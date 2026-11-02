विजय शंकरसह ३ भारतीय खेळाडू खेळणार Afghanistan Premier League? ड्राफ्टमध्ये २९ पाकिस्तानी अन् १० बांगलादेशी खेळाडूंचाही समावेश

आगामी काळात अफगाणिस्तान प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. या हंगामासाठी खेळाडूंचे ड्राफ्ट समोर आले असून यात तीन भारतीय खेळाडूंचा समावेश आहे. तसेच २९ पाकिस्तानी खेळाडूंचाही समावेश आहे. पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद अमीर यानेही नाव नोंदवलं आहे, पण त्याने ब्रिटिश नागरीक म्हणून त्याचे नाव नोंदवले आहे. त्याला ड्राफ्टमध्ये प्लॅटिनम कॅटेगरीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्याने यापूर्वी आयपीएल लिलावासाठीही इंग्लंडकडून नाव नोंदवलं आहे. पण आता त्याला खरंतर कोणती फ्रँचायझी संघात घेणार की नाही, हे पाहावं लागणार आहे. .IND A vs NZ A 2nd Test: मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज यांचा भेदक मारा; न्यूझीलंडच्या शेवटच्या ३ फलंदाजांनी झोडले अन्... .दरम्यान, अफगाणिस्तान प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी ड्राफ्टमध्ये नाव असलेल्या तीन भारतीय खेळाडूंमध्ये विजय शंकर, आयान खान आणि मुरुगन अश्विन यांचा समावेश आहे. खरंतर भारतीय खेळाडूंना परदेशातील टी२० लीगमध्ये खेळण्याची परवानगी नसते. पण जर भारतीय खेळाडू देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाले असतील, तर त्यांना परदेशातील लीग स्पर्धा खेळता येते. .विजय शंकरने जूनमध्ये भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे तो अफगाणिस्तान प्रीमियर लीगमध्ये खेळू शकतो. याप्रमाणेच आयान खान आणि मुरुगन अश्विन हे देखील निवृत्त झाल्याने त्यांनी अफगाणिस्तान प्रीमियर लीगसाठी नावनोंदणी केली आहे. याशिवाय युएईमध्ये राहत असलेल्या केएस भरत याचेही नाव ड्राफ्टमध्ये आहे. यातील विजय, अश्विन आणि भरत यांना ड्राफ्टमधील गोल्ड कॅटेगरीमध्ये ठेवण्यात आले आहे..पाकिस्तानच्या २९ खेळाडूंचा समावेशही ड्राफ्टमध्ये आहे, यात युवा अष्टपैलू खेळाडू सईम आयुबचाही समावेश आहे. अराफत मिन्हास, हसन नवाझ, फखर जमान, इमाम-उल-हक, मोहम्मद रिझवान, फहिम अश्रफ अशा पाकिस्तानी खेळाडूंचाही समावेश आहे. बांगलादेशमधील शकिब अल हसनसह १० खेळाडूही या ड्राफ्टमध्ये आहेत. मुशफिकूर रहिम, मेहदी हसन मिराज, तस्किन अहमद, मुस्तफिजूर रेहमान आणि रिशाद हुसैन या बांगलादेशी खेळाडूंचाही प्लॅटिनम कॅटेगरीमध्ये समावेश आहे..IND vs NZ 1st Test: भारतीय संघाला कसोटी मालिकेपूर्वी धक्का... ज्याची प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खरी गरज, तोच मुकणार; नेमकं काय घडलं?.या स्पर्धेसाठी ४६२ खेळाडूंना शॉर्ट लिस्ट करण्यात आले असून यात भारतीय वंशाच्या उन्मुक्त चंद (अमेरिका), राहुल चोप्रा (युएई), अक्षदीप नाथ (युएई), अलिशान शराफू (युएई), आर्यन अफजल खान (युएई), ध्रुव पाराशर (यूएई), व्रज पटेल (केनिया) आणि यासीन पटेल (कुवेत) यांचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.