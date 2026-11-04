Mixed Gender Cricket Tournament : क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! मुलं आणि मुली खेळणार एकाच टीममधून; 'हा' नवा विचित्र नियम पाहून चक्रावून जाल!

'Test Twenty' Tournament in International Cricket : आतापर्यंत जगभरातील क्रीडाप्रेमींनी पुरुषांचे क्रिकेट वेगळे आणि महिलांचे क्रिकेट वेगळे पाहिले आहे. मात्र, मुले आणि मुली एकाच संघातून, एकाच मैदानावर खांद्याला खांदा लावून एकत्र खेळताना आणि एकाच विजयासाठी घाम गाळताना तुम्ही कधी पाहिले आहे का?.आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या १४७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक प्रयोग प्रत्यक्षात उतरणार आहे. कसोटी क्रिकेटची शिस्त आणि टी-२० चा थरार एकत्र आणणाऱ्या 'टेस्ट ट्वेंटी' (Test Twenty) या जगातील पहिल्या मिक्स्ड-जेंडर (Mixed-Gender) क्रिकेट स्पर्धेची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे..कोकण किनारपट्टीवरील परकीय आक्रमणे रोखण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कशी रचली होती अभेद्य सागरी रणनीती?.श्रीलंकेतील कोलंबो येथील ऐतिहासिक सिंहली स्पोर्ट्स क्लबच्या (SSC) मैदानावर येत्या १४ ते २९ नोव्हेंबरदरम्यान ही ८० षटकांची अनोखी स्पर्धा रंगणार असून, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर याचे थेट प्रक्षेपण जगभरात केले जाणार आहे..जगभरातून १६० युवा खेळाडूंची निवडया स्पर्धेत जगातील सर्वोत्तम प्रतिभावान १३ ते २१ वयोगटातील १६० युवा क्रिकेटपटूंना संधी देण्यात आली आहे. त्यांची विभागणी ४ खंडीय संघांमध्ये करण्यात आली असून, प्रत्येक संघात ४० खेळाडू असतील. यामध्ये २० मुली आणि २० मुलांचा समावेश असेल. सामन्यात दोन्ही बाजूंचे गुण एकत्र जोडले जाणार असून, दोघांच्या एकत्रित कामगिरीवरच संपूर्ण सामन्याचा अंतिम निकाल ठरणार आहे..४१० फूट उंच टेकडीवर ५०० वर्षांपूर्वी बनली होती भयंकर Water Harvesting System! जोधपूरच्या 'या' किल्ल्याचे रहस्य माहितेय का?.दिवसा पांढरे कपडे अन् रात्री रंगीत जर्सीचा थरारया स्पर्धेची खेळण्याची पद्धत कोणत्याही पारंपरिक क्रिकेटपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आणि रंजक आहे:प्रत्येक सामना एकाच दिवशी ८० षटकांचा खेळवला जाईल.पहिले ४० षटके : दिवसाच्या सूर्यप्रकाशात दोन्ही संघ पारंपरिक पांढऱ्या कपड्यांमध्ये लाल चेंडूने (Red Ball) खेळतील, ज्यातून कसोटी क्रिकेटचा अस्सल फील येईल.दुसरे ४० षटके : संध्याकाळी सिंहली स्पोर्ट्स क्लबच्या झगमगत्या प्रकाशझोतात (Floodlights) पांढऱ्या चेंडूने (White Ball) रंगीत कपड्यांमध्ये खेळवली जातील.दोन्ही संघांना दोनदा फलंदाजी करावी लागेल आणि पहिल्या सत्रातील धावा दुसऱ्या सत्रात पुढे नेल्या जातील..काय आहे 'पॅरिटी नियम'?या स्पर्धेचा सर्वात क्रांतिकारी नियम म्हणजे 'पॅरिटी रूल' (Parity Rule)! आयोजक आणि स्पर्धेचे संस्थापक गौरव बहिरवानी यांच्या संकल्पनेतून हा नियम जन्माला आला आहे. या नियमानुसार, मुलींनी पहिल्या डावात केलेल्या धावा ठरवतील की दुसऱ्या सत्रात फ्लडलाईट्सखाली मुले जिंकणार की नाही. त्याचप्रमाणे मुलांनी केलेल्या धावांवर मुलींचा विजय अवलंबून असेल. म्हणजेच, मैदानात मुलांचा किंवा मुलींचा विजय वेगळा नसेल, तर दोघांनी मिळून खेळल्यावरच संघाचा अंतिम विजय निश्चित होईल. इतकेच नाही तर टीव्ही प्रक्षेपणातही मुले आणि मुलींना कॅमेऱ्यासमोर समान स्क्रीन टाईम दिला जाणार आहे..Lanja Machal ST Bus Service Historic Event : स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतर कोकणातील ३५०० फूट उंचीवरील दुर्गम 'माचाळ' गावात पहिल्यांदाच धावली लालपरी.कोहलीचे बालपणीचे प्रशिक्षक निवड समिती प्रमुख!क्रिकेटमधील या नव्या युगाला जगातील महान खेळाडूंचे पाठबळ लाभले आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा 'मिस्टर ३६०' एबी डिव्हिलियर्स, ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज सलामीवीर मॅथ्यू हेडन आणि दोनवेळा विश्वचषक जिंकणारे वेस्ट इंडिजचे महान कर्णधार सर क्लाइव्ह लॉईड हे या स्पर्धेच्या सल्लागार मंडळावर (Advisory Board) कार्यरत आहेत. तर जागतिक निवड समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीचे बालपणीचे द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे..कसोटी क्रिकेटची घटती लोकप्रियता आणि लिंग समानतेचा संदेश एकाच वेळी देणारा हा ८० षटकांचा अनोखा प्रयोग जागतिक क्रिकेटचे भविष्य बदलून टाकणार का, याकडे संपूर्ण क्रीडा विश्वाचे डोळे लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.