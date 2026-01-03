Cricket

Vijay Hazare Trophy: भारताचा वनडे संघ जाहीर होण्याच्या काही तासआधीच दोन अष्टपैलू चमकले; तिलक वर्मा, अक्षर पटेलची खणखणीत शतकं

Tilak Varma - Axar Patel Centuries in VHT: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये तिलक वर्मा आणि अक्षर पटेल यांनी शतकी खेळी करत आपली चमक दाखवली आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी वनडे मालिकेसाठी त्यांच्या निवडीवर सर्वांचे लक्ष आहे.
Tilak Varma and Axar Patel Hit Centuries in VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत अनेक स्टार भारतीय खेळाडू खेळताना दिसत आहे. या स्पर्धेत बऱ्याच खेळाडूंनी आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं आहे. यात आता अष्टपैलू तिलक वर्मा (Tilak Varma) आणि अक्षर पटेल (Axar Patel) यांचाही समावेश झाला आहे.

या स्पर्धेत तिलक हैदराबादचे नेतृत्व करत असून त्याने शनिवारी शतकी खेळीही केली. तसेच अक्षर पटेलनेही गुजरातसाठी शतकी खेळी केली आहे.

विशेष म्हणजे शनिवारी न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी वनडे मालिकेसाठी संघ घोषित होणार आहे. त्याच्या काही तासांपूर्वीच तिलक आणि अक्षर पटेल यांनी शतक केले आहे. त्यामुळे आता न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठीही कायम राहणार का हे पाहावे लागणार आहे.

