रंजक कथा! जेव्हा इंग्लंडच्या स्टार खेळाडूंची नावं लिहून डुक्कर मैदानावर सोडले, पोलिसांची पळापळ... काय आहे 'द ग्रेट गॅबा पिग इन्सिडेंट'?

The Great Gabba Pig Incident 1983 explained: क्रिकेटच्या इतिहासातील पाने चाळल्यास आपल्याला बरेच भन्नाट किस्से वाचायला मिळतील... काळानुसार क्रिकेट बदलले, परंतु हे किस्से आजही लोकांना भुतकाळात रमवतात.. असाच एक किस्सा आपण जाणून घेणार आहोत. काही दिवसांपूर्वी समाजमाध्यमांवर एक पोस्टर व्हायरल झाले होते. बॉथम व एडी या दोन खेळाडूची नावं पाठीवर लिहिलेले डुक्कर क्रिकेटच्या मैदानावर पळतोय आणि त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांची धावपळ दाखवणारे हे पोस्टर होते. क्रिकेटच्या मैदानावर लाईव्ह सामन्यात असे काही घडू शकते, याची कल्पनाही कुणी केली नसावी. पण, हे घडले आणि या घटनेला The Great Gabba Pig Incident असे म्हटले जाते. .१६ जानेवारी १९८३ रोजी ब्रिस्बेन येथील 'द गॅबा' (The Gabba) मैदानावर ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात 'वर्ल्ड सिरीज कप'चा पाचवा सामना सुरू होता. इंग्लंडच्या १८२ धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाने दमदार खेळ केला होता. हा सामना सुरू असताना अचानक एका प्रेक्षकाने मैदानात एका जिवंत डुकराला सोडले. त्या डुकराच्या पाठीवर इंग्रजीत "BOTHAM" (इयान बॉथम) आणि "EDDIE" (इडी हॅमिंग्स) या दोन इंग्लंडच्या स्टार खेळाडूंची नावे पेंट केली होती..IND vs SL 1st Test: रिषभ पंतला संघातून हाकलण्याची वेळ आलीय! फॅन्सची मागणी; माजी क्रिकेटपटूने त्याचा 'common sense' काढला... .मैदानात डुक्कर शिरल्यामुळे काही काळ सामना थांबवावा लागला. सुरक्षारक्षक, पोलीस आणि खेळाडू या डुकराला पकडण्यासाठी मैदानात धावपळ करू लागले, ज्यामुळे प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन झाले. ऑस्ट्रेलियन प्रेक्षक डेव्हिड अँडरसन आणि त्याच्या मित्रांनी डुकराला मोठ्या गोणीत लपवून गॅबा मैदानावर आणले. तेव्हा क्रिकेट चाहत्यांची एवढी तपासणी केली जात नसायची. त्यामुळे अँडरसन व त्याच्या मित्राला हे डुक्कर स्टेडियममध्ये सहज आणता आले..इंग्लंडचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू इयान बॉथम हा ऑस्ट्रेलियन प्रेक्षकांच्या टार्गेटवर होता. फिरकीपटू इडी हॅमिंग्स याच्या जाड्या शरीरावरून आणि वजनावरून प्रेक्षकांनी त्याची चेष्टा करण्यासाठी डुकरावर 'BOTHAM' आणि 'EDDIE' अशी नावे लिहिली होती. मैदानात सोडून देण्यात आलेल्या या डुकराला नंतर 'पर्सि' (Percy the Pig) असे नाव मिळाले..क्रिकेटच्या इतिहासातील ही सर्वात प्रसिद्ध आणि गाजलेली 'पिच इनव्हिजन'घटना मानली जाते. पण, या घटनेनंतर ऑस्ट्रेलियन मैदानांवर प्राणी किंवा वस्तू आत आणण्याबाबतचे सुरक्षा नियम अत्यंत कडक करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.