Cricket

IND vs PAK: Impact Player मेडल जिंकताच तिलक वर्मा पडला पाया; पाकिस्तानविरुद्ध विजयानंतर कसं होतं भारताच्या ड्रेसिंग रुममधील वातावरण

Impact Player Medal in IND vs PAK: भारताने आशिया कप २०२५ मध्ये सुपर फोर सामन्यात पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात ६ विकेट्सने विजय मिळवल्यानंतर ड्रेसिंग रुममध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर मेडल देण्यात आले. बीसीसीआयने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला.
Tilak Varma Impact Player Medal | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Tilak Varma Impact Player Medal | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ६ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • सामन्यानंतर भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर मेडल सोहळा पार पडला.

  • तिलक वर्माला इम्पॅक्ट प्लेअर घोषित करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
medals
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
Tilak Varma

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com