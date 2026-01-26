Tilak Varma injury update vs New Zealand T20 series

Updates : तिलक वर्माची न्यूझीलंडविरुद्धच्या उर्वरित दोन सामन्यांतून माघार; T20 World Cup मध्ये नाही खेळणार? वॉशिंग्टन सुंदरही बाहेर..

Tilak Varma injury update vs New Zealand T20 series: भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेदरम्यान मोठा अपडेट मिळाला आहे. युवा फलंदाज तिलक वर्माने न्यूझीलंडविरुद्धच्या उर्वरित दोन सामन्यांतून माघार घेतली आहे. त्यामुळे तो ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप 2026 खेळणार की नाही, असा प्रश्न चाहत्यांमध्ये निर्माण झाला होता.
Published on

Washington Sundar fitness update Team India: भारतीय संघाची घोडदौड पाहता ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आपलाच आहे, असे वाटू लागले आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया बिनधास्त खेळतेय.. न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त भारताने १५६ धावांचे लक्ष्य अवघ्या १० षटकांत पार केले. संजू सॅमसनचा फॉर्म वगळल्यास टीम इंडिया सर्व आघाड्यांवर वर्चस्व गाजवतेय. त्यामुळे आता हाच संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये कायम राहिला, तरी चालेल असे अनेकांना वाटतेय. पण, यात तिलक वर्माची ( Tilak Varma) एन्ट्री झाली तर आणखीच मजा येईल.

