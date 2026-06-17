Cricket Matches: १६ तास सलग क्रिकेट.... टीम इंडियाच्याच तीन मॅच; जाणून घ्या आजच्या ७ हायव्हाल्टेज सामन्यांचे वेळापत्रक...

Cricket Matches Today: १७ जून हा क्रिकेट(Cricket) डे म्हणटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. आज जगभरात तब्बल ७ वेगवेगळे सामने खेळले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे भारताचे ३ वेगवेगळे संघ आज मैदान गाजवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांसाठी हा दिवस एखाद्या सणापेक्षा कमी नाही. तब्बल १६ तास क्रिकेटचा थरार पाहायला मिळणार असून युवा भारतीय संघापासून ते महिला क्रिकेट संघापर्यंत अनेक मोठे सामने रंगणार आहेत..पहिला सामना : भारत 'अ' विरुद्ध अफगाणिस्तान 'अ'आजच्या दिवसाची सुरुवात भारत अ संघाच्या सामन्याने होणार आहे. तिरंगी मालिकेत भारत अ संघाचा सामना अफगाणिस्तान अ संघाशी होणार आहे. या सामन्यात सगळ्यांचे लक्ष १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीवर असेल. अंतिम फेरीचे गणित जिवंत ठेवण्यासाठी भारताला हा सामना जिंकणे गरजेचे आहे. हा सामना सकाळी १० वाजता सुरू होईल. चाहत्यांना हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि सोनी लिव्हवर पाहता येईल..T20 World Cup: पाकिस्तानी खेळाडूंशी हँडशेक करणार का? भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने स्पष्टच दिलं उत्तर.दुसरा सामना : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान, दुसरा एकदिवसीय सामनाभारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सुरू असलेल्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना आज लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. पहिला सामना जिंकून भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. आजचा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याच्या उद्देशाने शुभमन गिलचा संघ मैदानात उतरेल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी १.३० वाजल्यापासून सुरू होईल. सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओहॉटस्टारवर पाहता येईल..तिसरा सामना : बांगलादेश विरुद्ध ऑस्ट्रेलियाआजपासून बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला सुरुवात होत आहे. मालिकेतील पहिला सामना चट्टोग्राम येथे खेळवला जाणार असून दोन्ही संघ विजयाने सुरुवात करण्याच्या प्रयत्नात असतील. हा सामना दुपारी १.३० वाजल्यापासून सुरू होईल..चौथा सामना : बांगलादेश महिला विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिलामहिला टी-२० विश्वचषकातील हा महत्त्वाचा सामना असून दोन्ही संघ विजयाच्या इराद्याने मैदानात उतरतील. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३ वाजल्यापासून सुरू होईल. सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओहॉटस्टारवर पाहता येईल..पाचवा सामना : इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंडआजच्या दिवसातील एकमेव कसोटी सामना इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांमध्ये रंगणारा हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३.३० वाजल्यापासून सुरू होईल. हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि सोनीलिव्हवर पाहता येईल..सहावा सामना : भारत महिला विरुद्ध नेदरलँड्स महिलाभारतीय महिला संघाने विश्वचषक मोहिमेची दमदार सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानवर विजय मिळवल्यानंतर आता हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघाचा सामना नेदरलँड्सशी होणार आहे. उपांत्य फेरीच्या दिशेने आणखी एक मजबूत पाऊल टाकण्याच्या उद्देशाने भारतीय महिला संघ मैदानात उतरेल. हा सामना सायंकाळी ७ वाजल्यापासून सुरू होईल. सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओहॉटस्टारवर पाहता येईल..INDW vs PAKW: T20 World Cup आज रंगणार सर्वात मोठा थरार! भारत-पाकिस्तान मॅच कधी, कुठे आणि कशी पाहायची? वाचा सविस्तर.सातवा सामना : दक्षिण आफ्रिका महिला विरुद्ध पाकिस्तान महिलाआजच्या दिवसातील शेवटचा सामना दक्षिण आफ्रिका महिला आणि पाकिस्तान महिला यांच्यात रंगणार आहे. महिला टी-२० विश्वचषकातील हा महत्त्वाचा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री ११ वाजल्यापासून सुरू होईल. स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओहॉटस्टारवर या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.