India A vs Pakistan A, Rising Stars Asia Cup2026: रायझिंग स्टार आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत अ विरुद्ध पाकिस्तान अ या कट्टर प्रतिस्पर्धी संघात रविवारी (२२ नोव्हेंबर) सामना पार पडला. या सामन्यात भारतीय अ संघाला ४८ धावांनी निराशाजनक पराभवाचा सामना करावा लागला. अभिषेक शर्माच्या आक्रमक अर्धशतकानंतर तिलक वर्मा आणि शाहबाज अहमदने झुंज दिली, पण त्यांची झुंज तोकडी पडली. तिलकचेही शतक व्यर्थ ठरले. या सामन्यानंतर तिलक वर्माने (Tilak Varma) स्पष्ट शब्दात तिखट प्रतिक्रिया देत त्याला इतर भारतीय फलंदाजांकडून साथ मिळाली नसल्याचे सांगितले. .INDA vs PAKA सामन्यात राडे! वैभवला डिवचलं, हर्षित राणालाही आक्रमक सेंडऑफ, तर तिलकशीही पाकिस्तानी खेळाडू भिडले; Viral Video.भारताचा पराभवया सामन्यात पाकिस्तानने ४९.२ षटकात सर्वबाद ३१३ धावा केल्या होत्या. पाकिस्तानकडून हसन नवाझने ७९ धावांची खेळी केली, तर माझ शदाकत (५९) आणि फरहान युसफ (५६) यांनीही अर्धशतके केली. भारताकडून हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, सूर्यांश शेडगे आणि विपराज निगम यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर ३१४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभव सूर्यवंशी (११) आणि आयुष बडोनी (०) स्वस्तात बाद झाले. पण अभिषेक शर्माने आक्रमक खेळताना ४२ चेंडूत ७० धावांची खेळी केली. त्याला तिलक वर्माने साथ दिली. पण अभिषेक बाद झाल्यानंतर कुमार कुशाग्र (२), रिंकु सिंग (६) आणि सूर्यांश शेडगे (३) यांनी झटपट विकेट्स गमावल्या.पण तिलकला शाहबाज अहदमने साथ देत ७ व्या विकेटसाठी ११२ धावांची भागीदारी केली. पण मोक्याच्या क्षणी ४४ व्या षटकात शाहबाज ४९ चेंडूत ५६ धावांवर बाद झाला. त्याच्या पुढच्याच चेंडूवर विपराज निगमही माघारी परतला. नंतर हर्षित राणाही शून्यावर बाद झाला. तिलकने शतक केले, पण उशीर झाला होता. अखेरच्या षटकात तो बाद झाला आणि भारताचा डाव ४९.१ षटकात २६५ धावांवर संपला. पाकिस्तानकडून हसन नवाझ आणि अली रझा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..सामन्यानंतर काय म्हणाला तिलक वर्मा?या सामन्यानंतर तिलक म्हणाला, 'अभिषेकने चांगली सुरुवात केली होती. त्यानंतर शाहबाजने माझ्यासोबत केलेली भागीदारीही खूप महत्त्वाची होती. पण दुर्दैवाने आम्हाला वेगात फलंदाजी करण्याची गरज असतानाच शाहबाज बाद झाला. तो आणखी दोन षटके मैदानात राहिला असता, तर कदाचित मी सामना संपवू शकलो असतो.'.तिलक पुढे म्हणाला, 'खेळपट्टीवर दुसऱ्या डावातील सुरुवतीच्या १० षटकात चेंडू थोडा स्विंग होत होता. पण त्यांच्या दोन वेगवान गोलंदाजांनी चांगल्या आणि अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली, त्यांना श्रेय द्यायला हवे. मात्र त्यावेळीच आम्ही मधल्या षटकांमध्ये लागोपाठ विकेट्स गमावल्या, नाहीतर आम्ही ४७ किंवा ४८ षटकातच सामना जिंकू शकलो असतो.'.IND A vs PAK A: तिलक वर्माचं शतक, अभिषेक शर्माची वादळी खेळी व्यर्थ! हाय व्होल्टेज सामन्यात पाकिस्तानचा भारतावर ४८ धावांनी विजय.तिलकला जेव्हा त्याच्या शतकाबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा तो म्हणाला, 'माझ्यासाठी सर्वोत्तम गोष्ट सामने जिंकणे आहे, जर मी सामना जिंकू शकलो नाही, तर ती खेळी माझ्यासाठी सर्वोत्तम ठरू शकत नाही. पण माझा नेहमीच सामना शेवटपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न असतो. मी आजही त्या उद्देशाने खेळत होतो.''मला जर दुसऱ्या कोणत्याही फलंदाजाने समोरून साथ दिली असती, तर मी सामना संपवू शकतो असतो. मात्र संघाचा कर्णधार म्हणून ही जबाबदारी आणि दडपण स्वीकारणे माझे कर्तव्य आहे. तरी मी देवाचे आभार मानतो की त्याने मला धावा करण्याची संधी दिली.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.