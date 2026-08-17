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रंजक कथा! जेव्हा इंग्लंडच्या स्टार खेळाडूंची नावं लिहून डुक्कर मैदानावर सोडले, पोलिसांची पळापळ... काय आहे 'द ग्रेट गॅबा पिग इन्सिडेंट'?

When a Pig Stole the Show at the Gabba: क्रिकेटच्या इतिहासात काही घटना अशा आहेत, ज्या सामन्याच्या निकालापेक्षा मैदानावर घडलेल्या विचित्र प्रकारामुळे कायमच्या लक्षात राहतात. ‘द ग्रेट गॅबा पिग इन्सिडेंट’ ही त्यापैकीच एक भन्नाट घटना आहे.
GREAT GABBA PIG INCIDENT

GREAT GABBA PIG INCIDENT

Swadesh Ghanekar
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The Great Gabba Pig Incident 1983 explained: क्रिकेटच्या इतिहासातील पाने चाळल्यास आपल्याला बरेच भन्नाट किस्से वाचायला मिळतील... काळानुसार क्रिकेट बदलले, परंतु हे किस्से आजही लोकांना भुतकाळात रमवतात.. असाच एक किस्सा आपण जाणून घेणार आहोत. काही दिवसांपूर्वी समाजमाध्यमांवर एक पोस्टर व्हायरल झाले होते. बॉथम व एडी या दोन खेळाडूची नावं पाठीवर लिहिलेले डुक्कर क्रिकेटच्या मैदानावर पळतोय आणि त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांची धावपळ दाखवणारे हे पोस्टर होते. क्रिकेटच्या मैदानावर लाईव्ह सामन्यात असे काही घडू शकते, याची कल्पनाही कुणी केली नसावी. पण, हे घडले आणि या घटनेला The Great Gabba Pig Incident असे म्हटले जाते.

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