Tilak Varma Injury: तिलक न्यूझीलंडविरुद्ध T20 सामन्यांतून बाहेर, वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार की नाही? BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

Tilak Varma Injury Updates: भारतीय संघासाठी पुढचे दोन महिने महत्त्वाचे आहेत. फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारताला खेळायची आहे. त्यापूर्वी जानेवारीमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे आणि टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. मात्र त्याआधीच भारतीय संघाला (Team India) मोठा धक्का बसला आहे. २३ वर्षीय खेळाडू तिलक वर्मा (Tilak Varma) आगामी न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांतून बाहेर झाला आहे. याबाबत बीसीसीआयने (BCCI) अधिकृत माहिती दिली आहे..Tilak Varma Injury: तिलक वर्माला पोटातील तीव्र वेदनेमुळे अचानक करावी लागली सर्जरी! त्याला झालेला अजार नेमका आहे तरी काय?.बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार बुधवारी (७ जानेवारी) राजकोटमध्ये त्याच्या ओटीपोटाजवळ वेदना होत होत्या. त्यामुळे त्याच्यावर शस्त्रक्रिया (Surgery) करण्यात आली आहे. त्यानंतर त्याला गुरुवारी सकाळी हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला असून तो शुक्रवारी त्याच्या घरी हैदराबादला रवाना होणार आहे. त्याची प्रकृती सध्या स्थिर असून सुधारणा होत आहे.बीसीसीआयने अशीही माहिती दिली आहे की तिलक या शस्त्रक्रियेतून सावरल्यानंतर आणि त्याची जखम भरून आल्यानंतर ट्रेनिंगला सुरुवात करेल. त्यामुळे तो २१ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू होणाऱ्या टी२० मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यातून बाहेर झाला आहे. त्यानंतरच्या दोन सामन्यांमधील त्याच्या उपलब्धतेबाबत त्याची ट्रेनिंग आणि त्याची तंदुरुस्ती पाहून निर्णय घेतला जाईल..दरम्यान, भारत आणि न्यूझीलंड संघात ११ ते १८ जानेवारीदरम्यान तीन वनडे खेळले जाणार आहेत. त्यानंतर २१ ते ३१ जानेवारीदरम्यान टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. त्यानंतर ७ फेब्रुवारीपासून भारताला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळायची आहे. तिलक वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाचा भाग नव्हता. पण त्याचा टी२० मालिका आणि टी२० वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघात समावेश होता. मात्र आता तो न्यूझीलंडविरुद्ध तीन सामन्यांमधून बाहेर झाला आहे. त्यामुळे आता तो टी२० वर्ल्ड कपपर्यंत पूर्ण बरा होण्याची शक्यता आहे. तरी आता केवळ महिन्याभराचा कालावधी या स्पर्धेसाठी राहिला असल्याने तिलक समोर शस्त्रक्रियेनंतर पूर्ण तंदुरुस्ती मिळवण्याचे आव्हान आहे.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की तिलक जरी न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यांमधून बाहेर झाला असला तरी अद्याप बीसीसीआयने बदली खेळाडूची घोषणा केलेली नाही..तिलक त्याला ओटीपोटाजवळ वेदना जाणवल्या, तेव्हा राजकोटमध्ये विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत हैदराबादचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी होता. तो गुरुवारच्या सामन्यातासाठी तयारी करत होता, पण त्याआधीच त्याला त्रास झाल्यानंतर तातडीने हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार त्याला टेस्टिक्युलर टॉर्शन झाल्याचे निदान झाल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला होता..Tilak Varma T20 Record : तिलक वर्माचा 'T20' मध्ये बडा कारनामा!, 'या' बाबतीत विराट अन् शुभमनलाही टाकलं मागं.तिलक भारतीय टी२० संघातील महत्त्वाचा खेळाडू आहे. तो मधल्या फळीत फलंदाजीसोबतच पार्टटाईम गोलंदाजीही करतो. तो सध्या चांगल्या फॉर्ममध्येही आहे. त्याने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दोन सामन्यात हैदराबादसाठी १४३ धावा केल्या. यात त्याच्या एका शतकाचाही समावेश आहे. त्याने चंदिगढविरुद्ध १०९ धावांची शतकी खेळी केली होती. तिलकने भारतासाठी ४० टी२० सामने खेळले असून २ शतके आणि ६ अर्धशतकांसह ११८३ धावा केल्या आहेत आणि ३ विकेट्स घेतल्या आहेत.