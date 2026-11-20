Tilak Varma Smashes a Brilliant Century Against Nepal: रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धेत गुरुवारी भारत अ आणि नेपाळ यांच्यात सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली असताना कर्णधार तिलक वर्माने मात्र जबाबदारीने फलंदाजी करत संघाचा डाव सावरला. तिलकने शतकी खेळी करत भारताला ३३२ धावांपर्यंत पोहोचवले. एकवेळ भारतीय संघ २०० धावांचा टप्पा गाठेल की नाही, अशी परिस्थिती होती..कारण सुरुवातीलाच अभिषेक शर्मा बाद झाला, त्यानंतर आयुष बडोनी आणि वैभव सूर्यवंशी यांनीही लवकरच विकेट गमावली. वैभवने सुरुवातीला आक्रमक फलंदाजी करत दोन षटकारही मारले. मात्र, त्याला २६ धावांवरच माघारी परतावे लागले. भारताच्या तीन विकेट्स अवघ्या ४२ धावांत गेल्यानंतर तिलक वर्मा आणि कुमार कुशाग्र यांनी डावाची जबाबदारी घेतली. दोघांनीही सुरुवातीला सावध फलंदाजी केली. त्यानंतर मैदानावर स्थिरावल्यानंतर नेपाळच्या गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमक खेळ केला. तिलक वर्माला सुरुवातीलाच जीवदान मिळाले होते. त्याचा फायदा घेत त्याने शानदार शतक झळकावले..India A Beat Nepal: आधी तिलक कुशाग्राची शतकांची आतषबाजी, मग प्रिन्स यादव हर्षित राणाचा कहर; भारत 'अ' संघाचा नेपाळवर ३०६ धावांनी दणदणीत विजय.तिलकने ११३ चेंडूंत ६ चौकार आणि ४ षटकारांच्या मदतीने १०७ धावा केल्या. तर कुमार कुशाग्रानेही त्याला चांगली साथ दिली. कुशाग्राने १०२ चेंडूंत १० चौकार आणि ५ षटकारांच्या मदतीने ११७ धावांची खेळी केली. या दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी २०६ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या भारतीय संघाला मोठी धावसंख्या उभारता आली..IND vs PAK: सामना झालाच नाही, तरी पाकिस्तानला मिळाली चॅम्पियनची ट्रॉफी; ब्लाइंड क्रिकेट फायनलनंतर नेमकं काय घडलं?.तिलक वर्मा आणि कुमार कुशाग्र यांच्याव्यतिरिक्त भारतीय संघातील इतर फलंदाजांना मोठी खेळी करता आली नाही. वैभव सूर्यवंशीने २६ धावा केल्या. तर सूर्यांश शेडगेने अखेरच्या षटकांत आक्रमक फलंदाजी केली. त्याने अवघ्या १४ चेंडूंत ४ षटकार आणि एका चौकाराच्या मदतीने नाबाद ३६ धावा केल्या. या खेळींच्या जोरावर भारत अ संघाने निर्धारित ५० षटकांत ९ विकेट्स गमावत ३३२ धावा केल्या. आता नेपाळला हा सामना जिंकण्यासाठी ३३३ धावा कराव्या लागणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.