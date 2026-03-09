Thanks, Pondatti! माझा चांगला-वाईट काळ तू पाहिलास, माझ्या मागे खंबीरपणे उभी राहिलीस; Sanju Samson चं पत्नीसाठी भावनिक पत्र...

Sanju Samson’s Emotional Post For Wife Wins Hearts: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून अनेक विक्रमांना गवसणी घातली... संजू सॅमसन, जो टीम इंडियाच्या पहिल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्येही नव्हता... तोच पाच सामन्यांत स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरला... संजूने ५ सामन्यांत ८०.२५ ची सरासरी आणि १९९.३७ च्या स्ट्राईक रेटने ३२१ धावा करून विराट कोहलीचा विक्रम मोडला.. एका ट्वेंटी-२० स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारा तो भारतीय फलंदाज ठरला. .२०१५ मध्ये संजू भारतीय संघात आला, परंतु १०-१२ वर्षांत त्याला फक्त ६० सामने खेळण्याची संधी मिळाली... पण, तो या चढ-उतारांच्या प्रवासाने खचला नाही आणि आज तो टीम इंडियाचा बेस्ट बॅट्समन ठरला आहे. संजूच्या या प्रवासात एक व्यक्ति त्याच्यामागे सावलीसारखी उभी राहिली आणि ती म्हणजे त्याची पत्नी चारुलथा रमेश....T20 World Cup 2026: गौतम गंभीरने जेतेपदाची ट्रॉफी ३ जणांना केली समर्पित; पहिले नाव राहुल द्रविडचे, अन्य दोघंही तितकेच महत्त्वाचे .अत्यंत सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या संजूने लहानपणापासून संघर्ष पाहिला आहे आणि त्यामुळेच या संघर्षात तग धरून ठेवण्याची शिकवण त्याला बालपणीच मिळाली. संजू सॅमसनच्या क्रिकेट कारकीर्दीत चढ-उतार आले, पण त्याच्या पडत्या काळात आणि यशाच्या शिखरावर असताना त्याची पत्नी चारुलथा हिने साथ दिली. संजू आणि चारुलथा तिरुवनंतपुरमच्या मार इव्हानिओस कॉलेजमध्ये एकत्र शिकत होते. संजूने फेसबुकवर चारुलथाला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली होती आणि तिथूनच त्यांच्या संवादाला सुरुवात झाली. ५ वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर २२ डिसेंबर २०१८ रोजी त्यांनी लग्नगाठ बांधली..संजू सॅमसन आज विश्वविजेता झालाय आणि त्याच्या या यशाच्या मागे असलेला संघर्ष त्याच्या पत्नीने पाहिला. संजूने विजयानंतर चारुलथासाठी भावनिक पोस्ट लिहीली... तो लिहितो,"ज्या दिवशी तुला पहिल्यांदा भेटलो, तेव्हापासून ते आजपर्यंत माझ्या पाठीशी उभी राहिलीस, त्याबद्दल तुझे आभार. मी जगासाठी कोणीही असलो, तरी तू मला मी जसा आहे तसा स्वीकारलंस. माझ्या आयुष्यात क्रिकेटचं महत्त्व किती मोठं आहे, हे तू समजून घेतलंस.".तू माझं सर्वोत्तम काळ पाहिलास आणि माझं सर्वात वाईटही पाहिलास.. तू हे सगळं पाहिलं आहेस आणि तू माझ्यासोबत खंबीरपणे उभी राहिलीस..!! या क्षणासाठी मी ज्या जिद्दीने आणि तीव्रतेने स्वप्न पाहिलं होतं, अगदी त्याच तीव्रतेने तू ही माझ्यासोबत प्रार्थना केलीस आणि हे स्वप्न पाहिलंस.. खूप खूप धन्यवाद, माझ्या प्रिय 'पॉन्डाटी' (पत्नी), असंही त्याने लिहिलं....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.