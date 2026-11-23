Rising Stars Asia Cup, India A vs Pakistan A Controversy: रायझिंग स्टार आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत अ संघाला रविवारी (२२ नोव्हेंबर) पाकिस्तान अ संघाविरुद्ध ४८ धावांनी लाजिरवाणा पराभव स्वीकारावा लागला. या सामन्यात पराभव झाला असला, तरी अद्याप भारताचे स्पर्धेतील आव्हान कायम आहे. तथापि, हा सामना मैदानात खेळाडूंमध्ये झालेल्या वादामुळेही बराच चर्चेत राहिला. पाकिस्तानी खेळाडूंनी गोलंदाजीवेळी आक्रमकपणा दाखवल्याने अनेकदा त्यांची भारतीय खेळाडूंसोबत शाब्दिक चकमक घडली. त्याचे व्हिडिओही व्हायरल झाले आहेत. .IND A vs PAK A: तिलक वर्माचं शतक, अभिषेक शर्माची वादळी खेळी व्यर्थ! हाय व्होल्टेज सामन्यात पाकिस्तानचा भारतावर ४८ धावांनी विजय.या सामन्याला सुरुवात होण्यापूर्वीच वाद सुरू झाले होते. नाणेफेकीवेळी तिलक वर्माने नाणे उडवल्यानंतर पाकिस्तानी कर्णधार अब्दुल सामदने हेड्स कॉल दिला. पण मॅच रेफ्री नियाम राशिद यांनी नाणं टेल्स असल्याचे सांगितल्यानंतर मात्र गोंधळ झाला. अब्दुल सामदने जेव्हा स्वत: नाणं पाहिलं, तेव्हा त्याने ते 'हेड्स' च्या बाजूने पडल्याचे सांगितले. त्यामुळे नाणेफेकीचा निर्णय पाकिस्तानच्या बाजूने लागला आणि त्यांनी प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना भारतासमोर ३१४ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारतीय संघाकडून सलामीला वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा उतरले होते. मात्र वैभव सूर्यंवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) स्वस्तात बाद झाला. त्याला चौथ्या षटकात मोहम्मद इम्रान रांधवाने ११ धावांवर बाद केले. त्याला कठीण झेल अब्दुल सामदने घेतला. मात्र यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंनी वैभवसमोर अत्यंत आक्रमक सेलिब्रेशन करत त्याला डिवचलं. त्यामुळे वैभव आणि पाकिस्तानी खेळाडूंमध्ये शाब्दिक वाद झाले. त्यावेळी अभिषेक शर्माने हस्तक्षेप केला आणि हा वाद आणखी वाढू दिला नाही..इतकेच नाही, तर तिलक वर्मा चांगली फलंदाजी करत असताना त्याला साथ देण्यासाठी हर्षित राणा (Harshit Rana) आला होता. पण हर्षित राणा दुसराच चेंडू खेळताना रांधवाच्याच गोलंदाजीवर शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर पाकिस्तानने सेलिब्रेशन करताना हर्षितला आक्रमक सेंडऑफही दिला.ही प्रतिक्रिया उमटली कारण भारताच्या गोलंदाजीवेळीही हर्षितचे पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत वाद झाले होते. त्यानेही शामील हुसैनचा झेल घेतल्यानंतर आक्रमक सेलिब्रेशन करत पाकिस्तानला डिवचले होते. दरम्यान, हर्षिकला आक्रमक सेंडऑफ मिळाल्यानंतर मात्र तिलक (Tilak Varma) पाकिस्तानी खेळाडूंवर भडकल्याचे दिसले. तो त्यांना समज देत होता. .दरम्यान, त्यापूर्वी कर्णधार तिलक वर्माचेही पाकिस्तानी खेळाडूंशी वाद झाले. ४३ व्या षटकात भारतासाठी तिलक वर्मा आणि शाहबाज अहमद फलंदाजी करत असताना पाकिस्तानी गोलंदाज अली रझा विकेटच्या चुकीच्या बाजूने म्हणजेच ओव्हर द विकेटवरून गोलंदाज करण्यासाठी धावत आला. त्याने चेंडू टाकला, पण त्यावर धाव निघाली नाही. त्याने ज्या बाजूने गोलंदाजी केली, त्याचबाजूला नॉन-स्ट्रायकर एंडला तिलकह उभा होता. त्यामुळे पंचांनी तो चेंडू डेड बॉल म्हणून घोषित केला, ज्यावर पाकिस्तानी खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली. पाकिस्तानी कर्णधार सामदने आक्षेप घेतला. त्यावेळी तिलक वर्माचे पाकिस्तानी खेळाडूंशीही वाद झाला..IND vs NZ, 1st Test: रचिन रवींद्रचा भारी कॅच केएल राहुलने घेतला, तर कॉनवेचा अडथळाही दूर झाला! भारत विजयाच्या उंबरठ्यावर, पण....सामन्यात भारताचा पराभवदरम्यान, भारताकडून वैभवनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर उतरलेला आयुष बडोनीही शून्यावर बाद झाला होता. पण अभिषेक शर्माने ४२ चेंडूत ७० धावांची आक्रमक खेळी केली. त्यानंतर तिलक वर्मा डाव सांभाळत असताना कुमार कुशाग्र (२), रिंकू सिंग (६), सूर्यांश शेडगे (३) यांनी स्वस्तात विकेट्स गमावल्या. पण नंतर शाहबाजने तिलकला चांगली साथ देत शतकी भागीदारी केली आणि भारताच्या आशा उंचावल्या होत्या. परंतु, मोक्याच्या क्षणी शाहबाजला अली रझाने ५६ धावांवर बाद केले. त्यानंतर विपराज निगम (०), हर्षित राणा (०) हे देखील बाद झाले. तिलकने शतक केले, पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. त्यालाच शेवटच्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर अहमद दनियालने १०० धावांवर बाद करत भारताचा डाव संपवला. भारतीय संघ ४९.१ षटकात सर्वबाद २६५ धावा करू शकला.पाकिस्तानकडून अली रझा आणि हसन नवाझ यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद इम्रान रांधवाने २ विकेट्स घेतल्या, तर सुफियान मोकीम आणि अहमद दनियाल यांनी प्रत्येक १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.