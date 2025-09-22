IND vs PAK: Impact Player मेडल जिंकताच तिलक वर्मा पडला पाया; पाकिस्तानविरुद्ध विजयानंतर कसं होतं भारताच्या ड्रेसिंग रुममधील वातावरण

आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ६ विकेट्सने विजय मिळवला. सामन्यानंतर भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर मेडल सोहळा पार पडला. तिलक वर्माला इम्पॅक्ट प्लेअर घोषित करण्यात आले. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारताच्या प्रत्येक सामन्यानंतर संघाच्या ड्रेसिंग रुममध्ये त्या सामन्यात विशेष प्रभाव पाडणाऱ्या खेळाडूला 'इम्पॅक्ट प्लेअर' मेडल दिले जात आहे. यानुसार रविवारी (२१ सप्टेंबर) देखील भारतीय संघाने पाकिस्तानला सुपर फोरच्या सामन्यात ६ विकेट्सने पराभूत केल्यानतंर ड्रेसिंग रुममध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर मेडल प्रदान सोहळा पार पडला. याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने सोमवारी सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..IND vs PAK: पाकिस्तानची धुलाई करणाऱ्या Abhishek Sharma ने नोंदवले ४ मोठे विक्रम! 'गुरू' युवराज सिंगलाही टाकलं मागे.या व्हिडिओमध्ये दिसते की यावेळी हे मेडल देण्याचा मान संघाचा सर्वात जुना सदस्य आणि थ्रो डाऊन स्पेशालिस्ट रघुवेंद्र याला देण्यात आला. त्याने सुरुवातीला प्रेरणादायी भाषण केले. त्याने म्हटले की 'प्रतिभा ईश्वराकडून मिळते, त्याबद्दल प्रामाणिक रहा; प्रतिष्ठा लोकांकडून मिळते, त्याबद्दल कृतज्ञ रहा. लक्ष केंद्रिक करा, प्रेरणा काही काळासाठी मिळते, पण शिस्त महत्त्वाची असते. कोणीही परिपूर्ण नसते, त्यामुळे शिकत राहा, पुढे जात राहा.' .त्याच्या या भाषणाचे ड्रेसिंग रुममध्ये सर्वांकडूनच कौतुक झाले. त्यानंतर त्याने तिलक वर्माला इम्पॅक्ट प्लेअर मेडलचा विजेता खेळाडू म्हणून घोषित केले. २२ वर्षीय तिलकने लगेचच रघूच्या पाया पडला, पण त्याला रघूने पाया पडू दिले नाही आणि त्याला मिठी मारली. त्यानंतर त्याने ते मेडल त्याच्या गळ्यात घातलं..त्यानंतर तिलक वर्मा म्हणाला, 'मी गेल्या दोन सामन्यांत फिनिशिंग करण्याचा विचार केला होत. पण मी करू शकलो नाही. पण आज माझी वेळ होती. मी स्पर्धेच्या शेवटपर्यंत हा प्रयत्न करत राहणार आहे. गौतम सर (गंभीर) म्हणाल्याप्रमाणे वर्ल्ड कपपर्यंत (टी२० वर्ल्ड कप २०२६) मी शिकत राहिल आणि पुढे जात राहिल.'.Video: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! शुभमन गिल - अभिषेक शर्माला आफ्रिदी-रौफ भिडले, मग भारतीय सलामीवीरही पाकिस्तानला नडले.या सामन्यात पाकिस्तानने साहिबजादा फरहानच्या ५८ धावांच्या जोरावर भारतासमोर १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला शुभमन गिल (७४) आणि अभिषेक शर्मा (४७) यांनी आक्रमक सुरुवात करून दिली होती. त्यांनी १० षटकांच्या आतच सलामीला १०५ धावांची भागीदारी केली होती. पण हे दोघे बाद झाल्यानंतर भारताने सूर्यकुमार यादव (०) आणि संजू सॅमसन (१३) यांच्या विकेट्स झटपट गमावल्या होत्या. पण शेवटी तिलर वर्माने १९ चेंडूत ३० धावांची नाबाद खेळी करत भारताला विजयापर्यंत पोहचवले होते. त्यानेच १९ व्या षटकात पाचव्या चेंडूवर शाहिन आफ्रिदीविरुद्ध विजयी चौकार मारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.