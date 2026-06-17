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Team India Matches Today: वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा अन् स्मृती मानधना एकाच दिवशी मैदानात! केव्हा, कुठे रंगणार आज सामने; एका क्लिकवर वाचा

Three Indian Teams in Action Today: आज भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी मेगा क्रिकेट डे आहे. भारताचे तीन संघ वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये मैदानात उतरणार असून रोहित शर्मा, शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी आणि महिला संघाच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Cricket Matches Today

Cricket Matches Today

esakal

Varsha Balhe
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Team India Will Play 3 Different Matches on 17 June : भारतीय क्रिकेट चंहत्यांसाठी आजचा दिवस हा खूप खास ठरणार आहे. कारण भारताचे तीन वेगवेगळे संघ आज मैदानात उतरणार आहेत. असा योग भारतीय क्रिकेटमध्ये क्वचितच पाहायला मिळतो. १७ जून रोजी भारताचे तीनही संघ वेगवेगळ्या देशात सामने खेळणार असून दिवसभर क्रिकेटप्रेमींना क्रिकेटचा थरार अनुभवायला मिळणार आहे.

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