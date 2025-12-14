Tilak Varma Batting Order: परिस्थितीनुसार फलंदाजीत बदल : तिलक वर्मा

धरमशाला : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसरा टी-२० सामना उद्या रविवारी (ता. १४) धरमशाला येथे रंगणार आहे..त्याआधी पूर्वसंध्येला पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत भारतीय संघातील मधल्या फळीतील फलंदाज तिलक वर्मा याने संघ व्यवस्थापनाचे फलंदाजी क्रमाबाबतचे धोरण सांगताना म्हटले, की फलंदाजी क्रमामध्ये लवचिकता आणण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे बहुतांशी फलंदाज कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजी करण्यास तयार आहेत..तिलक वर्मा या वेळी म्हणाला, की टी-२० सारख्या प्रकारात अनुकूलता महत्त्वाची भूमिका बजावते. मी तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या किंवा सहाव्या अशा कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजीला तयार असतो..सलामी फलंदाज सोडले तर इतर फलंदाज कोणत्याही क्रमांकावर खेळायला तयार असतात. संघासाठी एखादी योजना सर्वोत्तम आहे, असे वाटत असेल तर सर्व खेळाडू संघासोबत असतात. अक्षर पटेलला मागील लढतीत तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीस पाठवण्यात आले. .India vs SA ODI : गौतम गंभीरचं पुन्हा तेच! सलामीवीर असलेल्या ऋतुराजला चौथ्या क्रमांकावर खेळवणार? कसा असेल भारतीय संघाचा फलंदाजी क्रम?.या वेळी भारताला यश मिळाले नाही; पण अक्षर पटेल याने याआधी या क्रमांकावर फलंदाजी करताना छान प्रदर्शन केले होते. परिस्थितीनुसार बदल करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.