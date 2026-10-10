तिलक वर्माने वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला, जगात जो कुणालाच नव्हता जमला! IND vs WI दुसऱ्या सामन्यात नेमकं असं काय केलं?

IND vs WI 2nd T20I Tilak Varma historic achievement: वेस्ट इंडिजने दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारतावर ऐतिहासिक विजय मिळवला. संजू सॅमसन, शे होप, शेरफाने रुदरफोर्ड यांच्या नावाची चर्चा या सामन्यात होताना दिसतेय, परंतु तिलक वर्माने नोंदवलेला वर्ल्ड रेकॉर्ड कुणाच्याच लक्षात आलेला नाही. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये जगातील एकाही फलंदाजाला न जमलेला विक्रम तिलकने करून दाखवला आहे. .ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये वेगवान फलंदाजी करताना सातत्याने धावा करणे कधीच सोपे नसते. पण, तिलकने एक असा पराक्रम केला आहे, जो आतापर्यंत ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये कोणीही करू शकलेले नाही. तिलकने रांची येथील सामन्यात १८ चेंडूंत नाबाद ४४ धावांची खेळी केली आणि त्यात ३ चौकार व ३ षटकारांचा समावेश होता..Tilak Varma Creates T20 Cricket Historyविंडीजविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२०तील या खेळीमुळे तिलकने ट्वेंटी-२०तील आपल्या ५,००० धावा पूर्ण केल्या. या फॉरमॅटमध्ये १४४ फलंदाजांनी ५,००० किंवा त्याहून अधिक धावा केल्या आहेत. पण, ४० पेक्षा जास्त सरासरी आणि १४० पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेट असलेला तिलक हा एकमेव खेळाडू ठरला आहे. या १४४ पैकी केवळ पाच फलंदाजांची सरासरी ४० पेक्षा जास्त आहे. ४५ जणांचा स्ट्राइक रेट १४० पेक्षा जास्त आहे, परंतु केवळ तिलक वर्मा दोन्ही याद्यांमध्ये आहे..२३ वर्षीय तिलक वर्माने आतापर्यंत १७५ ट्वेंटी-२० सामने खेळून ५,०३१ धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी ४१.५७ आणि स्ट्राइक रेट १४५.३६ आहे. त्याने पाच शतकांसह ३० अर्धशतके झळकावली आहेत. त्या्ची सर्वोच्च धावसंख्या १५१ धावा आहे. या फॉरमॅटमध्ये सलग तीन सामन्यांमध्ये शतके झळकावणारा तो एकमेव फलंदाज आहे. तो आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये हैदराबादकडून खेळतो..IND vs WI 2nd T20I: ४१ चेंडूंत २०४ धावा! वेस्ट इंडिजने कहर केला ना भावा; एक, दोन, तीन नव्हे मोडले अनेक विक्रम, Shai Hopeचे पराक्रम....तिलक वर्माने २०२३ मध्ये भारतासाठी ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले . त्याने ६७ सामन्यांमध्ये ६३ डावांत ४५.२० च्या सरासरीने आणि १४६.५५ च्या स्ट्राइक रेटने १,७६३ धावा केल्या आहेत. आयसीसीच्या पूर्ण सदस्य देशासाठी १,००० पेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये, १४० चा स्ट्राइक रेट आणि ४० पेक्षा जास्त सरासरी असलेला तिलक हा एकमेव फलंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.