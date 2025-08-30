क्रीडा

Vishal Tate Exclusive: शाळेतल्या सरांमुळे कबड्डीची सुरुवात करणारा नांदेडचा विशाल PKL चं मैदान गाजवण्यास सज्ज; वाचा त्याचा प्रवास

Vishal Tate Kabaddi Journey: नांदेडचा विशाल टटे, ज्याने शाळेतल्या सरांच्या आग्रहामुळे कबड्डी खेळायला सुरुवात केली, आज प्रो कबड्डी लीगमध्ये हरियाना स्टीलर्सचे प्रतिनिधित्व करतोय. वाचा त्याच्या प्रवासाबद्दल.
लहानपणी कबड्डी फारशी न आवडणारा, पण शाळेतल्या सरांच्या आग्रहखातर कबड्डीशी नातं जोडलेला नांदेडचा विशाल टटे आज नाव उंचावण्यासाठी सज्ज आहे. मोठा संघर्ष करत तो प्रो कबड्डीपर्यंत पोहोचला असून भारतासाठी मेडल मिळवायचं असं स्वप्न उराशी बाळगून आहे.

तो आत्ता प्रो कबड्डीमध्ये हरियाना स्टीलर्सचं प्रतिनिधित्व करतोय, याच संघाला गेल्या हंगामात विजेतेपद मिळवून देण्यात त्याने मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याच्याशी ई-सकाळने साधलेला संवाद...

