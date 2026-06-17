Team India Matches Today: वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा अन् स्मृती मानधना एकाच दिवशी मैदानात! केव्हा, कुठे रंगणार आज सामने; एका क्लिकवर वाचा

Team India Will Play 3 Different Matches on 17 June : भारतीय क्रिकेट चंहत्यांसाठी आजचा दिवस हा खूप खास ठरणार आहे. कारण भारताचे तीन वेगवेगळे संघ आज मैदानात उतरणार आहेत. असा योग भारतीय क्रिकेटमध्ये क्वचितच पाहायला मिळतो. १७ जून रोजी भारताचे तीनही संघ वेगवेगळ्या देशात सामने खेळणार असून दिवसभर क्रिकेटप्रेमींना क्रिकेटचा थरार अनुभवायला मिळणार आहे..एका बाजूला युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी खेळताना दिसणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे. त्याचबरोबर भारतीय महिला संघही विश्वचषकातील आपला दुसरा सामना खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. आता हे सामने कधी, कुठे आणि किती वाजता पाहायला मिळणार आहेत? याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया..भारत 'अ' विरुद्ध अफगाणिस्तान 'अ'( (India vs Afghanistan 2nd ODI)पहिल्या सामन्याचा श्रीगणेशा भारत 'अ' संघाकडून होणार आहे. श्रीलंकेत सुरू असलेल्या तिरंगी मालिकेत भारत 'अ' संघाकडून १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीवर सगळ्यांचे लक्ष असेल. आपल्या स्फोटक फलंदाजीमुळे चर्चेचा विषय बनलेल्या वैभवचा या मालिकेतील फॉर्म मिश्र राहिला आहे. तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघासाठी हा सामना अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे. अंतिम फेरीचे गणित जिवंत ठेवण्यासाठी भारताला हा सामना जिंकणे गरजेचे आहे. हा सामना सकाळी १० वाजता सुरू होईल. चाहत्यांना हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि सोनी लिव्हवर पाहता येईल..भारत 'अ' संघ प्रभसिमरन सिंग (यष्टिरक्षक), वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड, तिलक वर्मा (कर्णधार), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अनुक्रम रॉय, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम, यश ठाकूर, अशोक शर्मा, कुमार कुशाग्र, निशांत सिंधू..भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान, दुसरा एकदिवसीय सामना(IND VS AFG)भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू आहे. पहिला सामना धर्मशाळेत भारतीय संघाने ७ गडी राखून जिंकत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. आज होणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवत मालिका खिशात घालण्याच्या उद्देशाने भारतीय संघ मैदानात उतरेल. लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर हा सामना रंगणार असून दुपारी १.३० वाजल्यापासून खेळाला सुरुवात होईल. नाणेफेक सामन्यापूर्वी अर्धा तास होईल. हा सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओहॉटस्टारवर पाहता येईल..भारतीय संघ : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टिरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव..भारत महिला विरुद्ध नेदरलँड्स((India Women vs Netherlands T20 World Cup)भारतीय महिला संघाने आपल्या विश्वचषक मोहिमेची विजयी सुरुवात केली आहे. पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवत हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघाने दमदार सुरुवात केली. आता भारतीय महिला संघाचा दुसरा साखळी सामना नेदरलँड्सविरुद्ध होणार आहे. या सामन्यात विजय मिळवत उपांत्य फेरीच्या दिशेने आणखी एक मजबूत पाऊल टाकण्याच्या इराद्याने भारतीय संघ मैदानात उतरेल..INDW vs PAKW: भारताची टी-२० वर्ल्डकप मोहीम आजपासून; आज भारत-पाक आमनेसामने, कशी असेल Playing 11.हा सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ७ वाजता सुरू होईल. सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर आणि जिओहॉटस्टारवर थेट पाहता येईल.भारतीय महिला संघ स्मृती मंधाना, शफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाळी, ऋचा घोष, दीप्ती शर्मा, श्रेयंका पाटील, क्रांती गौड, रेणुका सिंह ठाकूर, श्री चरणी, राधा यादव, अरुंधती रेड्डी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.