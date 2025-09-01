Cricket

१९ चेंडूंत १०४ धावांचा पाऊस! न्यूझीलंडच्या यष्टिरक्षकाची रेकॉर्ड ब्रेकींग फटकेबाजी; आंद्रे रसेलच्या मोठ्या विक्रमाशी बरोबरी

Tim Seifert equals Andre Russell record: कॅरिबियन प्रीमिअर लीग २०२५ मध्ये न्यूझीलंडचा यष्टिरक्षक-फलंदाज टिम सिफर्टने इतिहास रचला आहे. सेंट लुसिया येथील डॅरेन सॅमी नॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात त्याने केवळ १९ चेंडूत १०४ धावांचा पाऊस पाडला.
Tim Seifert equals Andre Russell
Tim Seifert equals Andre Russellesakal
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • न्यूझीलंडचा टीम सेईफर्टने CPL 2025 मध्ये ४० चेंडूंत शतक झळकावत आंद्रे रसेलच्या विक्रमाशी बरोबरी केली.

  • सेईफर्ट ५३ चेंडूत १२५ नाबाद धावा ठोकून सेंट ल्युसिया किंग्सला १७.५ षटकांत विजय मिळवून दिला.

  • त्याच्या डावात १० चौकार आणि ९ षटकारांचा समावेश होता; फक्त १९ चेंडूत १०४ धावा चौकार-षटकारांतूनच आल्या.

CPL 2025 St Lucia Kings vs Antigua Falcons Tim Seifert hundred : न्यूझीलंडचा यष्टीरक्षक-फलंदाज टीम सेईफर्टने कॅरिबियन प्रीमिअर लीग २०२५ मध्ये मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. ३० वर्षीय फलंदाजाने ४० चेंडूंत शतक पूर्ण करून CPL च्या इतिहासातील सर्वात जलद शतकाच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. सेंट ल्युसिया किंग्स आणि अँटिग्वा अँड बर्बुडा फॅलकोन्स यांच्यातल्या सामन्यात हा वादळी खेळ पाहायला मिळाला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
T20 Matches
T20 Cricket Records
CPL 2025 highlights
Caribbean Premier League 2025
Tim Seifert century

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com