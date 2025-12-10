Cricket

भयंकर : T20 संघात निवडले नाही, म्हणून ३ खेळाडूंनी प्रशिक्षकाला चोपले; कपाळावर २० टाके अन् खांदा फ्रॅक्चर...

Coach Brutally Beaten by Three Players: ट्वेंटी-२० संघात निवड झाली नाही, याचा राग तीन क्रिकेटपटूंनी थेट प्रशिक्षकावर काढला—आणि त्यानंतर जे घडलं, त्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
CRICKETERS ASSAULT HEAD COACH OVER T20 NON-SELECTION

CRICKETERS ASSAULT HEAD COACH OVER T20 NON-SELECTION

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Cricketers abscond after attacking coach over selection row: क्रिकेट असोसिएशन पुद्दूचेरीच्या ( CAP) १९ वर्षांखालील संघाचे प्रशिक्षक एस वेंकटरमण यांनी तीन स्थानिक खेळाडूंनी गंभीर मारहाण केली. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेसाठी निवड न केल्यामुळे ३ क्रिकेटपटूंनी "जिवे मारण्याच्या उद्देशाने" मारहाण केल्याचा आरोप आहे. ही कथित घटना 8 डिसेंबर रोजी सकाळी घडली, जेव्हा वेंकटरमण CAP कॉम्प्लेक्समध्ये होते.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Syed Mushtaq Ali Trophy
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com