Tilak Varma: श्रीलंका, तेलंगणा अन् थेट मुंबई! मित्राच्या शपथविधीसाठी तिलक वर्माची खास उपस्थिती,'मी त्याला लहानपणापासून...

Tilak Varma Attends Vikram Kakade's Oath Ceremony: सध्या भारतीय संघाचा टी-२० उपकर्णधार तिलक वर्मा मैदानाबाहेरच्या एका खास कारणामुळे चर्चेत आला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीचे निकाल आता स्पष्ट झाले आहेत. १७ पैकी ६ जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. या नव्या आमदारांचा शपथविधी सोहळा आज विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडला. विशेष म्हणजे, या सोहळ्याला टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज तिलक वर्माही(Tilak varma) उपस्थित राहिला होता..तिलक वर्मा ज्या व्यक्तीसाठी खास मुंबईत पोहोचला, तो दुसरा-तिसरा कोणी नसून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बिनविरोध निवडून आलेले आमदार विक्रम काकडे आहेत. पुण्याचे विक्रम काकडे आणि तिलक वर्मा यांची मैत्री अनेक वर्षांपासून आहे. मित्राने राजकारणात आणखी एक मोठे पाऊल टाकल्यामुळे तिलक खूप आनंदी दिसत होता. शपथविधी सोहळ्यावेळी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना तिलक वर्माने आपल्या भावना व्यक्त केल्या..Team India T20 Captain: सूर्यकुमारला T20 कॅप्टन्सीवरून काढणार, मग भारताच्या नेतृत्वासाठी पर्याय कोण? हे तिघे शर्यतीत आघाडीवर.तो म्हणाला, "मला आज खूप छान वाटतंय की, माझा मित्र आज शपथ घेतोय. तो खूप चांगला माणूस आहे. लोकांना तो नेहमी मदत करतो. मी त्याला लहानपणापासून ओळखतो. त्याला ही जागा मिळाली तेव्हाही मला खूप आनंद झाला होता. तो देशासाठी आणि लोकांसाठी काहीतरी चांगलं काम करेल, असा मला विश्वास आहे. तो त्याच्या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करत आहे आणि मी माझ्या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करत आहे," असे तिलक वर्मा म्हणाला..खरं तर परवाच तिलक वर्मा श्रीलंकेत होता. भारत अ संघाच्या विजेतेपदात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर तो तातडीने तेलंगणात परतला आणि विश्रांती न घेता तेलंगणा प्रीमियर लीगमध्ये मैदानात उतरला. तिथे त्याने ५६ चेंडूंमध्ये तुफानी १३६ धावांची खेळी करत संघाला विजय मिळवून दिला. सामना संपल्यानंतर तिलक तातडीने मुंबईला रवाना झाला आणि आज आपल्या जिवलग मित्र विक्रम काकडे यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिला..Cricket Matches: १६ तास सलग क्रिकेट.... टीम इंडियाच्याच तीन मॅच; जाणून घ्या आजच्या ७ हायव्हाल्टेज सामन्यांचे वेळापत्रक....त्यांची मैत्री कधीपासून?माहितीनुसार, तिलक वर्मा आणि विक्रम काकडे हे लहानपणापासूनचे मित्र आहेत. दोघांनीही एकमेकांचा संघर्ष आणि यश जवळून पाहिले आहे. त्यामुळेच या दोघांमध्ये खूप घट्ट नातं निर्माण झालं आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तिलक वर्माने विक्रम काकडे यांच्याबद्दल भावना व्यक्त करताना, "तो फक्त माझा मित्र नाही, तर माझा भाऊच आहे," असेही म्हटले. त्यामुळे या दोघांच्या मैत्रीची सध्या राजकीय आणि क्रिकेट वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.