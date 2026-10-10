Cricket

तिलक वर्माने वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला, जगात जो कुणालाच नव्हता जमला! IND vs WI दुसऱ्या सामन्यात नेमकं असं काय केलं?

Tilak Varma Scripts World Record : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यादरम्यान भारतीय फलंदाज तिलक वर्माने ऐतिहासिक कामगिरी केली. तिलकच्या नावावर मोठ्या विक्रमाची नोंद झाली आहे.
Tilak Varma Sets Historic World Record

Tilak Varma Sets Historic World Record

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IND vs WI 2nd T20I Tilak Varma historic achievement: वेस्ट इंडिजने दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारतावर ऐतिहासिक विजय मिळवला. संजू सॅमसन, शे होप, शेरफाने रुदरफोर्ड यांच्या नावाची चर्चा या सामन्यात होताना दिसतेय, परंतु तिलक वर्माने नोंदवलेला वर्ल्ड रेकॉर्ड कुणाच्याच लक्षात आलेला नाही. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये जगातील एकाही फलंदाजाला न जमलेला विक्रम तिलकने करून दाखवला आहे.

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