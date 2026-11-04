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Mixed Gender Cricket Tournament : क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! मुलं आणि मुली खेळणार एकाच टीममधून; 'हा' नवा विचित्र नियम पाहून चक्रावून जाल!

80 Overs Hybrid Format with Parity Rule : क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुलं-मुली एकत्र खेळणार; 'टेस्ट ट्वेंटी' स्पर्धेची घोषणा
20 boys and 20 girls to play together in the same team

20 boys and 20 girls to play together in the same team

Sakal

Vinayan
Updated on

'Test Twenty' Tournament in International Cricket : आतापर्यंत जगभरातील क्रीडाप्रेमींनी पुरुषांचे क्रिकेट वेगळे आणि महिलांचे क्रिकेट वेगळे पाहिले आहे. मात्र, मुले आणि मुली एकाच संघातून, एकाच मैदानावर खांद्याला खांदा लावून एकत्र खेळताना आणि एकाच विजयासाठी घाम गाळताना तुम्ही कधी पाहिले आहे का?

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