहिल्याच स्पर्धेत मी सर्वोत्तम फलंदाजाची ट्रॉफी जिंकली. २००३ पासून माझी खरी टेनिस क्रिकेटची सुरूवात झाली. त्यानंतर मला ५००, १००० असे पैसे मला मिळू लागले आणि असाच हा प्रवास सुरु झाला.''त्यानंतर मी जवळपास संपूर्ण भारतात खेळलो. दुबईतील स्पर्धेसाठी बोलावणं आलं. दुबईतपण पहिल्याच स्पर्धेत मी मालिकावीर ठरलो. तिथून मी आखाती देशात खेळलो. या यशानंतरही मी थांबलो नाही. मी अजूनही तिकडे जातो. दुबईला भारताच्या टीमकडून नेतृत्व करत असताना दोन स्पर्धा जिंकलो, यात पाकिस्तानलाही हरवलं. २०१९ मध्ये इंग्लंडला गेलो, तिथे क्रियो कप जिंकला.'.तो पुढे सांगतो, याचदरम्यान ISPL आलं. ही स्पर्धा होईल की नाही अशी धास्ती होती. पण क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर यात समील होता. त्यानंतर या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि या स्पर्धेने टेनिस क्रिकेटपटूंसाठी चांगले दिवस आले. आम्ही कुठेही गेलो तरी ISPL क्रिकेटपटू म्हणून ओळख मिळते. क्रिकेटवर घर चालणाऱ्या गरीब क्रिकेटपटूंनाही ISPL चा चांगला प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे.वयाच्या ४२ व्या वर्षीही कृष्णा सातपुते यांचा फिटनेस जबरदस्त आहे. याबाबत सांगताना तो म्हणाला, 'कुठलाही खेळ म्हटलं की फिटनेस लागतो. मी कोच आणि सिनियर खेळाडूंचे मार्गदर्शन घेतलं. मी सकाळी लवकर उठल्यानंतर ग्राऊंडवर धावतो, वॉर्म अप करतो. तिथून पुढे सराव करतो. मी शक्य तेवढा पौष्टिक आहार घेतो. वयाच्या ४२ व्या वर्षी देखील मी चांगले टेनिस क्रिकेट खळतोय चांगले शॉट मारतोय. फिटनेस महत्त्वाचा आहे. खांद्याचे, पायाचे व्यायाम महत्त्वाचे आहे. वेळ मिळाला, तर स्विमिंगही करतो.'.धोनीकडून हेलिकॉप्टर शॉटची प्रेरणाकृष्णा सातपुतेचा सर्वाधिक प्रसिद्ध शॉट म्हणजे हेलिकॉप्टर शॉट. या शॉट एमएस धोनीला पाहून खेळण्याची प्रेरणा मिळाल्याचेही तो सांगतो. त्याने सांगितलं, 'सुरुवातीला बॉलर चेंडू फेकायचे, पण आता नियम बदललेत, पण पूर्वी जास्त यॉर्कर टाकले जायचे, तेव्हा कधी एकच धाव निघायची, तर कधी लवकर आऊट व्हायचो. पण मी एमएस धोनीचा हेलिकॉप्टर शॉट पाहिला, मग मी त्यासाठी सराव केला.''मी नेट्समध्ये जवळपास ५०-१०० चेंडू टाकायला लावायचो आणि हेलिकॉप्टर शॉटचा सराव करायचो. मी २०१३-१४ पासून हा शॉट खेळतोय आणि तेव्हा पासून माझा हा सर्वात आवडता शॉट आहे. मी प्रत्येक ठिकाणी हा शॉट मारलो. माझ्या चाहत्यांनाही हा शॉट आवडतो.' 'खूप जणं सल्ले विचारण्यासाठीही येतात. मी त्यांना सांगतो की लक्ष बॉल कुठे पडतो आणि तुमच्या बॅट फिरली पाहिजे, यावर ठेवा. माझा बैठक शॉटही प्रेक्षकांना खूप आवडतो.'कृष्णा त्याच्या खेळाबाबत अनेकता युट्यूबवरही व्हिडिओ शेअर करत उदयोन्मुख खेळाडूंना मदत करत असतो. त्याबाबत अभिमान वाटत असल्याचेही त्याने सांगितले..Vikas Jadhav Exclusive: 'आई म्हणायची, तू तिथं कधी दिसणार?' प्रो कबड्डीमध्ये नाव कमावण्यास सज्ज असलेल्या विकासची गोष्ट.यादरम्यान कृष्णाने सांगितले की दिग्दर्शक संजय जाधव यांनी त्याच्या आयुष्यावर चित्रपट काढण्याच्या हेतूने त्याची मुलाखतही घेतली होती. त्यामुळे त्याने आशा व्यक्त केली की जर शक्य झालं, तर त्याच्यावर चित्रपटही निघू शकतो.सध्या कृष्णा सातपुते ISPLमध्ये चेन्नई सिंघम संघाकडून खेळला होता. या संघातील चंद्रकांत शिंदे हे त्याला गेल्या अनेक वर्षांपासून ओळखत असल्याचे त्याने सांगितले. काही वर्षींपूर्वी कर्नाटकमध्ये त्यांच्या संघाविरुद्ध फलंदाजी करत असताना त्यांच्या चांगल्या लेफ्ट आर्म गोलंदाजाविरुद्ध त्याने मोठे षटकार मारले होते. त्यावेळी चंद्रकांत शिंदेने त्याचे कौतुक केले होते आणि म्हटले होते की तू खूप मोठा होणारे एक दिवस. याशिवाय चेन्नई संघातील सर्वच प्रशिक्षकांकडून संघातील खेळाडूंना पाठिंबा मिळत असल्याचेही त्याने सांगितले. तसेच या संघाकडून एकदा तरी खेळण्याचं स्वप्न होतं. ते तिसऱ्या हंगामात पूर्ण झाल्याचे त्याने सांगितले.याशिवाय सध्या स्पोर्ट्स शॉप चालवणाऱ्या कृष्णा सातपुते पुढे भविष्यात ऍकेडमी चालू करण्याचं स्वप्न असल्याचेही सांगितले. गावागातील खेळाडूंसाठी काम करण्याचं स्वप्न असल्याचे त्याने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 