MI vs KKR Toss Fixing? मुंबई इंडियन्सवर 'फिक्सिंग'चा आरोप, टॉसच्या वेळी हार्दिकने काय केले पाहा; नेटकऱ्यांनी घेतली शाळा Video Viral

Is MI vs KKR toss fixing real or misunderstanding? मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स सामना सुरू आहे. KKR ने प्रथम फलंदाजी करताना ४ बाद २२० धावांचा डोंगर उभा केला. अजिंक्य रहाणे व अंगकृश रघुवंशी यांनी अर्धशतकी खेळी करताना मुंबईच्या गोलंदाजांना हैराण केले होते. पण, शार्दूल ठाकूरच्या ३ विकेट्सने सामन्यात काही काळासाठी रंगत निर्माण केली होती. मात्र, खेळाडूंच्या कामगिरीवर चर्चा करण्यापेक्षा नेटकऱ्यांनी टॉसवर रान पेटवले आहे. .हार्दिक पांड्याने टॉस उडवला आणि अजिंक्यने टेल असे म्हटलेले ऐकू येत आहे. हार्दिने उडवलेला नाणा भरपूर लांब जाऊन पडला आणि नियमानुसार कॅमेरामनने नेमकं हेड आलं आहे की टेल, हे दाखवायला हवे होते. पण, त्याचवेळी कॅमेराचा अँगर दुसरीकडे कुठेतरी हललेला दिसला आणि प्रेझेंटेशनला आलेला रवी शास्त्री काही विचारण्यापूर्वी हार्दिकने आम्ही गोलंदाजी करणार असे जाहीर केले. तो आवाज मात्र कॅमेरात कैद झाला..MI vs KKR Live: मुंबई इंडियन्सचा भारी विक्रम... ठरली जगातील पहिली फ्रँचायझी; पाकिस्तानचा विक्रम आता संकटात.कॅमेराचा अँगल पूर्वरत झाल्यावर शास्त्रींनी पुन्हा हार्दिकला विचारले आणि तेव्हाही त्याने गोलंदाजी करणार असल्याचे सांगितले. पण, कॅमेरा अँगल हलण्यावरून नेटिझन्स फिक्सिंगचा आरोप करू लागले आहेत. MI vs RCB लढतीत असाच टॉसवरून गोंधळ झाल्याचा इतिहास आहे आणि त्यामुळे नेटकऱ्यांचा सर्व रोख मुंबई इंडियन्सच्या दिशेने आहे. अनेकांनी मुंबईविरुद्ध टॉसवर लक्ष ठेवा असा सल्ला दिला आहे..दरम्यान, अजिंक्यने ४० चेंडूंत ३ चौकार व ५ षटकारांसह ६७ धावांची खेळी केली. अॅलनसह ( ३७) त्याने पहिल्या विकेटसाठी ६९ धावा जोडल्या. अंगकृश रघुवंशीने २९ चेंडूंत ५१ धावांची खेळी केली. रिंकू सिंगही २१ चेंडूंत ३३ धावांवर नाबाद राहिला. कोलकाताला त्याने ४ बाद २२० धावांपर्यंत पोहोचवले. मुंबईकडून शार्दूल ठाकूरने ३ विकेट्स घेतल्या. हे वृत्त लिहिले तेव्हा मुंबईने ४ षटकांत बिनबाद ४९ धावा केल्या होत्या.