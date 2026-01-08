Tilak Varma Injury: तिलक न्यूझीलंडविरुद्ध T20 सामन्यांतून बाहेर, वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार की नाही? BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

Cricket

Tilak Varma Surgery: तिलक वर्मा न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांतून बाहेर झाला आहे. त्याला ओटीपोटातील वेदनेमुळे शस्त्रक्रिया करावी लागली. बीसीसीआयने त्याच्या दुखापतीबाबत अपडेट्स दिले आहेत.
Tilak Varma Injury Updates: भारतीय संघासाठी पुढचे दोन महिने महत्त्वाचे आहेत. फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारताला खेळायची आहे. त्यापूर्वी जानेवारीमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे आणि टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. मात्र त्याआधीच भारतीय संघाला (Team India) मोठा धक्का बसला आहे.

२३ वर्षीय खेळाडू तिलक वर्मा (Tilak Varma) आगामी न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांतून बाहेर झाला आहे. याबाबत बीसीसीआयने (BCCI) अधिकृत माहिती दिली आहे.

