Tilka Verma : वन डे वर्ल्ड कपसाठी जोरदार तयारी; तिलक वर्माच्या शतकी खेळीने संघाने मिळवली आघाडी, ५ बाद ८० वरून जोरदार मुसंडी

Tilka Verma : वनडे वर्ल्ड कप २०२७ साठी भारतीय संघाने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे, अश्यातच आता, दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य सामन्यात तिलकने पुन्हा एकदा आपली फलंदाजीची ताकद दाखवून दिली आहे. दक्षिण विभागाची अवस्था ५ बाद ८० अशी झाल्यानंतर तिलक वर्माने संयमी फलंदाजी करत नाबाद शतक झळकावलं आणि संघाला थेट आघाडी मिळवून दिली.दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण विभागासमोर उत्तर विभागाचं आव्हान आहे. उत्तर विभागाने पहिल्या डावात १९५ धावा केल्या. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना दक्षिण विभागाची सुरुवात मात्र अडचणीची झाली. ८० धावांवरच संघाचे पाच फलंदाज माघारी परतले. त्यावेळी तिलक वर्माने डावाची सूत्रं आपल्या हातात घेतली..२५० चेंडूंत नाबाद ११६ धावातिलकने या डावात कमालीचा संयम दाखवला. त्याने तब्बल २५० चेंडूंचा सामना करत नाबाद ११६ धावा केल्या. त्याच्या या खेळीत सात चौकारांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, तिलकने पहिला चौकार तब्बल ४२ चेंडूंनंतर मारला. त्यानंतरही त्याने बराच वेळ चौकारासाठी घाई केली नाही. त्याचा दुसरा चौकार तब्बल १५४व्या चेंडूवर आला. त्यानंतर मात्र त्याने आपल्या फलंदाजीची गती वाढवली आणि शतक पूर्ण केलं..World Cup 2027: वर्ल्ड कप २०२७साठी टीम इंडियाचा खास प्लॅन! स्टार खेळाडूंच्या जागेसाठी ‘या’ युवा फलंदाजावर निवडकर्त्यांचा विश्वास.तिलकला दुसऱ्या बाजूने श्रेयस गोपालने चांगली साथ दिली. दोघांनी मिळून सहाव्या विकेटसाठी तब्बल १७५ धावांची भागीदारी केली. गोपालने १६९ चेंडूंत ८७ धावा केल्या. या भागीदारीमुळे ५ बाद ८० अशा अवस्थेत असलेल्या दक्षिण विभागाचा डाव पुन्हा रुळावर आला..तिलक आणि गोपालच्या भागीदारीमुळे सामन्याचं चित्रच बदललं. गोपाल बाद झाल्यानंतर दक्षिण विभागाचे आणखी काही फलंदाज लवकर माघारी परतले, मात्र तिलक एका बाजूला खंबीरपणे उभा राहिला.दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा दक्षिण विभागाने ९ बाद २८५ धावा केल्या होत्या. त्यामुळे उत्तर विभागाच्या १९५ धावांवर दक्षिण विभागाला पहिल्या डावात ९० धावांची आघाडी मिळाली.तिलकचं हे शतक त्याच्या प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील आठवं शतक ठरलं आहे. विशेष म्हणजे, कठीण परिस्थितीत संघाला सावरण्याची त्याची ही खेळी असल्याने या शतकाचं महत्त्व आणखी वाढलं आहे..तिलकची ही खेळी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा भारतीय संघ व्यवस्थापन २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठी मधल्या फळीतील पर्यायांवर काम करत आहे.रिपोर्टनुसार, श्रेयस अय्यरसाठी संभाव्य बॅकअप म्हणून तिलक वर्माचा विचार केला जात आहे. तिलक डावखुरा फलंदाज असल्यामुळे भारतीय फलंदाजीतील उजव्या हाताच्या फलंदाजांची संख्या कमी करण्यासाठीही तो उपयोगी ठरू शकतो.याशिवाय तिलकच्या ऑफ-स्पिन गोलंदाजीवरही काम करण्यास सांगितलं जात असल्याचं समोर आलं आहे. वनडे सामन्यात गरज पडल्यास काही षटकं टाकण्याचा पर्याय त्याच्याकडे असावा, अशी टीम मॅनेजमेंटची योजना असल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. त्यामुळे फलंदाजीसोबतच गोलंदाजीचा पर्याय देणारा खेळाडू म्हणून तिलककडे पाहिलं जात आहे..गौतम गंभीरचा 'विश्वासू' चमकला; संघ संकटात असताना पठ्ठ्या उभा राहिला, श्रेयस अय्यरला वर्ल्ड कप २०२७ साठी टफ फाईट.तिलकसाठी ही खेळी का महत्त्वाची?वनडे वर्ल्ड कपला अजून वेळ असला, तरी संघ व्यवस्थापनाला प्रत्येक स्थानासाठी पर्याय तयार ठेवावे लागणार आहेत. मधल्या फळीत एखादा प्रमुख खेळाडू दुखापतीमुळे बाहेर पडला, तर त्याची जागा घेऊ शकेल असा खेळाडू तयार असणं महत्त्वाचं आहे. अशा परिस्थितीत ५ बाद ८० वरून संघाला सावरणं, तब्बल २२५ चेंडू खेळणं आणि नाबाद १०६ धावा करत संघाला ९० धावांची आघाडी मिळवून देणं, तिलकसाठी नक्कीच महत्त्वाची कामगिरी ठरली आहे.वनडे वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाची तयारी अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात असली, तरी तिलक वर्माने आपल्या या शतकातून आपण या शर्यतीत आहोत, हे पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.