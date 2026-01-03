Vijay Hazare Trophy: भारताचा वनडे संघ जाहीर होण्याच्या काही तासआधीच दोन अष्टपैलू चमकले; तिलक वर्मा, अक्षर पटेलची खणखणीत शतकं

Tilak Varma and Axar Patel Hit Centuries in VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत अनेक स्टार भारतीय खेळाडू खेळताना दिसत आहे. या स्पर्धेत बऱ्याच खेळाडूंनी आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं आहे. यात आता अष्टपैलू तिलक वर्मा (Tilak Varma) आणि अक्षर पटेल (Axar Patel) यांचाही समावेश झाला आहे. या स्पर्धेत तिलक हैदराबादचे नेतृत्व करत असून त्याने शनिवारी शतकी खेळीही केली. तसेच अक्षर पटेलनेही गुजरातसाठी शतकी खेळी केली आहे. विशेष म्हणजे शनिवारी न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी वनडे मालिकेसाठी संघ घोषित होणार आहे. त्याच्या काही तासांपूर्वीच तिलक आणि अक्षर पटेल यांनी शतक केले आहे. त्यामुळे आता न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठीही कायम राहणार का हे पाहावे लागणार आहे..Vijay Hazare Trophy: पृथ्वी शॉ, अर्शिन कुलकर्णी पाठोपाठ ऋतुराज गायकवाडची बॅटही तळपली; महाराष्ट्राचे मुंबईसमोर भलेमोठे लक्ष्य.तिलक वर्माचे शतकशनिवारी हैदराबादचा सामना चंदिगढविरुद्ध होत आहे. या सामन्यात आंध्रप्रदेशने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ९ बाद २८६ धावा केल्या. आंध्रप्रदेशने सलामीवीर अमन राव (१३) आणि तन्मय अगरवाल (१६) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. पण त्यानंतर कर्णधार तिलक वर्माआणि अभिरथ रेड्डी यांन डाव सावरत शतकी भागीदारी केली. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना तिलकने ११८ चेंडूत ६ चौकार आणि ३ षटकारांसह १०९ धावांची खेळी केली. तसेच अभिरथने ६४ चेंडूत ७१ धावांची खेळी केली. या दोघांमध्ये ११४ धावांची भागीदारी झाली. मात्र या दोघांनंतर कोणीही २० धावांचा टप्पाही पार करू शकले नाहीत..तथापि, तिलकने शतक केले आहे. हे त्याचे लिस्ट ए क्रिकेटमधील ६ वे शतक होते. त्याचा याआधी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात समावेश होता. आता तो या शतकानंतर त्याची संघातील जागा कायम राखणार का हे पाहावे लागणार आहे.अक्षर पटेलची वादळी खेळीपाचव्या फेरीत गुजरातचा सामना बंगळुरूमध्ये आंध्र प्रदेशविरुद्ध होत आहे. या सामन्यात प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या गुजरात संघाने २९ धावांवरच ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर अक्षर पटेलने जयमीत पटेलसह डाव सावरत ५१ धावांची भागीदारी केली. पण जयमीत २९ धावावंर बाद झाला. त्यानंतर आलेला चौहानही ६ धावांवर माघारी परतला. .मात्र अक्षरला नंतर भक्कम साथ मिळाली ती विशाल जयस्वालची. या दोघांनी ६ व्या विकेटसाठी तब्बल १४२ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान, अक्षरने आक्रमक खेळताना शतकी खेळी साकारली. हे अक्षरचे पहिलेच लिस्ट एमधील शतक ठरले. यापूर्वी त्याने या प्रकारात शतक केले नव्हते. त्याने पुढेही त्याची लय कायम ठेवली. मात्र विशाल जयस्वाल ६० चेंडूत ७० धावा करून बाद झाला. त्यानंतर अक्षरही १११ चेंडूत १० चौकार आणि ५ षटकारांसह १३० धावांवर बाद झाला. अखेरच्या काही षटकांमध्ये रवी बिश्नोईने २० चेंडूत नाबाद ३१ धावा ठोकल्या आणि संघाला ५० षटकात ९ बाद ३१८ धावांपर्यंत पोहचवले..Vijay Hazare Trophy: पडिक्कलची चार सामन्यात तिसरी सेंच्युरी; सर्फराज खान-ऋतुराज गायकवाडचीही वादळी शतके; टीम इंडियात कोणाला संधी?.अक्षर पटेलला भारताच्या टी२० संघाचा पुन्हा उपकर्णधार करण्यात आले असले तरी अद्याप तो वनडे संघात आत-बाहेर राहिला आहे. त्यामुळे त्याची आगामी न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी निवड होणार का हे पाहावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.