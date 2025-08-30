Vishal Tate Exclusive: शाळेतल्या सरांमुळे कबड्डीची सुरुवात करणारा नांदेडचा विशाल PKL चं मैदान गाजवण्यास सज्ज; वाचा त्याचा प्रवास

लहानपणी कबड्डी फारशी न आवडणारा, पण शाळेतल्या सरांच्या आग्रहखातर कबड्डीशी नातं जोडलेला नांदेडचा विशाल टटे आज नाव उंचावण्यासाठी सज्ज आहे. मोठा संघर्ष करत तो प्रो कबड्डीपर्यंत पोहोचला असून भारतासाठी मेडल मिळवायचं असं स्वप्न उराशी बाळगून आहे. तो आत्ता प्रो कबड्डीमध्ये हरियाना स्टीलर्सचं प्रतिनिधित्व करतोय, याच संघाला गेल्या हंगामात विजेतेपद मिळवून देण्यात त्याने मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याच्याशी ई-सकाळने साधलेला संवाद....Shivam Patare Exclusive: लहानपणी वडिलांसोबत केलेली पहिली रेड ते प्रो कबड्डी, अहमदनगरच्या शिवमचा कसा झालाय प्रवास?.कबड्डीची सुरुवात...कबड्डीची सुरुवात कशी झाली, हे सांगताना विशाल म्हणाला, 'कबड्डीची सुरुवात सहावीत असताना झाली. मला तशी फार कबड्डी आवडत नव्हती. पण मी ज्या शाळेत जायचो, तिथे आमचे कोच होते दिनेश धावडे. त्यांनी मला असंच कबड्डी खेळताना पाहिलेलं, तर ते म्हणाले की येत जा खेळायला. पण ते खूप व्यायाम वैगरे घ्यायचे हे बघून मला आवड वाटत नव्हती.''पण ते मला स्वत:हून मैदानात घेऊन जायचे, मला घरच्यांसारखं वागवायचे. त्यामुळे मग मी रोज कबड्डीला जायला लागलो. त्यांनी माझ्याकडून खूप मेहनत करून घेतली. त्यांच्यापासूनच कबड्डीची सुरुवात झाली. मला कबड्डी आवडायला लागली. मी विविध स्तरावर चांगला खेळलो. मग मला चांगलं वाटलं आणि मी मग ठरवलं की कबड्डीमध्ये करियर करू.'.हेच सर त्याचे आदर्शही असल्याचे विशालने सांगितले. याशिवाय कबड्डीच्या या प्रवासात घरच्यांनीही कायम साथ दिली, हे सांगताना तो म्हणाला, 'घरच्यांनीही मला खूप पाठिंबा दिला. लहानपणापासूनच मला घरातून स्वातंत्र्य मिळालं होतं की ज्यात आवड आहे, त्यात करियर करण्याचं. त्यांनी मला कशाचीही कमी पडू नाही दिली. त्यांनी मला नेहमीच सांगितलं की तुला जे करायचं आहे ते कर आम्ही तुझ्यासोबत आहोत. त्यामुळे मला कबड्डीवर फोसकही ठेवता आला.'आजपर्यंतच्या प्रवासाबाबत सांगताना तो म्हणाला, 'मी राकेश भाऊ घुले कबड्डी संघातून सुरुवात केली. त्यानंतर मी व्यावसायिक स्पर्धांमध्ये खेळलो, युवा पटलनकडून खेळलो. त्यानंतर हरियाना स्टिलर्सच्या मॅनेजरने मला पाहिलं. त्यांनी मला ट्रायलसाठी बोलावलं, तिथे माझा चांगला परफॉर्मन्स झाला आणि मग मी हरियाना स्टीलर्स संघात आलो. पण या सगळ्या प्रवासात मला खूप संघर्षही करावा लागला.'.मानसिक आरोग्यही महत्त्वाचंयाशिवाय प्रो कबड्डीमध्ये येईपर्यंत मानसिक आरोग्याही किती महत्त्वाचं आहे, हे माहित नसल्याची कबुली देताना विशाल म्हणाला, 'मेंटल फिटनेससाठी हरियाना स्टीलर्सच्या एक सायकोलॉजिस्ट मॅडम आहेत प्रचिती जोशी म्हणून. मी जेव्हा १० व्या हंगामात आलो, तेव्हा मला इतकं मेंटल फिटनेसबाबत माहित नव्हतं. आपल्या मेंदूचाही खेळात खूप मोठा वाटा आहे, आपण काय विचार करतो, याची जाणीव नव्हती. पण इथे आल्यानंतर मला कळालं. खेळाडू जेवढा सकारात्मक असेल, तेवढं त्याच्यासाठी खूप फायदेशीर आहे.'तसेच त्याने असंही सांगितलं की खेळाडूंनी दुखापत झाल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करायला नाही पाहिजे. त्या दुखापतीतून पूर्ण सावरायला पाहिजे आणि मग पुन्हा खेळायला पाहिजे. कारण दुखापत असताना खेळले, तर ती दुखापत आणखी वाढते..Shreyasi Joshi Exclusive: सरकारकडून हवी आणखी मदत, श्रेयसीच्या यशाच्या गाडीला चीनमधील ब्रँडच्या स्पॉन्सरशीपचं 'चाक'!.टीव्हीवर घरचे पाहणार म्हणून आनंद१० व्या प्रो कबड्डी हंगामासाठी जेव्हा पहिल्यांदा निवड झाली, तेव्हाच्या भावनांबद्दल विशाल म्हणाला, 'माझी जेव्हा प्रो कबड्डीसाठी निवड झाली, तेव्हा मी खूप खुश होतो आणि माझे घरचेही खूप आनंदी होते. मी इतक्या दिवस प्रो कबड्डी टीव्हीवर पाहायचो आणि मी तिथे खेळणार, माझे घरचे मला खेळताना पाहाणार, या कल्पनेनेही आनंद झाला होता.''मला पहिल्यांदा भिती वाटली होती की सगळं नीट जुळेल का, मला फार चांगलं हिंदी बोलता येत नव्हतं. पण मी हळुहळू शिकलो. मला मॅनेजमेंट, कोच आणि बाकी खेळाडूंनी खूप साथ दिली, सांभाळून घेतलं. काय चुकीचं आणि बरोबर, हे सांगतात.'अविस्मरणीय क्षणआत्तापर्यंतच्या कारकिर्दीत अनेक अविस्मरणीय क्षण आले. पण प्रो कबड्डीच्या ११ व्या हंगामात मी संघाला ऑलआऊट होण्यापासून वाचवलं होतं, हा माझ्यासाठी खास क्षण होता, असंही विशालने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.