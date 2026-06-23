Tilak Varma: आयर्लंड मालिकेपूर्वी तिलकचा कहर! एक दिवसाआधी भारत अ संघाला जिंकून दिलं, दुसऱ्याच दिवशी तिलकने ५६ चेंडूत १३६ धावा ठोकल्या

Tilak Varma unbeaten 136 off 56 balls in TG20: भारताचा टी-२० उपकर्णधार तिलक वर्मा(Tilak Varma) सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. आगामी आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकांपूर्वी त्याने आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांनाच चकित केले आहे. हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनच्या टीजी२० अर्थात तेलंगणा प्रीमियर लीगमध्ये त्याने अवघ्या ५६ चेंडूंमध्ये नाबाद १३६ धावांची तुफानी खेळी करत मेडक फाल्कन्सला वारंगल वॉरियर्सविरुद्ध तीन गडी राखून रोमांचक विजय मिळवून दिला. विशेष म्हणजे, अवघ्या एक दिवसापूर्वीच दाम्बुला येथे भारत अ संघाला त्रिदेशीय मालिकेचे विजेतेपद मिळवून देण्यातही तिलक वर्माने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती..झालं असं की, कर्णधार अमन राव पेरालच्या वादळी खेळीच्या जोरावर वारंगल वॉरियर्सने प्रथम फलंदाजी करत ७ बाद २५८ धावांचा डोंगर उभा केला. अमनने अवघ्या ४८ चेंडूंमध्ये १२ चौकार आणि १३ षटकारांच्या मदतीने १४२ धावांची विस्फोटक खेळी केली. त्यामुळे मेडक फाल्कन्ससमोर विजयासाठी २५९ धावांचे आव्हान होते..IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशीची चपळाई... मागे पळत जाऊन पकडला अफलातून झेल, मॅचमधील टर्निंग पॉईंट; पाहा Video.या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना तिलक वर्माने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला. त्याने संघाला आवश्यक धावगतीपासून मागे पडू दिले नाही. केवळ २२ चेंडूंमध्ये त्याने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. दुसऱ्या बाजूला विकेट्स पडत असतानाही तिलकने आपली फटकेबाजी कायम ठेवली आणि सामन्यावर पकड ठेवली..१५ व्या षटकानंतर मेडक फाल्कन्सची अवस्था ६ बाद १९० अशी होती. शेवटच्या पाच षटकांत संघाला विजयासाठी ६५ धावांची गरज होती. अशा कठीण परिस्थितीत तिलक वर्माने जबाबदारी स्वीकारली आणि अवघ्या ४२ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. त्याला विक्रम नाईकने १२ चेंडूंमध्ये २७ धावांची मोलाची साथ दिली. दोघांनी मिळून ५८ धावांची महत्त्वाची भागीदारी करत सामन्याचे चित्रच बदलून टाकले..उपांत्य षटकात विक्रम नाईक बाद झाला, मात्र तिलक वर्मा शेवटपर्यंत नाबाद राहिला. त्याने १४ चौकार आणि ८ षटकारांच्या मदतीने नाबाद १३६ धावांची धडाकेबाज खेळी करत दोन चेंडू राखून मेडक फाल्कन्सला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. तिलकच्या या खेळीमुळे तेलंगणा प्रीमियर लीगमधील हा सामना स्पर्धेतील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक ठरला..'तू ज्यादा...'; या एका वाक्याने वैभव सूर्यवंशी पेटला, फायनलमध्ये श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना चोप दिला, मॅचपूर्वी नेमकं काय घडलं?.आता भारतीय संघ २६ जूनपासून आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेला सुरुवात करणार आहे. त्याआधी तिलक वर्माचा हा जबरदस्त फॉर्म भारतीय संघासाठी आनंदाची बातमी मानली जात आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतही त्याच्याकडून अशाच मोठ्या खेळींची अपेक्षा केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.