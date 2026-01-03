Cricket

Vijay Hazare Trophy: पृथ्वी शॉ, अर्शिन कुलकर्णी पाठोपाठ ऋतुराज गायकवाडची बॅटही तळपली; महाराष्ट्राचे मुंबईसमोर भलेमोठे लक्ष्य

Mumbai vs Maharashtra in VHT 2025-26: महाराष्ट्राने विजय हजारे ट्रॉफीच्या सामन्यात मुंबईसमोर मोठे लक्ष्य ठेवले. पृथ्वी शॉ, अर्शिन कुलकर्णी आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
Ruturaj Gaikwad

Pranali Kodre
Maharashtra sets massive target of 367 for Mumbai: भारताचा वनडे संघ शनिवारी (३ जानेवारी) घोषित होणार आहे. त्याच्या काही तास आधीच महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने (Ruturaj Gaikwad) शानदार अर्धशतक ठोकले.

शनिवारी विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील पाचवी फेरी सुरू असून या फेरीत महाराष्ट्र आणि मुंबई (Maharashtra vs Mumbai) हे दोन संघ आमने-सामने आहेत.

Vijay Hazare Trophy: पडिक्कलची चार सामन्यात तिसरी सेंच्युरी; सर्फराज खान-ऋतुराज गायकवाडचीही वादळी शतके; टीम इंडियात कोणाला संधी?
