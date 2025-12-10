भयंकर : T20 संघात निवडले नाही, म्हणून ३ खेळाडूंनी प्रशिक्षकाला चोपले; कपाळावर २० टाके अन् खांदा फ्रॅक्चर...

Cricketers abscond after attacking coach over selection row: क्रिकेट असोसिएशन पुद्दूचेरीच्या ( CAP) १९ वर्षांखालील संघाचे प्रशिक्षक एस वेंकटरमण यांनी तीन स्थानिक खेळाडूंनी गंभीर मारहाण केली. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेसाठी निवड न केल्यामुळे ३ क्रिकेटपटूंनी "जिवे मारण्याच्या उद्देशाने" मारहाण केल्याचा आरोप आहे. ही कथित घटना 8 डिसेंबर रोजी सकाळी घडली, जेव्हा वेंकटरमण CAP कॉम्प्लेक्समध्ये होते..द इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, प्रशिक्षकाच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे आणि खांद्याला फ्रॅक्चर झाले आहे. त्यांच्या कपाळावर २० टाके पडले आहेत. या प्रकरणी FIR दाखल करण्यात आला आहे आणि आरोपी क्रिकेटपटू फरार आहेत..ICC ODI Rankings: विराट कोहली, रोहित शर्मा यांची 'दबंग'गिरी; दोन दिग्गजांच्या निवृत्तीची वाट पाहणाऱ्यांना चपराक."वेंकटरमण यांच्या कपाळावर २० टाके पडले आहेत, पण त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. ते खेळाडू फरार आहेत आणि आम्ही त्यांचा माग काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अधिक माहिती योग्य वेळी उघड केली जाईल," असे सेदारापेट पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक एस. राजेश यांनी सांगितले. वेंकटरामन यांनी त्यांच्या तक्रारीत दावा केला आहे की, भारतीदासन पॉंडिचेरी क्रिकेटर्स फोरमचे सचिव जी. चंद्रन यांनी तिन्ही क्रिकेटपटूंना त्यांच्यावर हल्ला करण्यास प्रवृत्त केले.."८ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास, मी सीएपी कॉम्प्लेक्समधील इनडोअर नेटमध्ये होतो. पाँडिचेरीचे वरिष्ठ क्रिकेटपटू कार्तिकेयन, अरविंदराज आणि संतोष कुमारन तेथे आले आणि त्यांनी मला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यांची सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी संघात निवड न होण्यामागे मीच कारणीभूत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अरविंदराजने मला धरले, कार्तिकेयनने संतोष कुमारनची बॅट घेतली आणि माझ्यावर हल्ला केला. त्यांनी म्हटले की चंद्रनने त्यांना सांगितले होते, की जर त्यांनी मला मारले तरच त्यांना संधी मिळेल," असे तक्रारीत म्हटले आहे..भारताविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील ४ सामन्यांना स्टार फलंदाज मुकणार; प्रतिस्पर्धी संघाची झाली गोची... फ्रँचायझी लीगला महत्त्व.भारतीदासन पाँडिचेरी क्रिकेटर्स फोरमने आरोप फेटाळले. फोरमचे अध्यक्ष सेंथिल कुमारन यांनी चंद्रन यांच्यावरील आरोपांचे खंडन केले आहे. "वेंकटरमण यांच्याविरुद्ध अनेक खटल्यांचा इतिहास आहे. स्थानिक क्रिकेटपटूंशी तो अनेकदा असभ्यपणे वागतो, अश्लील भाषा वापरतो. चंद्रन यांच्याविरुद्धचा त्याचा रागही सर्वज्ञात आहे, कारण गेल्या सात वर्षांत आम्ही सीएपीमधील अनेक मुद्दे बीसीसीआयकडे वारंवार उपस्थित केले आहेत," असे कुमारन म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.