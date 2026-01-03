Vijay Hazare Trophy: पृथ्वी शॉ, अर्शिन कुलकर्णी पाठोपाठ ऋतुराज गायकवाडची बॅटही तळपली; महाराष्ट्राचे मुंबईसमोर भलेमोठे लक्ष्य

Maharashtra sets massive target of 367 for Mumbai: भारताचा वनडे संघ शनिवारी (३ जानेवारी) घोषित होणार आहे. त्याच्या काही तास आधीच महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने (Ruturaj Gaikwad) शानदार अर्धशतक ठोकले. शनिवारी विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील पाचवी फेरी सुरू असून या फेरीत महाराष्ट्र आणि मुंबई (Maharashtra vs Mumbai) हे दोन संघ आमने-सामने आहेत. .Vijay Hazare Trophy: पडिक्कलची चार सामन्यात तिसरी सेंच्युरी; सर्फराज खान-ऋतुराज गायकवाडचीही वादळी शतके; टीम इंडियात कोणाला संधी?.या सामन्यात महाराष्ट्राने पहिल्याच डावात मोठी धावसंख्या उभारत मुंबईसमोर ३६७ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. महाराष्ट्रासाठी कर्णधार ऋतुराजसह पृथ्वी शॉ आणि अर्शिन कुलकर्णी यांनीही मोठ्या धावा केल्या.जयपूरला झालेल्या या सामन्यात महाराष्ट्राने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्राकडून पृथ्वी शॉ आणि अर्शिन कुलकर्णी यांनी दमदार सुरुवात देखील केली. .या दोघांनी मुंबईला सुरुवातीचा यश मिळू दिले नाही. त्यांच्या जोडीने तब्बल २३ षटके फलंदाजी करत मुंबईच्या गोलंदाजांना मोठे यश मिळू दिले नव्हते. या दरम्यान दोघांचेही अर्धशतकं पूर्ण झाली. पण त्यांची १४० धावांची भागीदारी २४ व्या षटकात मुशीर खानने तोडली. त्याने पृथ्वी शॉ याला पायचीत केले. पृथ्वी शॉ याने ७५ षटकात ७१ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने १० चौकार आणि १ षटकार मारला.तो बाद झाल्यानंतरही अर्शिनला ऋतुराजची साथ मिळाली. या दोघांनीही शतकी भागीदारी केली. या दरम्यान अर्शिनने त्याचे शतक पूर्ण केले. पण त्याला ३९ व्या षटकात तुषार देशपांडेने बाद केले. अर्शिनने ११४ चेंडूत ११ चौकार आणि ३ षटकारांसह ११४ धावांची खेळी केली. .Vijay Hazare Trophy मध्येही दिसली 'पांड्या पॉवर'; चौकार - षटकारांची बरसात करत झळकावली शतकं, संघाचाही मोठा विजय.त्यानंतर ऋतुराजनेही अर्धशतक केले. त्याने गेल्या सामन्यात शतक केले होते. त्यानंतर आता अर्धशतक केले असून भारतीय संघातील निवडीसाठी दावेदारी ठोकली आहे.दरम्यान त्याला, अर्धशतकानंतर ४३ व्या षटकात शम्स मुलानीने त्रिफळाचीत केले. ऋतुराजने ५२ चेंडूत ७ चौकारांसह ६६ धावांची खेळी केली. पण तो बाद झाल्यानंतरही रामकृष्ण घोष याने आक्रमक फलंदाजी करताना अर्धशतक ठोकले..रामकृष्ण घोषने राहुल त्रिपाठीसोबत (२३) ५० धावांची भागीदारी केली, तर निखील नाईकसोबत नाबाद ३९ धावांची भागीदारी केली. रामकृष्ण २७ चेंडूत ६४ धावांवर नाबाद राहिला, त्याने ३ चौकार आणि ५ षटकार मारले. नाईक ९ धावांवर नाबाद राहिला. त्यामुळे महाराष्ट्राने ५० षटकात ४ बाद ३६६ धावा केल्या.मुंबईकडून तुषार देशपांडेने २ विकेट्स घेतल्या, तर मुशीर खान आणि शम्स मुलानीने प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.