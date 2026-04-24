Mumbai Indians Need This 3 Changes: कर्णधार बदला, दोन खेळाडूंना बाहेरचा रस्ता अन्... ७ सामने राहिलेत, लवकर पाऊल उचला...

Mumbai Indians turnaround plan IPL 2026 captaincy change analysis: मुंबई इंडियन्सला गुरुवारी वानखेडे स्टेडियमवर चेन्नई सुपर किंग्सकडून दारूण पराभव पत्करावा लागला आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये MI ने आतापर्यंत ७ पैकी २ सामने जिंकले आहेत आणि ते सध्या गुणतालिकेत आठव्या क्रमांकावर आहेत. मुंबईच्या या परिस्थितीवर कर्णधार हार्दिक पांड्याला ( Hardik Pandya) जबाबदार धरले जात आहे. त्याचे डावपेच चुकत आहेत, रणनीती आखण्यात तो कमी पडतोय... त्यात रोहित शर्मा दुखापतीमुळे बाहेर बसला आहे. अशा परिस्थितीत मुंबई इंडियन्सला Playoff चे गणित गाठायचे असल्यात तातडीने पाऊलं उचलावी लागणार आहेत..क्विंटन डी कॉक व तिलक वर्मा यांचे शतक सोडल्यास मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजांची सांगण्यासारखी कामगिरी झालेली नाही. तिलकनेही शतकी खेळी केली असली तरी ७ सामन्यांत त्याला १८१ धावा करता आल्या आहेत. सूर्यकुमार यादवनेही ७ सामन्यात १५७ धावा केल्या आहेत, तर नमन धीर १५४ व रोहित शर्मा ४ सामन्यांत १३७ धावांसह योगदान देतोय. पण, क्विंटननेही एका शतकी खेळीसह ३ सामन्यांत १३२ धावा केल्या आहेत, तेच रायन रिकेल्टनने ५ सामन्यांत १३७ धावा केल्या आहेत. हार्दिकच्या खात्यात ९७ धावाच आहेत..IPL 2026 : क्रिकेटच्या मैदानावर मोठी दुर्घटना, युवा खेळाडूला गंभीर दुखापत, रक्तबंबाळ अवस्थेत हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले... Video .अशा परिस्थिती आगामी सामन्यात क्विंटनला पुन्हा प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर करून रायन रिकेल्टनला संधी देण्यात यावी, अशी मागणी आहे. रिकेल्टन व रोहित शर्मा या जोडीने चांगली सुरूवात करून दिली आहे. आता रोहित तंदुरुस्त होऊन केव्हा परततोय, याची प्रतीक्षा आहे. रोहित आला की MI चं बरंच टेंशन कमी होऊ शकेल. त्याचा अनुभव हार्दिकला रणनीती आखण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. मधल्या फळीत मुंबईला साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. सूर्या व नमन यांना सातत्य राखण्यात अपयश येत आहे. तिलकच्या बाबतीतही तेच आहे..जसप्रीत बुमराह ७ सामन्यांत फक्त दोन विकेट्स घेऊ शकला आहे. अल्लाह गजनफर ( ८) याने प्रभावी कामगिरी केली आहे, तेच अश्वनी कुमारने दोन सामन्यांत ६ विकेट्स घेऊन आपली छाप पाडली आहे. शार्दूल ठाकूर ( ६), मिचेल सँटनर ( ५) हेही योगदान देत आहेत. पण, कालच्या सामन्यात सँटरनचा खांदा दुखावला गेला आणि तो पुढील सामना खेळेल का, यावरच शंका आहे. अशात विल जॅक्स हा चांगला पर्याय मुंबईकडे आहे. हार्दिकला ६ सामन्यांत ३ विकेट्स घेता आल्या आहेत..Hardik Pandya: "जा, जाऊन झोप; घरी पोहोचल्यावर कॉल कर!" मुंबई इंडियन्स हरली अन् कॅप्टन पांड्याचं भलतंच काहीतरी चाललंय....फलंदाजी व गोलंदाजी, या दोन्ही आघाड्यांवर हार्दिक अपयशी ठरलेला दिसतोय आणि त्यामुळेच त्याच्याकडून कर्णधारपद काढून घेऊन ते रोहित किंवा सूर्यकुमार यादव यांच्यापैकी एकाकडे सोपवण्यात यावे, अशी मागणी आहे. शेफर्ड रदरफर्ड ( १०३ ) हाही सात सामन्यांत फार प्रभाव टाकू शकलेला नाही, त्यामुळे त्यालाही विल जॅक्स रिप्लेस करू शकतो. याशिवाय मुंबईने काही युवा खेळाडूंना संधी द्यायला हरकत नाही. मुंबईकडे आता जिंकण्यापलीकडे दुसरा पर्याय राहिलेला नाही आणि आता संघात बदल न केल्यास, पुढील वाटचाल आणखी अवघड होऊ शकते.