द्विशतकवीर Ishan Kishan बाद होताच तिलक वर्माने धावत जाऊन मारली मिठी! प्रतिस्पर्धी कर्णधार असले तरी जिंकली मनं; Photo Viral

Duleep Trophy 2026 Final, East Zone vs South Zone: दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना चेन्नईत पूर्व विभाग विरुद्ध दक्षिण विभाग संघात सुरू आहे. चेन्नईच्या या उन्हात पूर्व विभागाच्या फलंदाजांनी विशेषत: कर्णधार ईशान किशनने दक्षिण विभागाच्या गोलंदाजांची चांगलीच परीक्षा घेत संघाला ७०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. दरम्यान या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस दक्षिण विभागाचा कर्णधार तिलक वर्माकडून खिलाडूवृत्तीचेही दर्शन घडले, ज्यामुळे त्याचे कौतुक होत आहे. .Duleep Trophy Final: ३० चौकार अन् ७ षटकार... ईशान किशन बरसला, पण त्रिशतक हुकलं; संघाच्या तब्बल ७०० धावा पार.या सामन्यात पूर्व विभाग प्रथम फलंदाजीसाठी उतरले होते. पहिल्या दिवशी अभिमन्यू ईश्वरन (७२), वैभव सूर्यवंशी (४४), शिखर मोहन (८५) यांच्या चांगल्या सुरुवातीनंतर ईशानेही शतक केले होते. तो पहिल्या दिवशी शतक करून नाबाद राहिला होता. त्याने दुसऱ्या दिवसाची सुरुवातही दमदार करताना कुमार कुशाग्रसोबत २३० धावांची भागीदारी केली. कुशाग्रही १०१ धावांची शतकी खेळी करून बाद झाला. पण ईशान किशन काही थांबायचं नाव घेत नव्हता.एक क्षण असाही आला जेव्हा तिलक वर्मा ईशानची बॅट मजेने तपासत होता. तसेच मोहम्मद सिराज आणि तिलक यांनी मजेने त्याला आता थांब खूप वेळ फलंदाजी केली, असंही म्हणत स्लेजिंग केली. पण ईशानने तेव्हाही त्यांना मी बराच वेळ खेळणार आहे, असा हसत इशारा दिला होता..दरम्यान, ईशान ३०० चेंडूत २५० धावा केल्यानंतर रिटायर्ड हर्ट झाला होता. पण ७ विकेट्सनंतर तो पुन्हा फलंदाजीला आला. पण अखेर त्याला १६३ व्या षटकात त्रिपुर्णा विजयने बाद केले. ईशानने ३३४ चेंडूत ३० चौकार आणि ७ षटकारांसह २७० धावांची खेळी केली. तो जेव्हा बाद तेव्हा मात्र स्टेडियममधील प्रेक्षकांसह सर्वांनी उभे राहत टाळ्या वाजवत त्याच्या खेळीचे कौतुक केले. तसेच त्यावेळी तिलक वर्मानेही येऊन त्याला मिठी मारली आणि खिलाडूवृत्ती दाखवली. या क्षणाचा फोटो व्हायरल झाला असून प्रतिस्पर्धी असला, तरी त्यांनी एकमेंकासोबत दाखवलेल्या खिलाडूवृत्तीचे कौतुक होत आहे..ईशान बाद झाल्यानंतर लगेचच पूर्व विभागाचा डावही १६३ षटकात ७०८ धावांवर संपला. त्यांचा डाव संपल्यानंतर सामन्यातील दुसऱ्या दिवसाचा खेळही संपला. त्यामुळे आता तिसऱ्या दिवशी दक्षिण विभाग फलंदाजीला उतरेल. दक्षिण विभागाकडून गोलंदाजी करताना पहिल्या डावात त्रिपुर्णा विजयने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. चमा मिलिंद आणि श्रेयस गोपाळ यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. शेख राशिदने १ विकेट घेतली..Duleep Trophy Final : इशान किशनचे दहावे शतक! मोहम्मद सिराजसह सर्व गोलंदाजांना चोप दिला, ४०० पारच्या दिशेने वाटचाल Video .ईशानचे विक्रमईशानने ही खेळी करताना अनेक विक्रमही केले. तो दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात २५० धावा पार करणारा पहिलाच कर्णधार आहे, तसेच २०० धावा पार करणारा पहिलाच यष्टीरक्षक फलंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.