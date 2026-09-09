Duleep Trophy Final : तिलक वर्मा एकटा लढला, शतकाला एका धावेने हुकला; इशानच्या संघाकडे ३७२ धावांची आघाडी Video

East Zone take 372 run lead over South Zone in Duleep Trophy Final : पूर्व विभागाने दुलीप ट्रॉफी फायनलच्या पहिल्या डावात ३७२ धावांची आघाडी घेतली. पूर्व विभागाच्या ७०८ धावांचा पाठलाग करताना दक्षिण विभागाचा पहिला डाव ३३६ धावांवर गुंडाळाल गेला. कर्णधार तिलक वर्माने ( Tilak Varma) एकाकी झुंज देताना संघाचा डोलारा सांभाळला होता, परंतु तो ९९ धावांवर बाद झाला आणि संघाचा डाव संपुष्टात आला. पण, तिलकने सातत्यपूर्ण खेळ करत भारताच्या कसोटी संघाचे दार ठोठावले आहे..रिकी भूई ( १) स्वस्तात बाद झाल्यानंतर नारायण जगदीसन व देवदत्त पडिक्कल यांनी डाव सावरला होता. जगदीसन ३२ धावांवर माघारी परतल्यानंतर शैक रशीद (२७) यालाही मोहम्मद शमीने पायचीत केले. पण, तिलक व देवदत्त उभे राहिले. श्रीलंका दौरा गाजवून दुलीप ट्रॉफीत खेळणाऱ्या देवदत्तने ६२ धावा केल्या. पण, त्याची विकेट पडली आणि सर्व भार तिलकच्या खांद्यावर आला. तळाच्या फलंदाजांनी त्याला साथ देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना मोठी भागीदारी रचता आली नाही..रवीचंद्रन स्मरण ( २३), श्रेयस गोपाळ ( २६) हेही फार कमाल करू शकले नाही. चमा मिलिंदने ४३ धावा करून तिलकला चांगली साथ दिली, परंतु एस मोहनने त्याची विकेट काढली. तरी तिलक खिंड लढवत होता, अखेर १०८ व्या षटकात त्याची विकेट घेण्यात एम कुरेशीला यश आले. कुरेशीने स्वतःच्याच गोलंदाजीवर तिलकचा झेल टिपला. तो २११ चेंडूंत ९ चौकारांच्या मदतीने ९९ धावांवर बाद झाला आणि दक्षिण विभागाचा पहिला डाव ३३६ धावांवर गडगडला..मुकेश कुमारने ३, तर मोहम्मद शमी, कौनैन कुरेशी व शिखर मोहन यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. त्याआधी पूर्व विभागाने कर्णधार इशान किशनच्या २७० धावांच्या जोरावर पहिल्या डावात ७०८ धावांचा डोंगर उभा केला. कुमार कुशाग्र ( १०१) याने शतक झळकावले, शिखर मोहन ( ८५) यानेही चांगला खेळ केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.