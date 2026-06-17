IND A vs AFG A, ODI: भारतीय अ संघाचा उडवला अफगाणिस्तानचा धुव्वा! १०१ धावांनी विजयासह ठोकली फायनलसाठी दावेदारी, समीकरण घ्या जाणून

भारतीय अ संघाने बुधवारी (१७ जून) अफगाणिस्तान अ संघाविरुद्ध झालेल्या तिरंगी वनडे मालिकेतील शेवटच्या साखळी सामन्यात १०१ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. सगल दोन सामन्यातील पराभवानंतर भारताने हा मोठा विजय मिळवला आहे. या मालिकेत भारताचा हा दुसरा विजय आहे. त्यामुळे भारताचे ४ गुण झाले असून नेट रन रेटही चांगला आहे. त्यामुळे भारताने आता अंतिम सामन्यासाठी दावेदारी ठोकली आहे. या सामन्यात भारतीय अ संघाने अफगाणिस्तान अ संघासमोर ३२० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानने ३६.५ षटकात सर्वबाद २१८ धावा केल्या. अफगाणिस्तानचा तीन सामन्यांतील हा दुसरा पराभव होता. .अंतिम सामन्यासाठी समीकरणआता या तिरंगी मालिकेत भारतीय संघाचे साखळी फेरीतील चारही सामने संपले आहेत, तर अफगाणिस्तान आणि यजमान श्रीलंका अ संघाचा सामना बाकी आहे. श्रीलंकेने तीन पैकी २ सामने जिंकल्याने त्यांचेही ४ गुण आहेत. अफगाणिस्तानचे २ गुण आहेत. त्यामुळे हा सामना महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा सामना श्रीलंकेने जिंकला, तर श्रीलंका आणि भारत यांच्यात अंतिम सामना होईल. कारण श्रीलंकेचे ६ गुण होतील आणि भारताचे ४ गुण असल्याने हे दोन संघ पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल दोन क्रमांकावर राहतील. पण जर अफगाणिस्तानने श्रीलंकेला पराभूत केले, तर मात्र तिन्ही संघ ४ गुणांवरच असतील. अशात ज्या दोन संघांचा नेट रनरेट चांगला असेल, ते दोन संघ अंतिम सामन्यात खेळतील..भारतीय अ संघाचा मोठा विजय दरम्यान, अफगाणिस्तानकडून कर्णधार इम्रान मीर आणि हसन ऐसाखिल यांनी डावाची सुरूवात केली होती. पण तिसऱ्याच षटकात हसन ऐसाखिलला यश ठाकूरने १४ धावांवरच बाद केले, तर खालिद तनिवालला ६ व्या षटकात १३ धावांवर अंशुल कंबोजने वैभव सूर्यवंशीच्या हातून झेलबाद केले. पण नंतर इम्रानला फैझल शिनोझादाची साथ मिळाली. मात्र हे इम्रान स्थिरावल्यानंतर १० व्या षटकात ३२ धावांवर बाद झाला. त्याला निशांत सिंधूने बाद केले, त्याचा सूर्यांश शेडगेने झेल घेतला..मात्र नंतर फैझल आणि बहिर शाह यांनी डाव सावरला. त्यांनी ८७ धावांची भागीदारी केली. त्यांची धोकादायक ठरणारी भागीदारी अखेर २५ व्या षटकात अनुकूल रॉयने तोडली. त्याने फैझलचा स्वत:च्याच गोलंदाजीवर अनुकूलने घेतला. त्यानंतर अर्धशतक करणारा बहिरही बाद झाला, त्याला ५७ धावांवर विपराज निगमने सूर्यांश शेडगेच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतर मात्र फार्मनुल्ला साफी (१७), शम्स उर रेहमान (८), अब्दुल्ला अहमदझाई (६), झहिर खान (४) यांनी स्वस्तात विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे अफगाणिस्तानचा डाव ३७ व्या षटकातच संपला.भारताकडून निशांत सिंधूने ४ विकेट्स घेतल्या, तर यश ठाकूरने २ विकेट्स घेतल्या. अंशुल कंबोज, विपराज निगम, सूर्यांश शेडगे आणि अनुकूल रॉय यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND A vs AFG A : ऋतुराज गायकवाडच्या विकेटवरून वाद.... वैभव बाद होता, त्याला दिले नाबाद अन् इथे ऋतूची विकेट ढापली Video.तत्पुर्वी भारतीय अ संघाने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ९ बाद ३१९ धावा केल्या. प्रयांश आर्यने ५८ धावाची आणि कर्णधार तिलक वर्माने ५९ धावांची अर्धशतकी खेळी केली. याशिवाय वैभव सूर्यवंशी (३८), ऋतुराज गायकवाड (३०), विपराज निगम (३०) आणि निशांत सिंधू (नाबाद २१) यांनीही छोटेखानी योगदान दिले.अफगाणिस्तानकडून फारिदून दाऊदझाई, अब्दुल्ला अहमदझाई आणि फार्मानुल्ला साफी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर झहिर खानने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.